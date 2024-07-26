Şimdiye kadarki en soğuk gezegenlerden biri görüntülendi

Jüpiter'in birkaç katı kütleye sahip olan gezegen, Güneş'in yaşı civarında, ancak biraz daha soğuk olan K-tipi yıldız Epsilon Indi A'nın yörüngesinde dönüyor. Ekip, Epsilon Indi Ab'yi JWST’nin MIRI (Orta Kızılötesi Enstrümanı) üzerindeki koronagrafı kullanarak gözlemledi. Daha önce uzay ve yer tabanlı gözlemevleri tarafından sadece birkaç ötegezegen doğrudan görüntülenebilmişti.
Sıcaklığı sadece 2 derece
Bilim insanları bu keşfin heyecan verici olduğunu çünkü gezegen Jüpiter'e oldukça benziyor, sadece biraz daha sıcak ve daha büyük. Daha önce görüntülenen ötegezegenler, ilk oluştukları zamanki enerjinin çoğunu hala yaymakta olan genç ve sıcak gezegenler olma eğiliminde. Zira gezegenler yaşlandıkça soğuyor ve daha sönük hale geliyor. Bu da görüntülenmelerini zorlaştırıyor.
Epsilon Indi Ab, bugüne kadar bilinen Dünya'ya en yakın on ikinci dış gezegen ve Jüpiter'den daha büyük olan en yakın gezegen konumunda. Bununla birlikte gezegenin daha önce tahmin edilenlerle uyuşmadığı da belirtiliyor. Zira gezegenin tahminlerden iki kat daha büyük olduğu ve farklı bir yörüngede dolaştığı belirtiliyor. Gezegenin atmosferi de model tahminlerinden biraz farklı görünüyor. Bilim insanları bu tutarsızlıkların nedenini şimdilik bilmiyor.
Bilim insanları JWST ile takip gözlemleri yapmayı planlıyor. Öte yandan NASA'nın yaklaşmakta olan Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu, Güneş benzeri yıldızların yörüngesindeki Jüpiter benzeri gezegenleri doğrudan görüntüleyebilecek bir koronagraf kullanacak. Nancy Grace Roman ile JWST’nin eksik olduğu alanlar doldurulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.