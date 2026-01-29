Samsung ilk akıllı gözlüğünü 2026 bitmeden piyasaya sürebilir

Tam Boyutta Gör Samsung, uzun süredir gündemde olan akıllı gözlük projesini resmen doğruladı ve ilk nesil cihazını 2026 yılı sona ermeden piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı. Şirket, kesin bir lansman tarihi paylaşmasa da yatırımcılarla yapılan son kazanç görüşmesinde verilen mesajlar ürünün geliştirme sürecinin ileri bir aşamaya ulaştığını gösteriyor.

Samsung’un akıllı gözlük yol haritası: İlk nesilden AR ekranlı modellere

Samsung Electronics’in yatırımcı görüşmesinde konuşan Mobil Deneyim bölümünden Seong Cho, şirketin yeni nesil artırılmış gerçeklik gözlükleri dahil olmak üzere farklı form faktörlerinde zengin ve sürükleyici yapay zeka deneyimleri sunmayı planladığını belirtti. Bu ifade, akıllı gözlüklerin tek başına bir donanım ürünü olmaktan çok, Android XR tabanlı bir platformun parçası olacağını ortaya koyuyor.

Sızdırılan bilgilere göre ilk nesil Samsung akıllı gözlükte artırılmış gerçeklik ekranı yer almayabilir. Bunun yerine kamera, mikrofon ve hoparlör gibi sensörler üzerinden çalışan bir yapı öne çıkıyor. Bu yaklaşım, cihazın daha hafif ve günlük kullanıma uygun olmasını sağlayabilir.

Ortaya çıkan raporlar, Samsung'un SM-O200P ve SM-O200J kod adlarıyla iki farklı model üzerinde çalıştığını gösteriyor. Bu modellerin aynı pazarlara yönelik olması, aralarındaki farkların donanım veya tasarım detaylarıyla sınırlı olabileceğini düşündürüyor. Daha önceki sızıntılar, artırılmış gerçeklik ekranına sahip ikinci nesil bir modelin 2027 yılında piyasaya sürülebileceğine işaret etmişti. Bu durum, Samsung'un pazara kademeli bir giriş yaparak önce kullanıcı alışkanlıklarını ölçmeyi, ardından daha iddialı AR çözümlerini devreye almayı planladığını gösteriyor.

Ayrıca Samsung’un akıllı gözlük projesinde Gentle Monster ve Warby Parker gibi gözlük moda markalarıyla iş birliği yapması, cihazın sadece teknolojik değil estetik açıdan da kabul görmesini hedeflediğini ortaya koyuyor. Akıllı gözlüklerin geçmişte yaşadığı en büyük sorunlardan biri, kullanıcıların günlük hayatta takmak istemediği tasarımlar olmuştu. Meta’nın iki nesildir sürdürdüğü Ray-Ban ortaklığı ve Apple’ın birden fazla akıllı gözlük prototipi üzerinde çalıştığına dair iddialar, rekabetin bu alanda hızla kızıştığını da gösteriyor.

