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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli koronavirüs ilacının üretildiği fabrika görüntülendi

    Koçak Farma tarafından üretilen ve koronavirüs tedavisi için Sağlık Bakanlığı tarafından kullanılan hidroksiklorokin sülfat etken maddeli ilacın üretim tesisi görüntülendi.
    1 gün
    1,8b
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    17
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yerli koronavirüs ilacının üretildiği fabrika görüntülendi
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    Yeni tip koronavirüüsn öldürme oranın giderek azalmasında kullanılan ilaçların büyük etkisi var. Türkiye’de koronavirüs hastaları için kullanılan yabancı ilaçların yerli versiyonunun üretimine başlandı. İlacın üretildiği tesis görüntülendi.

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    Koçak Farma isimli Türk ilaç şirketi, Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs tedavi protokolünde yer alan sıtma ilacı olarak bilinen hidroksiklorokin sülfat etken maddeli ilacın jeneriğini üretiyor. Jenerik ilaç, orijinal ilaçla aynı aktif bileşenleri içeren ve orijinaliyle aynı etkideki ilaçlara deniyor. Firma, koronavirüs tedavisinde kullanılan favipiravir etken maddeli ilacın da yerli üretimine başlayacak.

    Ayrıca Bkz. "Boğaziçi Üniversitesi aşı için tarih verdi"

    "ABD üretemedi"

    Koçak Farma CEO'su Dr. Hakan Koçak, ABD’nin Hindistan’dan ham maddeyi alamadığı için hidroksiklorokin sülfat etken maddeli ilacı üretemediğini ancak Türkiye’nin başarıyla ürettiğini ifade ediyor. Dr. Koçak, “İlacın orijinali Türkiye'de bir yabancı firma tarafından ruhsatlı şu anda. Biz Türkiye'de ilk defa jeneriğini ürettik. Jenerik ilaç üretildiği zaman, orijinal ilacın fiyatı yüzde 40 oranında düşüyor. Bu da tabii ki kamu maliyesine ciddi bir yarar sağlıyor. Jenerik ilaç, orijinal ilaçla aynı etken maddeyi, aynı dozda içeren, aynı etkinliği, kalite ve güvenilirliği olan ilaçtır. Orijinal ilacın yerine rahatlıkla kullanabilirsiniz" diye konuştu.



    https://www.dha.com.tr/saglikyasam/yerli-koronavirus-ilacinin-uretildigi-fabrikaya-dha-girdi/haber-1771031 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    oray (Oray G) 1 gün en beğenilen
    adamlar üretemedi mi? dünyada üretimini %70'ini yapan hindistanın tehdit etti elindeki ilacı kendilerine ihraç ettirdi.

    1- dolaylı tehdit tweeti twitter.com/...

    2- ilgili haber forbes.com/...

    3- reuters.com/...

    üstüne amerikada 3 şirket sırf bu ilacı üretmek için işi gücü bıraktı ve Mart'tan beri üretiyorlar:

    1- newsroom.mylan.com/...
    2- fiercepharma.com/...


    bari doğru bilgi paylaşılsa...
    adamlar üretemedi mi? dünyada üretimini %70'ini yapan hindistanın tehdit etti elindeki ilacı kendilerine ihraç ettirdi. 1- dolaylı tehdit tweeti ...
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    1 Yanıt Yanıtla +16
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    fahri.c (fahri c) 21 sa. oray
    Amerikaya laf edilmesi neden bu kadar zoruna gitti :)
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    DH Misafiri 1 gün
    Grip aşısı gibi korona aşısı bulunana kadar bu virüs var olacak
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    fhrstw 1 gün DH Misafiri
    Aynen öyle ama hayal satsınlar boşver.
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    yaki83 (yakup tanriverdi) 1 gün
    Ama kopruler parali ve butun dunya maske denizinde yuzerken biz maske bulamaduk..
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Jacobıan (Emre ŞİNANAY) 20 sa. yaki83
    yanlışsam düzeltin. diyelim ki ben bir şirket kurdum ve kısa zamanda projelerle bir konuda yabancı şirketlere bağımlılığı ciddi düzeyde düşürdüm. şimdi bu benim bulunduğum ülkenin hükümetinin bir başarısı mıdır yoksa benim mi? ben mi bununla reklam yapma hakkına sahibim yoksa hükümet bununla propaganda yapma hakkına mı? ciddi soruyorum ne düşünüyorsunuz? bu kafayı araştırmak istiyorum.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    sabe (Sasa ) 20 sa.
    Recep Tayyip Erdoğan üniversitesi nasıl kanserin çaresini bulduysa, yine akpnin kurduğu laboratuvarlarda aşı bulunacaktır.

    Uçan yazlık sarayımız yakında denize indirilecek ve havalanacak.

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    ernknd (E K) 20 sa.
    bu ilaçlar sayesinde yoğun bakımdaki entübe hastalar tedavi ediliyor ölüm oranını azaltan ilaçlarlar. Hasta olduğunuz zaman tedavi için ilaç aramaya başlarsınız köstek olacağınıza destek olun bu ülkeye çamur atmayı bırakın. Bu ilaçları üreten yerli firmaları destekliyorum
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    DH Misafiri 1 gün
    Grip aşısı gibi korona aşısı bulunana kadar bu virüs var olacak
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    fhrstw 1 gün DH Misafiri
    Aynen öyle ama hayal satsınlar boşver.
    Yanıtla
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    oray (Oray G) 1 gün en beğenilen
    adamlar üretemedi mi? dünyada üretimini %70'ini yapan hindistanın tehdit etti elindeki ilacı kendilerine ihraç ettirdi.

    1- dolaylı tehdit tweeti twitter.com/...

    2- ilgili haber forbes.com/...

    3- reuters.com/...

    üstüne amerikada 3 şirket sırf bu ilacı üretmek için işi gücü bıraktı ve Mart'tan beri üretiyorlar:

    1- newsroom.mylan.com/...
    2- fiercepharma.com/...


    bari doğru bilgi paylaşılsa...
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    fahri.c (fahri c) 21 sa. oray
    Amerikaya laf edilmesi neden bu kadar zoruna gitti :)
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    yaki83 (yakup tanriverdi) 1 gün
    Ama kopruler parali ve butun dunya maske denizinde yuzerken biz maske bulamaduk..
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Jacobıan (Emre ŞİNANAY) 20 sa. yaki83
    yanlışsam düzeltin. diyelim ki ben bir şirket kurdum ve kısa zamanda projelerle bir konuda yabancı şirketlere bağımlılığı ciddi düzeyde düşürdüm. şimdi bu benim bulunduğum ülkenin hükümetinin bir başarısı mıdır yoksa benim mi? ben mi bununla reklam yapma hakkına sahibim yoksa hükümet bununla propaganda yapma hakkına mı? ciddi soruyorum ne düşünüyorsunuz? bu kafayı araştırmak istiyorum.
    1 Yanıt Yanıtla
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    mokoko_TR 1 gün yeni yorumcu
    eğer bahsedildiği gibi labarotuvar ortamında geliştirildiyse bu virüs aşı bulunamayacak veya aileler bulunmaya yakın olunca ortaya çıkaracak panzehiri... anca böyle bulaşmış virüsün etkilerini azaltacak ilaçlar üretilebilir derim
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