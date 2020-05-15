Yerli koronavirüs ilacının üretildiği fabrika görüntülendi

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Yeni tip koronavirüüsn öldürme oranın giderek azalmasında kullanılan ilaçların büyük etkisi var. Türkiye’de koronavirüs hastaları için kullanılan yabancı ilaçların yerli versiyonunun üretimine başlandı. İlacın üretildiği tesis görüntülendi.

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Koçak Farma isimli Türk ilaç şirketi, Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs tedavi protokolünde yer alan sıtma ilacı olarak bilinen hidroksiklorokin sülfat etken maddeli ilacın jeneriğini üretiyor. Jenerik ilaç, orijinal ilaçla aynı aktif bileşenleri içeren ve orijinaliyle aynı etkideki ilaçlara deniyor. Firma, koronavirüs tedavisinde kullanılan favipiravir etken maddeli ilacın da yerli üretimine başlayacak.

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"ABD üretemedi"

Koçak Farma CEO'su Dr. Hakan Koçak, ABD’nin Hindistan’dan ham maddeyi alamadığı için hidroksiklorokin sülfat etken maddeli ilacı üretemediğini ancak Türkiye’nin başarıyla ürettiğini ifade ediyor. Dr. Koçak, “İlacın orijinali Türkiye'de bir yabancı firma tarafından ruhsatlı şu anda. Biz Türkiye'de ilk defa jeneriğini ürettik. Jenerik ilaç üretildiği zaman, orijinal ilacın fiyatı yüzde 40 oranında düşüyor. Bu da tabii ki kamu maliyesine ciddi bir yarar sağlıyor. Jenerik ilaç, orijinal ilaçla aynı etken maddeyi, aynı dozda içeren, aynı etkinliği, kalite ve güvenilirliği olan ilaçtır. Orijinal ilacın yerine rahatlıkla kullanabilirsiniz" diye konuştu.

https://www.dha.com.tr/saglikyasam/yerli-koronavirus-ilacinin-uretildigi-fabrikaya-dha-girdi/haber-1771031

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