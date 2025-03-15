İtalyan uzay şirketi modüler uydu platformunu duyurdu

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Tam Boyutta Gör İtalya merkezli uydu üreticisi Argotec, yeni modüler uydu platformu Hawk Plus’ı duyurdu. Şirket, 11 Mart'ta düzenlenen Satellite 2025 konferansında tanıttığı bu tasarımın, farklı görev ihtiyaçlarına uyarlanabilen esnek bir yapı sunduğunu belirtti.

Hawk Plus, modüler panellerden oluşan ve tak-çalıştır prensibiyle çalışabilen bir mimariye sahip. Bu sayede enerji sistemleri, haberleşme modülleri ve diğer alt sistemler kolayca değiştirilebiliyor. Argotec’in ürün yönetimi başkanı Emilio Fazzoletto, bu yeni yapının hem endüstriyelleşmeye uygun hem de farklı görevler için kolayca uyarlanabilir olduğunu vurguladı.

Yükten bağımsız bir platform

Bu tasarımın önemli bir avantajı ise uydu platformunu yükten bağımsız hale getirmesi. Bu sayede uygun yükler, üretim sürecinin ilerleyen aşamalarında entegre edilebiliyor. Hatta yüklerin Argotec tesisleri dışında, müşterinin kendi tesislerinde montajı mümkün hale geliyor. Bu da, müşterilerin kendi tesislerinde gizli veya özel yükleri monte edebilmesine olanak tanıyor.

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Argotec, Hawk Plus modüllerini Torino’daki yeni SpacePark merkezinde üretmeyi planlıyor. Bununla birlikte, ABD’nin Florida eyaletinde yeni bir üretim tesisi açmayı hedefleyen şirket, burada da modüllerin üretim ve entegrasyonunu gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu sayede, İtalya'da üretilen bileşenlerin ABD’de son montajının yapılması gibi hibrit üretim süreçleri mümkün olacak. Şirketin ABD genel müdürü Corbett Hoenninger, müşteri taleplerine standart ancak esnek bir çözüm sunmanın önemine dikkat çekerek, Hawk Plus’ın bu ihtiyaca tam olarak cevap verdiğini belirtti.

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