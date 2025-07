The Fantastic Four: First Steps'e dair ilk yorumlar paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Marvel Sinematik Evreni'nni parçası olan ilk Fantastik Dörtlü filmi bu hafta sinemaseverlerle buluşacak. The Fantastic Four: First Steps adını taşıyan film, 25 Temmuz'da gösterime girecek. Filmin çıkmasına daha birkaç gün olsa da ABD'de ilk basın gösterimleri düzenlendi. Böylece filme dair ilk yorumlar da gelmeye başladı. Bugün sosyal medya üzerinden paylaşılmaya başlanan ilk yorumlar genel olarak umut verici.

The Fantastic Four: First Steps Genel Olarak Olumlu Yorumlar Alıyor

İlk olarak Fantastik Dörtlü'nün kendisi, yani Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ve Ebon Moss-Bachrach'tan oluşan ana ekip neredeyse herkesçe beğenilmiş görünüyor. Ekibin kendi arasındaki uyumun gayet yerinde olduğu söyleniyor ki bir Fantastik Dörtlü filmi için bu oldukça önemli. Diğer yandan filmin asıl kötüsü olan Galactus da izleyicileri etkilemiş görünüyor.

Filme dair övgüyle bahsedilen bir diğer konu da filmin retrofuturistik dünyası. Yönetmen Matt Shakman'ın alternatif bir evrende geçen bu hikâyenin etrafına son derece tutarlı ve ilgi çekici bir dünya kurmayı başardığı söyleniyor.

Avengers: Secret Wars, Marvel Sinematik Evreni'ni "resetleyecek" 18 sa. önce eklendi

The Fantastic Four: First Steps'e dair olumsuz yorumların odağında ise filmin ikinci perdesi, yani orta kısmı bulunuyor. İlk perdede ilgi çekici bir dünya inşa eden filmin ikinci perdede biraz ivme kaybetttiği ve hatta yer yer sıkıcılaştığı söyleniyor. Ancak filmin üçüncü perdede aksiyonun dozunu arttırarak bunu telafi ettiği ve genel olarak başarılı olduğu belirtiliyor.

Elbette özellikle Marvel filmlerinde bu tarz ilk yorumlara temkinli yaklaşmak gerekiyor. Çünkü Marvel'ın ilk gösterimlere sadece filmlerini seven eleştirmenleri ve influencer'ları çağırdığı bilinen bir şey. Bu yüzden sonraki günlerde gelen yorumlar bunlardan biraz daha ölçülü olabilir. Yine de önceki Marvel filmleriyle kıyasladığımızda, The Fantastic Four: First Steps'e dair daha olumlu bir hava olduğunu söyleyebiliriz.

