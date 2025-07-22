Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    The Fantastic Four: First Steps'e dair ilk yorumlar paylaşıldı

    The Fantastic Four: First Steps'i erkenden izleme şansı yakalayan eleştirmenler, filme dair görüşlerini paylaştı. Yeni Fantastic Four filmine yönelik ilk yorumlar umut verici.

    The Fantastic Four: First Steps Tam Boyutta Gör
    Marvel Sinematik Evreni'nni parçası olan ilk Fantastik Dörtlü filmi bu hafta sinemaseverlerle buluşacak. The Fantastic Four: First Steps adını taşıyan film, 25 Temmuz'da gösterime girecek. Filmin çıkmasına daha birkaç gün olsa da ABD'de ilk basın gösterimleri düzenlendi. Böylece filme dair ilk yorumlar da gelmeye başladı. Bugün sosyal medya üzerinden paylaşılmaya başlanan ilk yorumlar genel olarak umut verici.

    The Fantastic Four: First Steps Genel Olarak Olumlu Yorumlar Alıyor

    İlk olarak Fantastik Dörtlü'nün kendisi, yani Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ve Ebon Moss-Bachrach'tan oluşan ana ekip neredeyse herkesçe beğenilmiş görünüyor. Ekibin kendi arasındaki uyumun gayet yerinde olduğu söyleniyor ki bir Fantastik Dörtlü filmi için bu oldukça önemli. Diğer yandan filmin asıl kötüsü olan Galactus da izleyicileri etkilemiş görünüyor.

    Filme dair övgüyle bahsedilen bir diğer konu da filmin retrofuturistik dünyası. Yönetmen Matt Shakman'ın alternatif bir evrende geçen bu hikâyenin etrafına son derece tutarlı ve ilgi çekici bir dünya kurmayı başardığı söyleniyor.

    The Fantastic Four: First Steps'e dair olumsuz yorumların odağında ise filmin ikinci perdesi, yani orta kısmı bulunuyor. İlk perdede ilgi çekici bir dünya inşa eden filmin ikinci perdede biraz ivme kaybetttiği ve hatta yer yer sıkıcılaştığı söyleniyor. Ancak filmin üçüncü perdede aksiyonun dozunu arttırarak bunu telafi ettiği ve genel olarak başarılı olduğu belirtiliyor.

    Elbette özellikle Marvel filmlerinde bu tarz ilk yorumlara temkinli yaklaşmak gerekiyor. Çünkü Marvel'ın ilk gösterimlere sadece filmlerini seven eleştirmenleri ve influencer'ları çağırdığı bilinen bir şey. Bu yüzden sonraki günlerde gelen yorumlar bunlardan biraz daha ölçülü olabilir. Yine de önceki Marvel filmleriyle kıyasladığımızda, The Fantastic Four: First Steps'e dair daha olumlu bir hava olduğunu söyleyebiliriz.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Suudilerin trilyon dolarlık şehir projesi çıkmazda

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    android telefon titriyor ama açılmıyor audi service due ne demek türk telekom altyapı başvurusu trafik cezası tebliğ tarihi öğrenme izmir travesti

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Casper VIA A40
    Casper VIA A40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum