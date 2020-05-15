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    İtalya'da koronavirüs tespiti için karma gerçeklik kaskları kullanılıyor

    Roma Fiumicino Havalimanı'nda smart helmet adı verilen termal kameralı karma gerçeklik kaskları kullanılmaya başlandı. Devriye gezen görevliler yüksek ateşli kişileri anında tespit ediyor
    23 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    İtalya'da koronavirüs tespiti için karma gerçeklik kaskları kullanılıyor
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    İtalya’daki havalimanları az sayıda uçuş gerçekleştirerek faaliyetini sürdürüyor. Roma Fiumicino Havalimanı'nda, karma gerçeklik (mixed reality) kasklarıyla yolcuların ateşi ölçülmeye başlandı.

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    Profesyonel hayatta pek çok sektörde kullanılan mixed reality teknolojisi şimdi de koronavirüs yayılımını durdurmak için kullanılıyor. İtalyanların smart helmet adını verdiği kask, termal kamera ile gözlüğü birleştiriyor. uzaktan sıcaklık ölçümü yapıyor. Kaskı takan görevlinin bir gözüne termal kamera diğer gözüne gerçek görüntü veriliyor. Görevliler ateşi olan birisini gördüğünde anında müdahale ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Yerli koronavirüs ilacının üretildiği fabrika görüntülendi"

    Karma gerçeklik kaskı, 7 metre çapındaki alanı tarama kabiliyetine sahip. 6 Mayıs tarihinden beri kullanılıyor. Şu anda 3 kask görev alıyor. Bunlara ek olarak 90 adet termal kameranın kullanılacağı açıklandı.



    https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/coronavirus-airports-smart-helmet-covid-19-temperature-scan-rome-a9512976.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kampaku 20 sa. yeni yorumcu
    Termal kamera görüntüsünü gözlüğe aktarıyorlar. Ben de bir şey sandım.
    1 Yanıt Yanıtla
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    İtalyada ilticacı (ali kurt) 15 sa. Kampaku
    Pardon hocam Ne bekliyordun?

    kaskın şüpheliyi yere yatırıp üstüne çıkmasınımı?
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    fitamino (Olgun Portakal) 20 sa.
    Ulan bi çinli yarasa diye dunyanın geldigi noktaya bak. Zıkkım olsun yediginiz hayvanlar.
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    Elsa 19 sa. fitamino
    Wuhandaki Laboratuvardan sızmadığı ne malum
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