James Cameron: Filmlerin maliyetini düşürmek için yapay zekayı kullanmalıyız

Tam Boyutta Gör Yakın bir gelecekte pek çok sektörde dengeleri değiştirecek olan yapay zekanın sinema sektörü üzerinde de büyük etkisi olması bekleniyor. Nitekim şu anda yönetmenlerden oyunculara kadar bu sektörün parçası olan pek çok kişi yapay zekaya karşı topyekûn mücadele verilmesi gerektiğini savunuyor. Çünkü yapay zekanın zamanla pek çok kişiyi işinden edeceğine inanlıyor. Ancak bu görüşü benimsemeyip yapay zekanın film üretimine katkıda bulunacağını savunanlar da var. Üstelik bunlardan biri de usta yönetmen James Cameron.

Terminator, Avatar, Titanic gibi başarılı filmlere imza atmış olan James Cameron, birkaç yıl önce yapay zeka konusundaki tutumunu değiştirmiş, bu konuda daha açık görüşlü bir tavır sergilemeye başlamıştı. Nitekim kendisi eylül ayında yapay zeka şirketi Stability AI'a katıldı. Cameron'ın bu yeni görevinde sektörde bir tür elçi görevi göreceği ve Hollywood'u bu teknolojiyle tanıştıracağı açıklandı. Bu yönde çalışmalara başlamış olan Cameron, dün bu konuda dikkat çekici bir açıklamaya imza attı. Cameron'a göre Avatar ve Dune gibi filmlerin daha düşük maliyetlere çekilebilmesinin yolu yapay zekadan geçiyor.

James Cameron, Yapay Zeka Görsel Efekt Tarafında İşleri Hızlandıracak

James Cameron, özellikle işin VFX kısmında, yani görsel efekt üretiminde yapay zekanın fark yaratabileceğine inanıyor. Usta yönetmen şöyle diyor: "Dune gibi, Dune: Part Two gibi ya da benim filmlerim gibi her zaman sevdiğim, yapmaktan hoşlandığım ve izlemeye gideceğim CGI ağırlıklı filmler görmeye devam etmek istiyorsak, bunun maliyetini nasıl yarıya indireceğimizi bulmalıyız."

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Yönetmene göre bu, insanların işlerini yapay zekaya kaptıracağı anlamına gelmiyor. Aksine Cameron yapay zekayı insanlara yardımcı olup işlerini hızlandıracak bir araç olarak görüyor: "Bu, efekt şirketlerindeki personelin yarısını işten çıkarmak anlamına gelmiyor; Bir sahneyi tamamlama hızlarını iki katına çıkarmak anlamına geliyor. Böylece temponuz ve iş tamamlama hızınız artar ve bu sayede bir projeyi tamamlayıp sıradaki işe geçebilirsiniz. Bu konudaki vizyonum bu."

Cameron, yapay zekanın insanların ilgisini çekecek bir senaryo yazmasının ya da film hazırlamasının ise mümkün olmadığını düşünüyor. Cameron'a göre sadece başka işlerden bir şeyler türetebilen bir teknolojinin insanları etkileyebilmesi mümkün değil; En azından bu aşamada. Yönetmen bu konudaki görüşünü şöyle ifade ediyor: "20 yıl bekleyelim. Eğer bir yapay zeka En İyi Senaryo Oscarı'nı kazanırsa, o zaman onları ciddiye almamız gerekir."

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James Cameron filmlerinde yapay zeka kullanmayı planlıyor