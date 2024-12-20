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    Japonya 2nm çip üretiminde önemli bir adım attı: ASML'nin EUV makinesi kuruluyor

    Rapidus, Japonya'nın yarı iletken endüstrisi için önemli bir adım atarak, ASML'nin gelişmiş EUV litografi sistemini kurmaya başladı. Şirket, önümüzdeki sene 2nm sürecinde üretime başlamayı planlıyor.
    Japonya 2nm çip üretiminde önemli bir adım attı Tam Boyutta Gör
    Rapidus, Japonya'nın yarı iletken endüstrisi için önemli bir adım atarak, Hokkaido adasında yer alan Chitose şehrindeki tesisinde ASML'nin Twinscan NXE:3800E EUV litografi sistemini kurmaya başladı. Şirket, gelişmiş litografi makinesiyle önümüzdeki sene 2nm sürecinde prototip üretime başlamayı ve 2027'den itibaren ticari üretime geçmeyi planlıyor.

    Japonya'nın ilk EUV sistemi

    Twinscan NXE:3800E litografi sistemi, şu anda ASML tarafından 2nm sınıfı ve ötesinde yongalar üretmek için özel olarak tasarlanmış en gelişmiş litografi aracı. 71 ton ağırlığında ve 3,4 metre yüksekliğinde olan sistem dört aşamada birleştirilecek. Rapidus, ay sonuna kadar kurulumu tamamlamayı ve Japonya'nın yarı iletken endüstrisi için yeni bir dönüm noktasına ulaşmayı hedefliyor. Makine, Japonya'nın ilk EUV tabanlı üretim aracı olacak.

    Rapidus'un IIM-1 tesisi, Nisan 2025'te pilot üretime başlayacak. Pilot hat, tüm üretim aşamalarında tek bir yonga işleme sistemi uygulayacak ve bu da şirketin mühendislerinin ve teknisyenlerinin her bir aletin nasıl çalıştığını daha iyi anlamalarına ve üretim sürecini buna göre ayarlamalarına yardımcı olacak. Böylece, daha düşük hata oranlarına daha hızlı bir şekilde ulaşılabilecek.

    Rapidus, gate-all-around (GAA) transistörlere dayanan mantık yongaları için 2nm sınıfı işlem teknolojisini geliştirmek üzere IBM ile ortaklık kurdu. Şirket, 2027 yılına kadar 2nm yarı iletkenlerin seri üretimine başlamayı hedefliyor ve bu da 2025 yılının ikinci yarısında 1,6nm ve 2nm sınıfı yongaların ticari üretimine başlamaya hazırlanan Intel ve TSMC'nin 1,5-2 yıl gerisinde kalması anlamına geliyor. Yine de, Japon yarı iletken endüstrisi için büyük bir atılım olacak.

    Son teknoloji çiplerin üretimi konusunda geride kalan Japonya, 2022 yılında 8 büyük Japon şirketinin (Denso, Kioxia, MUFG Bank, NEC, NTT, SoftBank, Sony ve Toyota) desteğiyle Rapidus isimli girişimi meydana getirdi. 2nm ve ötesi gelişmiş çipler üretmeyi hedefleyen şirket, kurulduğu günden bu yana yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin, Tayvanlı, ABD'li ve Güney Koreli rakiplerine karşı başarılı olup olamayacağını zaman gösterecek.

    Kaynakça https://www.rapidus.inc/en/news_topics/information/rapidus-begins-installation-of-japans-first-euv-lithography-machinery-for-semiconductor-mass-production-en/ https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/rapidus-is-first-japanese-company-to-install-asmls-cutting-edge-euv-machine-chipmaking-tool-for-2nm-chips-expected-to-be-operational-this-year
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    Kayrabey 2 gün önce

    Güzel olmuş...

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