Predator: Badlands'ten yeni fragman geldi; Alien bağlantısı dikkat çekiyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Prey'in çıkışıyla yeniden canlanan Predator serisi, bu yılı dolu dolu geçiriyor. Bu evrende geçen animasyon filmi Predator: Killer of Killers, Haziran ayında izleyici ile buluştu. 7 Kasım'da ise serinin yeni live-action filmi Predator: Badlands gösterime girecek. Prey'in de yönetmeni olan Dan Trachtenberg tarafından hazırlanan Badlands için bekleyiş sürerken, filmden yeni bir fragman daha yayınlandı.

Predator: Badlands'te Alien Serisinden Tanıdığımız Android'ler de Yer Alacak

Son haftalarda gelen haberlerde, Predator ve Alien serilerinin çok yakında yeniden aynı filmde buluşabileceği belirtiliyordu. Predator: Badlands'in yayınlanan yeni fragmanı, yaklaşan bu crossover filminin ilk emarelerini barındırıyor. Çünkü filmin ana karakterlerinden birisi, Alien serisinden hatırladığımız Weyland Yutani şirketi tarafından üretilen insansı bir android.

Alien: Earth dizisinden yeni fragman geldi 3 gün önce eklendi

Elle Fanning'in hayat verdiği bu android, evrenin en acımasız avcıları ile karşı karşıya geliyor. Bu hayatta kalma savaşında ona, kendi medeniyeti tarafından dışlanan bir Predator eşlik ediyor.

7 Kasım'da vizyona girecek olan Predator: Badlands'ten yayınlanan yeni fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

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