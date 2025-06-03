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    Ünlü yönetmen James Cameron sürpriz bir film üzerinde çalışıyor

    Son 20 yılını Avatar filmleri üzerinde çalışarak geçiren James Cameron, artık farklı projelere geçmeye hazır görünüyor. Ünlü yönetmen, bu hafta adını sürpriz bir projeye yazdırdı.

    James Cameron yeni film Tam Boyutta Gör
    Terminator, Titanic, Avatar gibi filmleri sinema dünyasına kazandıran ünlü yönetmen James Cameron, 20 yıldır uzun bir süredir kariyerini Avatar filmlerine adamış durumda. Gişede büyük başarı yakalayan bu seriyle sinema teknolojilerinin sınırlarını genişleten Cameron, bir yandan beş filmlik bu seriyi tamamlamak için çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan artık yeni projelere de adını yazdırıyor.

    James Cameron'ın daha önce yaptığı açıklamalar, Avatar serisiyle işi biter bitmez Ghosts of Hiroshima'yı çekeceğini gösteriyordu. Ancak Cameron bu hafta adını sürpriz bir projeye yazdırdı.

    James Cameron, The Devils'ın Film Uyarlamasını Hazırlayacak

    James Cameron, Facebook hesabından bir paylaşım yaparak Joe Abercrombie'nin çok satan kitabı The Devils'ın haklarını aldığını ve film uyarlamasının senaryosunu Abercrombie ile birlikte yazacağını duyurdu. Dahası, yönetmen Avatar: Fire and Ash'i tamamladıktan sonra ilk işinin bu senaryoyu yazmak olacağını söylüyor.

    Cameron başkaları için senaryo yazan bir sinemacı değil. Bugüne kadar hep kendi çekmeyi planladığı filmlerin senaryolarını yazdı. Bu yüzden The Devils uyarlamasını da kendisi için hazırladığı düşünülüyor. Ancak filmi yönetip yönetmeyeceği konusunda şimdilik bir açıklama yapmadı.

    Joe Abercrombie, Bıçağın Kendisi ve Kadim Kanunlar serisi gibi çoksatan fantastik romanların yazarı olarak tanınıyor. Ünlü yazarın yeni bir serinin ilk kitabı olarak tasarladığı The Devils da fantastik bir dünyada geçiyor. Kitap, iblislerle anlaşma yaparak doğaüstü güçler kazanan, ancak zamanla bu gücün bedelini ödemek zorunda kalan bir grup mahkûmun hikâyesini anlatıyor. Suçlular, imparatorluğun en kirli işlerini yapmaları için özel bir birlik olan “The Devils”a katılmak zorunda kalırlar. Görevleri sadece hayatta kalmak değil, aynı zamanda birbirlerine ve insanlıklarına tutunmaktır. Savaş, ihanet ve kara mizah dolu bu hikâyede, kurtuluş kadar çöküş de karakterlerin kaderine yazılmıştır. 

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

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    DH Misafiri 4 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 5 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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