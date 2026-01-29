Snapchat akıllı gözlük planlarını hızlandırıyor: Specs Inc. resmen kuruldu

Tam Boyutta Gör Snapchat akıllı gözlük stratejisinde önemli bir yapısal değişikliğe gittiğini resmen duyurdu. Snap Inc., artırılmış gerçeklik odaklı donanım çalışmalarını tek çatı altında toplamak amacıyla Specs Inc. adında, tamamen kendisine ait yeni bir yan kuruluş kurdu. Şirketin açıklamasına göre bu adım, akıllı gözlük geliştirme süreçlerine daha net bir operasyonel odak kazandırmayı hedefliyor.

Specs Inc. ile artırılmış gerçeklik gözlüklerinde yeni dönem

Kurulan yeni şirketin ne zaman ve hangi ürünlerle sahneye çıkacağına dair ilk takvim de netleşmiş durumda. Snap, Specs markasının bu yılın ilerleyen dönemlerinde halka açık bir lansmanla tanıtılacağını doğruladı. Daha önce paylaşılan bilgiler, yeni nesil akıllı gözlüklerin 2026 yılında satışa sunulabileceğine işaret ediyordu. Bu nedenle Specs Inc.’in kuruluşu, yalnızca kurumsal bir ayrışma değil aynı zamanda ticari ölçeklenme hazırlığı olarak değerlendiriliyor.

Snapchat’in akıllı gözlüklerle olan ilişkisi, çoğu kullanıcının sandığından daha eskiye dayanıyor. Şirket, 2016 yılında piyasaya sürdüğü Spectacles modeliyle, bakış açısından fotoğraf ve video çekimini mümkün kılan ilk tüketici ürünlerinden birini tanıtmıştı. Bu erken dönem ürünler, sosyal medya paylaşımını donanıma taşıma fikrini test eden deneysel çözümler olarak konumlanmıştı. Zaman içinde Snap, bu yaklaşımı yalnızca kamera odaklı olmaktan çıkararak çevreyle etkileşimi artıran artırılmış gerçeklik katmanlarıyla geliştirmeye yöneldi.

Tam Boyutta Gör 2024 yılında tanıtılan AR gözlük prototipi, bu dönüşümün en somut örneklerinden biri oldu. Tasarım açısından geniş kitlelere hitap etmese de dijital nesneleri fiziksel dünyaya entegre etme fikrini ileri bir noktaya taşıdı. Şeffaf lensler üzerinden çalışan sistem, kullanıcının etrafındaki ortamı kesintiye uğratmadan dijital bilgilerin üç boyutlu olarak algılanmasını sağlıyordu.

Specs Inc. çatısı altında geliştirilen akıllı gözlüklerin temel kontrol mekanizmaları da bu felsefeye göre şekilleniyor. Snap’in açıklamasına göre ürünler, eller ve ses yoluyla doğal etkileşim sunacak şekilde tasarlanıyor. Şirketin vurguladığı bir diğer nokta ise yapay zekânın sistemin merkezinde yer alması. Yani Snap, Specs’i geleneksel bir işletim sistemi mantığıyla değil kullanıcının bağlamını anlayarak onun adına işlem yapabilen bir akıllı sistem olarak tanımlıyor.

Specs Inc.’in ayrı bir marka olarak konumlandırılması, Snap’e hem yatırım hem de iş ortaklığı açısından daha esnek bir yapı sunuyor. Şirket, bu sayede azınlık yatırımlarına açık olmayı ve yeni finansman modellerini daha rahat değerlendirmeyi planlıyor. Akıllı gözlük pazarında Meta, Apple ve diğer büyük teknoloji şirketlerinin artan rekabeti göz önüne alındığında Snap’in bu hamlesinin rekabeti nasıl etkileyeceğini ise ilerleyen günlerde gözlemleyebileceğiz.

