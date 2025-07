Dexter: Resurrection izlenme rakamlarıyla beklentilerin üzerine çıktı

Tam Boyutta Gör Merakla beklenen yeni Dexter dizisi Dexter: Resurrection, 11 Temmuz'da izleyici ile buluştu. Şu ana kadar üç bölümü yayınlanan dizi, performansıyla Paramount'un yüzünü güldürdü. Genel olarak olumlu yorumlar alan Resurrection'ın ilk bölümü Paramount+ ve Showtime'da toplam 3.1 milyon izlenmeye ulaştı. Bu da bugüne kadar Paramount+'ta en iyi açılış yapan Showtime dizisi olmasını sağladı.

Hem orijinal Dexter dizisinin hem de Dexter: New Blood'ın devamı niteliğinde olan Dexter: Resurrection, son dönemde çıkan diğer Dexter dizilerinin çok üstünde bir performans sergiliyor. İlk bölümler itibarıyla Resurrection'ın izlenme sayısı Dexter: Original Sin'in yüzde 46, Dexter: New Blood'ın ise yüzde 79 üstünde.

Dexter: Resurrection'ın Çıkışı Seriye Olan İlgiyi Arttırdı

Diğer yandan Resurrection'ın çıkışı genel olarak Dexter serisine olan ilgiyi de arttırmış durumda. Paramount, diğer Dexter yapımlarının toplam izlenme sayısının bu hafta yüzde 132 arttığını söylüyor. Ortaya çıkan bu tablo, son dönemde neden çok sayıda Dexter dizisi çekildiğini de açıklıyor.

Dexter: Resurrection, dikkat çekici bir oyuncu kadrosuna sahip. Michael C. Hall'un Dexter Morgan rolünye geri döndüğü dizide Uma Thurman (Pulp Fiction), Peter Dinklage (Game of Thrones), Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother), Krysten Ritter (Jessica Jones), Eric Stonestreet (Modern Family), David Dastmalchian (Dune) gibi tanıdık isimler rol alıyor. Üstelik onların yanı sıra David Zayas (Angel Batista), James Remar (Harry Morgan), Jack Alcott (Harrison Morgan), John Lithgow (Trinity Killer) ve Jimmy Smits (Miguel Prado) de önceki sezonlardaki rolleriyle geri dönüyor.

