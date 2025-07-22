The Fantastic Four: First Steps'e dair ilk yorumlar paylaşıldı

The Fantastic Four: First Steps Genel Olarak Olumlu Yorumlar Alıyor
İlk olarak Fantastik Dörtlü'nün kendisi, yani Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ve Ebon Moss-Bachrach'tan oluşan ana ekip neredeyse herkesçe beğenilmiş görünüyor. Ekibin kendi arasındaki uyumun gayet yerinde olduğu söyleniyor ki bir Fantastik Dörtlü filmi için bu oldukça önemli. Diğer yandan filmin asıl kötüsü olan Galactus da izleyicileri etkilemiş görünüyor.
Filme dair övgüyle bahsedilen bir diğer konu da filmin retrofuturistik dünyası. Yönetmen Matt Shakman'ın alternatif bir evrende geçen bu hikâyenin etrafına son derece tutarlı ve ilgi çekici bir dünya kurmayı başardığı söyleniyor.
The Fantastic Four: First Steps'e dair olumsuz yorumların odağında ise filmin ikinci perdesi, yani orta kısmı bulunuyor. İlk perdede ilgi çekici bir dünya inşa eden filmin ikinci perdede biraz ivme kaybetttiği ve hatta yer yer sıkıcılaştığı söyleniyor. Ancak filmin üçüncü perdede aksiyonun dozunu arttırarak bunu telafi ettiği ve genel olarak başarılı olduğu belirtiliyor.
Elbette özellikle Marvel filmlerinde bu tarz ilk yorumlara temkinli yaklaşmak gerekiyor. Çünkü Marvel'ın ilk gösterimlere sadece filmlerini seven eleştirmenleri ve influencer'ları çağırdığı bilinen bir şey. Bu yüzden sonraki günlerde gelen yorumlar bunlardan biraz daha ölçülü olabilir. Yine de önceki Marvel filmleriyle kıyasladığımızda, The Fantastic Four: First Steps'e dair daha olumlu bir hava olduğunu söyleyebiliriz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: