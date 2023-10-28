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    Anlık Bildirim

    İzmir Token 29 Ekim’de satışa çıkıyor

    İzmir Token projesi İzmir şehrini kripto dünyasının başkenti yapma sloganıyla yola çıkıyor. 29 Ekim 2023 günü İzmir Token projesinin ön satışı başlayacak.       
    İzmir Token Tam Boyutta Gör
    Teknik altyapı çalışmaları uzun süredir devam eden İzmir Token projesi Cumhuriyetimizin 100. Yılında ön satışa başlıyor. 15 milyon TL yatırım alan İzmir Token dünyanın ilk şehir token projesi olduğunu iddia ediyor.

    İzmir Token nedir?

    Ocakcı Holding iletişim direktörü olarak görev yapan Barış Turgut tarafından hayata geçirilen İzmir Token, İzmir’in kripto para dünyasının başkenti olmasını amaçlıyor. Lizbon gibi kripto dostu şehirlerle de ortaklıklar gündemde.

    İzmir Token kısa süre önce Ocakcı Holding’den 15 milyon TL yatırım aldı. İkinci tur yatırımlar için Dubai, Katar ve Almanya merkezli iş insanlarıyla görüşmeler yapılıyor. Hedef 5 milyon dolar yatırım almak.

    İzmir Token 29 Ekim 2023 tarihinde saat 19.23’te Bzetmex borsasında başlayacak ön satış sonrasında borsa listelemeleri de açıklanacak. Ayrıca projenin uygulamaları da Android ve iOS platformlarında yayınlanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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