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    Anlık Bildirim

    Alien: Earth dizisinin yeni fragmanı yayınlandı

    Heyecanla beklenen Alien: Earth'ten yeni bir fragman yayınlandı. Alien evreninde geçen ilk dizi olan Alien: Earth, önümüzdeki ay Disney+'ta izleyici ile buluşacak.       

    Alien: Earth Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl vizyona giren Alien: Romulus filmiyle yeniden canlanan Alien serisi, bu yıl da bir diziyle izleyicilerin karşına çıkacak. Alien evreninde geçen ilk dizi olan Alien: Earth, 12 Ağustos'ta izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan dizi için tanıtım çalışmalarına hız veren Disney, bugün Alien: Earth'ten yeni bir fragman daha yayınladı.

    Fargo ve Legion gibi dikkat çekici dizilere imza atan Noah Hawley'nin yaratıcısı olduğu Alien: Earth, adından da anlaşılacağı üzere hikâyeyi Dünya’ya taşıyor. 2120 yılında, yaniilk Alien filminin sadece iki yıl öncesinde geçen dizi, gizemli bir geminin Dünya’ya düşmesiyle başlıyor. Gemide hayatta kalan var mı diye bakmaya giden genç bir kadın ve bir grup asker, gezegenin bugüne kadar karşılaştığı en büyük tehlikeyle yüz yüze geliyor. Grup bir yandan hayatta kalmaya çalışırken, diğer yandan Dünya'yı değiştirebilecek bu yaratıkla ne yapacaklarına karar vermeye çalışıyor.

    Alien: Earth, 12 Ağustos'ta İzleyici ile Buluşacak

    Genç oyuncu Sydney Chandler'ın başrolünü üstlendiği dizide Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl gibi isimler rol alıyor.

    ABD'de FX ve Hulu'da ekrana gelecek olan dizi, globale ise Disney+ üzerinden sunulacak. Bu yüzden dizi Türkiye'de de Disney+ üzerinden yayınlanacak. 12 Ağustos'ta başlayacak diziden yayınlanan yeni fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

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