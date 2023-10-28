İzmir Token 29 Ekim’de satışa çıkıyor

İzmir Token nedir?
Ocakcı Holding iletişim direktörü olarak görev yapan Barış Turgut tarafından hayata geçirilen İzmir Token, İzmir’in kripto para dünyasının başkenti olmasını amaçlıyor. Lizbon gibi kripto dostu şehirlerle de ortaklıklar gündemde.
İzmir Token kısa süre önce Ocakcı Holding’den 15 milyon TL yatırım aldı. İkinci tur yatırımlar için Dubai, Katar ve Almanya merkezli iş insanlarıyla görüşmeler yapılıyor. Hedef 5 milyon dolar yatırım almak.
İzmir Token 29 Ekim 2023 tarihinde saat 19.23’te Bzetmex borsasında başlayacak ön satış sonrasında borsa listelemeleri de açıklanacak. Ayrıca projenin uygulamaları da Android ve iOS platformlarında yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.