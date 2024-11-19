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    Jaguar, yeni logosunu ve marka kimliğini tanıttı

    İngiltere'nin köklü otomobil markalarından biri olan ve şu anda Tata Motors çatısı altında yer alan Jaguar, %100 elektrikli araç markası olmak için yeni marka kimliğiyle geçmişe sünger çekiyor.
    Jaguar, yeni logosunu ve marka kimliğini tanıttı Tam Boyutta Gör
    2025 yılından itibaren sadece elektrikli otomobil üretmeyi planlayan Jaguar, bu hedef doğrultusunda marka kimliği ve logosunu da tazeledi. Marka için yeni bir çağın başlangıcını simgeleyen logo muhtemelen ilk kez 3 Aralık'ta tanıtılacak olan Design Vision konseptinde yer alacak.

    Jaguar'ın yeni çalışması dört ana unsurdan oluşuyor: Device Mark, Strike Through, Renk Paleti ve Maker's Mark. Bunlardan ilkinde "Jaguar" ibaresi sade ve simetrik şekilde karakterize edilmiş Exuberant isimli yeni yazı tipiyle karşımıza çıkıyor. Strike Through ise yatay çizgilerden oluşan 16 şeritli bir grafik. Bu grafik, yeni modellerin arka planında kullanılacak ve markanın yeni dönemi için evrensel bir sembol olacak.

    Jaguar, yeni logosunu ve marka kimliğini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Üçüncü unsur, aralık ayında tanıtılacak olan konseptte de kullanılacak olan ve "doku ve hareketi yansıtmayı" amaçlayan yeni bir renk paletini temsil ediyor. Son kısım olan Maker's Mark ise iki bileşene sahip. İlk bileşen, geleneksel "zıplayan jaguar" logosunun yeniden yorumlanmış hali. İkincisi ise "j" ve "r" harflerinden oluşan dairesel bir monogram.

    Jaguar yöneticileri bu değişimi "korkusuz bir hareket" ve "tamamen sıfırlama" olarak görüyor. Bu değişimle birlikte Jaguar'ı gelecek için yeniden yarattıklarını ve onu bir zamanlar çok sevilen değerlerine geri döndüren bir işe imza attıklarını belirtiyorlar. Siz Jaguar'ın yeni logosunu nasıl buldunuz?

    Jaguar, yeni logosunu ve marka kimliğini tanıttı Tam Boyutta Gör

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 4 saat önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 4 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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