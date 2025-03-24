Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung’dan XR başlık sonrası XR akıllı gözlük geliyor

    Samsung, kod adı “Project Moohan” olan ilk karma gerçeklik başlığından sonra XR akıllı gözlüğünü de piyasaya sürecek. XR gözlüklerin bu yıl sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Samsung’dan XR başlık sonrası XR akıllı gözlük geliyor Tam Boyutta Gör

    Samsung, kod adı “Project Moohan” olan ilk karma gerçeklik XR başlığını MWC’de sergilemişti. Aynı zamanda firmanın ilk XR başlığını bu yıl içinde piyasaya sürmesi de bekleniyor. Ancak son bilgilere göre Samsung’un XR ürün gamında sadece başlık değil aynı zamanda bir akıllı gözlük de bulunacak. Güney Koreli teknoloji devinin yıl sonuna doğru hem karma gerçeklik (XR) başlığı hem de XR akıllı gözlük tanıtmayı planladığı bildirildi.

    İlk adım XR başlık

    Samsung’un XR dünyasına giriş bileti olan ve "Project Moohan" kod adıyla anılan XR başlığı, Android XR işletim sistemiyle çalışacak ve gücünü bir Snapdragon yonga setinden alacak. Daha önce ortaya çıkan bir ön inceleme videosu, bu cihazın gelişmiş sanal ve artırılmış gerçeklik deneyimleri sunacağını doğruluyor.

    Samsung’dan XR başlık sonrası XR akıllı gözlük geliyor Tam Boyutta Gör
    XR başlık, kullanıcıların çevresini tamamen kapsayan bir deneyim sunarken, oyunlardan üretkenlik uygulamalarına kadar geniş bir kullanım alanı vaat ediyor. Samsung’un bu ürünü yıl sonuna kadar piyasaya sürmesi bekleniyor ve cihaz, Apple Vision Pro’ya doğrudan bir rakip olacak şekilde konumlanıyor.

    İkinci adım XR gözlük

    Ancak Samsung burada durmayacak gibi. Şirketin "Haean" kod adıyla geliştirdiği XR akıllı gözlükler, XR başlığa daha hafif ve taşınabilir bir alternatif sunacak. ET News’e göre Samsung, gözlüğün tasarımı ve özelliklerini son aşamaya getirmiş durumda.

    Bu gözlükler, tıpkı sıradan bir gözlük gibi görünecek ve kullanıcının görüş alanına dijital bilgileri yansıtacak. Ayrıca, entegre hoparlörler sayesinde müzik dinlemek ya da yapay zeka asistanından bilgi almak mümkün olacak. Hareket ve ses komutlarıyla kontrol edilebilen gözlükler, özellikle dış mekan kullanımı için ideal bir seçenek sunmayı hedefliyor. Esasında bu özelliklerle bir yandan Meta’nın Ray-Ban gözlüklerine de rakip olacaklar.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    E
    emiristanbul 13 saat önce

    milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız

    P
    pskillercheto 4 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gt740 4gb oyun performansı the stanley parable ultra deluxe türkçe dublaj euro civic alınır mı bilgisayarım oyunu kaldırır mı devlette zirkonyum yaptiranlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25+
    Samsung Galaxy S25+
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI SWORD 17 HX B14VGKG-054XTR
    MSI SWORD 17 HX B14VGKG-054XTR
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum