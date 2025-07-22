Predator: Badlands'ten yeni fragman geldi; Alien bağlantısı dikkat çekiyor

Predator: Badlands'te Alien Serisinden Tanıdığımız Android'ler de Yer Alacak
Son haftalarda gelen haberlerde, Predator ve Alien serilerinin çok yakında yeniden aynı filmde buluşabileceği belirtiliyordu. Predator: Badlands'in yayınlanan yeni fragmanı, yaklaşan bu crossover filminin ilk emarelerini barındırıyor. Çünkü filmin ana karakterlerinden birisi, Alien serisinden hatırladığımız Weyland Yutani şirketi tarafından üretilen insansı bir android.
Elle Fanning'in hayat verdiği bu android, evrenin en acımasız avcıları ile karşı karşıya geliyor. Bu hayatta kalma savaşında ona, kendi medeniyeti tarafından dışlanan bir Predator eşlik ediyor.
7 Kasım'da vizyona girecek olan Predator: Badlands'ten yayınlanan yeni fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: