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    Şimdiye kadarki en soğuk gezegenlerden biri görüntülendi

    NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu araçlarını kullanarak Dünya'ya yakın en soğuk ve Jüpiter benzeri ötezegen Epsilon Indi Ab’yi görüntüledi. Bu, en soğuk gezegenlerden birisi konumunda.
    Şimdiye kadarki en soğuk gezegenlerden biri görüntülendi Tam Boyutta Gör
    NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu’nu (JWST) kullanan uluslararası bilim insanları Dünya'dan yaklaşık 12 ışık yılı uzaklıktaki bir ötegezegeni doğrudan görüntülemeyi başardı. Gözlemlenen Epsilon Indi Ab adlı gezegenin bugüne kadar gözlemlenen en soğuk ötegezegenlerden (Güneş Sistemi dışındaki gezegenlere verilen ad) birisi olduğu açıklandı.

    Jüpiter'in birkaç katı kütleye sahip olan gezegen, Güneş'in yaşı civarında, ancak biraz daha soğuk olan K-tipi yıldız Epsilon Indi A'nın yörüngesinde dönüyor. Ekip, Epsilon Indi Ab'yi JWST’nin MIRI (Orta Kızılötesi Enstrümanı) üzerindeki koronagrafı kullanarak gözlemledi. Daha önce uzay ve yer tabanlı gözlemevleri tarafından sadece birkaç ötegezegen doğrudan görüntülenebilmişti.

    Sıcaklığı sadece 2 derece

    Bilim insanları bu keşfin heyecan verici olduğunu çünkü gezegen Jüpiter'e oldukça benziyor, sadece biraz daha sıcak ve daha büyük. Daha önce görüntülenen ötegezegenler, ilk oluştukları zamanki enerjinin çoğunu hala yaymakta olan genç ve sıcak gezegenler olma eğiliminde. Zira gezegenler yaşlandıkça soğuyor ve daha sönük hale geliyor. Bu da görüntülenmelerini zorlaştırıyor.

    Şimdiye kadarki en soğuk gezegenlerden biri görüntülendi Tam Boyutta Gör
    NASA, Epsilon Indi Ab’nin sadece 2 santigrat derece sıcaklığıyla doğrudan tespit edilen en soğuk ötegezegenlerden birisi olduğunun altını çiziyor. Gezegenin, Güneş Sistemi’mizin ötesinde görüntülenen diğer tüm gezegenlerden daha soğuk ve serbest halde bulunan kahverengi cüce hariç hepsinden daha soğuk olduğu belirtiliyor.

    Epsilon Indi Ab, bugüne kadar bilinen Dünya'ya en yakın on ikinci dış gezegen ve Jüpiter'den daha büyük olan en yakın gezegen konumunda. Bununla birlikte gezegenin daha önce tahmin edilenlerle uyuşmadığı da belirtiliyor. Zira gezegenin tahminlerden iki kat daha büyük olduğu ve farklı bir yörüngede dolaştığı belirtiliyor. Gezegenin atmosferi de model tahminlerinden biraz farklı görünüyor. Bilim insanları bu tutarsızlıkların nedenini şimdilik bilmiyor.

    Bilim insanları JWST ile takip gözlemleri yapmayı planlıyor. Öte yandan NASA'nın yaklaşmakta olan Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu, Güneş benzeri yıldızların yörüngesindeki Jüpiter benzeri gezegenleri doğrudan görüntüleyebilecek bir koronagraf kullanacak. Nancy Grace Roman ile JWST’nin eksik olduğu alanlar doldurulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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