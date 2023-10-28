İzmir Token 29 Ekim’de satışa çıkıyor

Tam Boyutta Gör Teknik altyapı çalışmaları uzun süredir devam eden İzmir Token projesi Cumhuriyetimizin 100. Yılında ön satışa başlıyor. 15 milyon TL yatırım alan İzmir Token dünyanın ilk şehir token projesi olduğunu iddia ediyor.

İzmir Token nedir?

Ocakcı Holding iletişim direktörü olarak görev yapan Barış Turgut tarafından hayata geçirilen İzmir Token, İzmir’in kripto para dünyasının başkenti olmasını amaçlıyor. Lizbon gibi kripto dostu şehirlerle de ortaklıklar gündemde.

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İzmir Token kısa süre önce Ocakcı Holding’den 15 milyon TL yatırım aldı. İkinci tur yatırımlar için Dubai, Katar ve Almanya merkezli iş insanlarıyla görüşmeler yapılıyor. Hedef 5 milyon dolar yatırım almak.

İzmir Token 29 Ekim 2023 tarihinde saat 19.23’te Bzetmex borsasında başlayacak ön satış sonrasında borsa listelemeleri de açıklanacak. Ayrıca projenin uygulamaları da Android ve iOS platformlarında yayınlanacak.

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