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    Jaeger-LeCoultre yeni Polaris Mariner Memovox/Date modellerini duyurdu

    Dünyaca ünlü Jaeger- LeCoultre koleksiyonerlerin ilgisini çekecek Polaris Mariner Memovox ve Polaris Mariner Date modellerini duyurdu.
    1 gün
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Jaeger-LeCoultre yeni Polaris Mariner Memovox/Date modellerini duyurdu
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    Dünyaca ünlü Jaeger- LeCoultre koleksiyonerlerin ilgisini çeken ve sınırlı sayıda üretilen ''Memovox'' adlı modelini geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

    İlk olarak 1959 yılında ürettiği mekanik alarma sahip modellere ‘’Memevox’’ adını veren firma yıllar içerisinde modellerini geliştirmiş ve horoloji açısından oldukça yenilikçi işlere imza atmıştı.

    Şimdi ise firma 300 metreye kadar su geçirmez Memovox serisine ait 2 koleksiyonu olan Polaris Mariner Date ve Polaris Mariner Memovox modellerini duyurdu.

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    Memovox

    Jaeger-LeCoultre yeni Polaris Mariner Memovox/Date modellerini duyurdu
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    42 mm çelik kasaya sahip modellerin Memovox olanında 3 adet, tarihli olan modelde ise 2 adet tepe kullanılmış. Tarihli modelde saat 2 yönündeki tepeden içerideki dalgıç bezeli ayarlanırken saat 4 yönünde tepeden ise tarih ayarlanıyor. Memovox olan alarmlı modelde ise saat 2 yönündeki tepeden alarm, 3 yönündeki tepeden dalgıç bezeli ve 4 yönündeki tepeden de saat ayarı yapılıyor.

    Yeni modellerde görülen ve tepede bulunan turuncu uyarı şeritleri saatin tepesinin kilitlenmediğini kullanıcıya bildiriyor ki bu özelliğin oldukça hoş bir görünüm ve kullanım kazandırdığını ekleyelim.

    Ayrıca Bkz. "Jaeger-Lecoultre Memovox Timer serisini satışa sundu"

    Polaris Mariner Memovox modeli 45 saatlik güç rezervine sahip 956 kalibre, Polaris Mariner Date ise yaklaşık 70 saatlik güç rezervine sahip 899 kalibre barındırıyor.

    Yeni modeller CHF16,900 ( Memovox ) – CHF10,600 ( Date ) ile satışa sunulacak.



    https://www.watches-news.com/jaeger-lecoultre/polaris-mariner-date-polaris-mariner-memovox/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu haberler neden var anlamıyorum. sanki daha uygun fiyatlı veya alternatif saatlerin haberlerini yapıyor musunuz? misal seiko haberi var mı? "istemiyorsan habere bakmak zorunda değilsin" diyebilirsin. zaten ben öneri amaçlı yazdım. bu haber gerçekten kaç. kişinin dikkatini çekiyor? kaç kişi ilgileniyor?
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    kayamtky 1 gün ( Mesaj Silindi )
    iç mekanizma çok iyi olabilir, ama dış görünüş 50 dolarlık bir saat den öteye gidemiyor, çok basit bir klasik tasarım.
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) kayamtky
    nasil tasarimlar hosunuza gidiyor bilmiyorum ama bu tip saatlerde zaten klasik cizgiler onemlidir. cunku bu saatler 50-100 sene calisacak sekilde dizayn ediliyor ve 70 sene sonra kimsenin gozune garip ya da eski gorunmeyecek sekilde ve "saat gibi saat" olarak gorunmesi icin tasarlaniyor, yoksa kimse bu luks saatlere 15000 euro odemez. Rolexi Rolex yapan yaklasim da budur ornegin en bilindik sekilde. bunlar moda markasi degil "saat" markasi, degisik tasarim isteyenler zaten defacto'dan alir. bence super gorunuyor.
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    seckinar (m. ..) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hem otomatik hem de kronometreli modellere internette rastlıyoruz ama mekanik alarm olması ??

    Müthiş bir mekanizma olsa gerek..
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    Feyzuli 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Millet telefon alamıyor bilgisayar alamıyor halen anlamıyorum vergisiz zırtsız bırtsız 145bin TL lik saat tanıtımı yapılıyor. Kime yapılıyor? Hayır bu içeriği forum için kim uygun görüyor orası da ayrı bir muallak. DHnin %95 indirim kodu varsa alalım bizde.
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