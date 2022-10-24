Volkswagen, direksiyon üzerinde fiziksel tuşlara geri dönüyor

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte otomobillerin içerisindeki pek çok detayın da değiştiğine şahit oluyoruz. Fiziksel düğmelerin yavaş yavaş yok olması da buna dahil. Bunun yerine ya dokunmaya duyarlı düğmeler kullanılıyor ya da kontroller tümden multimedya ekranına taşınıyor.
Söz konusu değişime ayak uyduran üreticilerden bir tanesi de Volkswagen. Direksiyon üzerinde ve klima kontrollerinde alışıldık düğmelerin yerine parlak siyah plastik panelin altına yerleştirilen dokunmaya duyarlı tuşlar bulunuyor. Öte yandan, bu kontroller fiziksel tuşlar gibi gerçek bir basma hissiyatı vermediği için daha dikkat dağıtıcı olarak nitelendiriliyor ve müşteriler tarafından pek sevilmiyor.
Tam da bu noktada Volkswagen CEO'su Thomas Schäfer, müşterilerden gelen geri dönüşleri dinlediklerini gösteren bir duyuru yaptı. Schäfer, LinkedIn hesabı üzerinden, "Ürün gamımızı ve tasarımlarımızı yenilerken, kontroller konusunda da bazı sadeleştirmeler yapıyoruz. Örneğin; fiziksel düğmeli direksiyon simidini geri getiriyoruz. Müşterilerimizin bizden istediği bu." açıklamasında bulundu.
Bu değişimin yapılacağı ilk model makyajlı Volkswagen Golf olabilir. Zira söz konusu modelin geçen ay görüntülenen iç mekanında büyük multimedya ekranı ve fiziksel kontrollere sahip direksiyon simidi dikkat çekiyordu. Konuyla ilgili detaylar ilerleyen süreçte netleşecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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