Jaeger-LeCoultre yeni Polaris Mariner Memovox/Date modellerini duyurdu

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Dünyaca ünlü Jaeger- LeCoultre koleksiyonerlerin ilgisini çeken ve sınırlı sayıda üretilen ''Memovox'' adlı modelini geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

İlk olarak 1959 yılında ürettiği mekanik alarma sahip modellere ‘’Memevox’’ adını veren firma yıllar içerisinde modellerini geliştirmiş ve horoloji açısından oldukça yenilikçi işlere imza atmıştı.

Şimdi ise firma 300 metreye kadar su geçirmez Memovox serisine ait 2 koleksiyonu olan Polaris Mariner Date ve Polaris Mariner Memovox modellerini duyurdu.

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Memovox

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42 mm çelik kasaya sahip modellerin Memovox olanında 3 adet, tarihli olan modelde ise 2 adet tepe kullanılmış. Tarihli modelde saat 2 yönündeki tepeden içerideki dalgıç bezeli ayarlanırken saat 4 yönünde tepeden ise tarih ayarlanıyor. Memovox olan alarmlı modelde ise saat 2 yönündeki tepeden alarm, 3 yönündeki tepeden dalgıç bezeli ve 4 yönündeki tepeden de saat ayarı yapılıyor.

Yeni modellerde görülen ve tepede bulunan turuncu uyarı şeritleri saatin tepesinin kilitlenmediğini kullanıcıya bildiriyor ki bu özelliğin oldukça hoş bir görünüm ve kullanım kazandırdığını ekleyelim.

Ayrıca Bkz. "Jaeger-Lecoultre Memovox Timer serisini satışa sundu"

Polaris Mariner Memovox modeli 45 saatlik güç rezervine sahip 956 kalibre, Polaris Mariner Date ise yaklaşık 70 saatlik güç rezervine sahip 899 kalibre barındırıyor.

Yeni modeller CHF16,900 ( Memovox ) – CHF10,600 ( Date ) ile satışa sunulacak.

https://www.watches-news.com/jaeger-lecoultre/polaris-mariner-date-polaris-mariner-memovox/

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