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Tam Boyutta Gör 2025 yılından itibaren sadece elektrikli otomobil üretmeyi planlayan Jaguar, bu hedef doğrultusunda marka kimliği ve logosunu da tazeledi. Marka için yeni bir çağın başlangıcını simgeleyen logo muhtemelen ilk kez 3 Aralık'ta tanıtılacak olan Design Vision konseptinde yer alacak.

Jaguar'ın yeni çalışması dört ana unsurdan oluşuyor: Device Mark, Strike Through, Renk Paleti ve Maker's Mark. Bunlardan ilkinde "Jaguar" ibaresi sade ve simetrik şekilde karakterize edilmiş Exuberant isimli yeni yazı tipiyle karşımıza çıkıyor. Strike Through ise yatay çizgilerden oluşan 16 şeritli bir grafik. Bu grafik, yeni modellerin arka planında kullanılacak ve markanın yeni dönemi için evrensel bir sembol olacak.

Tam Boyutta Gör Üçüncü unsur, aralık ayında tanıtılacak olan konseptte de kullanılacak olan ve "doku ve hareketi yansıtmayı" amaçlayan yeni bir renk paletini temsil ediyor. Son kısım olan Maker's Mark ise iki bileşene sahip. İlk bileşen, geleneksel "zıplayan jaguar" logosunun yeniden yorumlanmış hali. İkincisi ise "j" ve "r" harflerinden oluşan dairesel bir monogram.

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Jaguar yöneticileri bu değişimi "korkusuz bir hareket" ve "tamamen sıfırlama" olarak görüyor. Bu değişimle birlikte Jaguar'ı gelecek için yeniden yarattıklarını ve onu bir zamanlar çok sevilen değerlerine geri döndüren bir işe imza attıklarını belirtiyorlar. Siz Jaguar'ın yeni logosunu nasıl buldunuz?

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Jaguar, yeni logosunu ve marka kimliğini tanıttı