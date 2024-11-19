Jaguar, yeni logosunu ve marka kimliğini tanıttı

Jaguar'ın yeni çalışması dört ana unsurdan oluşuyor: Device Mark, Strike Through, Renk Paleti ve Maker's Mark. Bunlardan ilkinde "Jaguar" ibaresi sade ve simetrik şekilde karakterize edilmiş Exuberant isimli yeni yazı tipiyle karşımıza çıkıyor. Strike Through ise yatay çizgilerden oluşan 16 şeritli bir grafik. Bu grafik, yeni modellerin arka planında kullanılacak ve markanın yeni dönemi için evrensel bir sembol olacak.
Jaguar yöneticileri bu değişimi "korkusuz bir hareket" ve "tamamen sıfırlama" olarak görüyor. Bu değişimle birlikte Jaguar'ı gelecek için yeniden yarattıklarını ve onu bir zamanlar çok sevilen değerlerine geri döndüren bir işe imza attıklarını belirtiyorlar. Siz Jaguar'ın yeni logosunu nasıl buldunuz?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..