İtalya'da koronavirüs tespiti için karma gerçeklik kaskları kullanılıyor

Tam Boyutta Gör

İtalya’daki havalimanları az sayıda uçuş gerçekleştirerek faaliyetini sürdürüyor. Roma Fiumicino Havalimanı'nda, karma gerçeklik (mixed reality) kasklarıyla yolcuların ateşi ölçülmeye başlandı.

İlginizi Çekebilir

Yerli koronavirüs ilacının üretildiği fabrika görüntülendi

Profesyonel hayatta pek çok sektörde kullanılan mixed reality teknolojisi şimdi de koronavirüs yayılımını durdurmak için kullanılıyor. İtalyanların smart helmet adını verdiği kask, termal kamera ile gözlüğü birleştiriyor. uzaktan sıcaklık ölçümü yapıyor. Kaskı takan görevlinin bir gözüne termal kamera diğer gözüne gerçek görüntü veriliyor. Görevliler ateşi olan birisini gördüğünde anında müdahale ediyor.

Ayrıca Bkz. "Yerli koronavirüs ilacının üretildiği fabrika görüntülendi"

Karma gerçeklik kaskı, 7 metre çapındaki alanı tarama kabiliyetine sahip. 6 Mayıs tarihinden beri kullanılıyor. Şu anda 3 kask görev alıyor. Bunlara ek olarak 90 adet termal kameranın kullanılacağı açıklandı.

https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/coronavirus-airports-smart-helmet-covid-19-temperature-scan-rome-a9512976.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.