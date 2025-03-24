Samsung’dan XR başlık sonrası XR akıllı gözlük geliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Samsung, kod adı “Project Moohan” olan ilk karma gerçeklik XR başlığını MWC’de sergilemişti. Aynı zamanda firmanın ilk XR başlığını bu yıl içinde piyasaya sürmesi de bekleniyor. Ancak son bilgilere göre Samsung’un XR ürün gamında sadece başlık değil aynı zamanda bir akıllı gözlük de bulunacak. Güney Koreli teknoloji devinin yıl sonuna doğru hem karma gerçeklik (XR) başlığı hem de XR akıllı gözlük tanıtmayı planladığı bildirildi.

İlk adım XR başlık

Samsung’un XR dünyasına giriş bileti olan ve "Project Moohan" kod adıyla anılan XR başlığı, Android XR işletim sistemiyle çalışacak ve gücünü bir Snapdragon yonga setinden alacak. Daha önce ortaya çıkan bir ön inceleme videosu, bu cihazın gelişmiş sanal ve artırılmış gerçeklik deneyimleri sunacağını doğruluyor.

Tam Boyutta Gör XR başlık, kullanıcıların çevresini tamamen kapsayan bir deneyim sunarken, oyunlardan üretkenlik uygulamalarına kadar geniş bir kullanım alanı vaat ediyor. Samsung’un bu ürünü yıl sonuna kadar piyasaya sürmesi bekleniyor ve cihaz, Apple Vision Pro’ya doğrudan bir rakip olacak şekilde konumlanıyor.

İkinci adım XR gözlük

Ancak Samsung burada durmayacak gibi. Şirketin "Haean" kod adıyla geliştirdiği XR akıllı gözlükler, XR başlığa daha hafif ve taşınabilir bir alternatif sunacak. ET News’e göre Samsung, gözlüğün tasarımı ve özelliklerini son aşamaya getirmiş durumda.

Apple Watch'a kamera ve yapay zeka gelebilir 16 sa. önce eklendi

Bu gözlükler, tıpkı sıradan bir gözlük gibi görünecek ve kullanıcının görüş alanına dijital bilgileri yansıtacak. Ayrıca, entegre hoparlörler sayesinde müzik dinlemek ya da yapay zeka asistanından bilgi almak mümkün olacak. Hareket ve ses komutlarıyla kontrol edilebilen gözlükler, özellikle dış mekan kullanımı için ideal bir seçenek sunmayı hedefliyor. Esasında bu özelliklerle bir yandan Meta’nın Ray-Ban gözlüklerine de rakip olacaklar.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Samsung’dan XR başlık sonrası XR akıllı gözlük geliyor