Arm ve Qualcomm savaşı başladı: Nuvia’nın yok edilmesi isteniyor

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Tam Boyutta Gör Çip teknolojisinin devleri ARM Holdings ve Qualcomm arasında patlak veren lisans anlaşmazlığı devasa bir hukuk savaşına dönüştü. Arm, Qualcomm’u, Nuvia tarafından tasarlanan Snapdragon X işlemcilerinde patent ihlali yapmakla suçlarken; Qualcomm ise Arm’ı müşterileriyle rekabet etmeye çalışmakla itham ediyor.

Arm ve Qualcomm kürsüye çıktı

Qualcomm, 2021 yılında 1,4 milyar dolara Nuvia’yı satın alarak kendi özel Armv8.2 tabanlı çekirdeklerini geliştirmeye başlamıştı. Bu çekirdekler, şirketin PC’ler için tasarladığı Snapdragon X işlemcilerinin temelini oluşturuyor. Ancak Arm, Qualcomm’un Nuvia tasarımlarını kullanmaya devam edebilmesi için lisans şartlarını yeniden müzakere etmesi gerektiğini savunuyor. Arm, bu durumun ihmal edildiğini ve Qualcomm’un daha yüksek telif oranlarından kaçındığını iddia ediyor.

Arm, bu anlaşmazlık nedeniyle yıllık 50 milyon dolar gelir kaybı yaşadığını belirtiyor. Şirket, birleşme öncesinde geliştirilen tüm Nuvia tasarımlarının imha edilmesini talep ediyor. Qualcomm ise mimari lisans anlaşmasının (ALA) Nuvia'nın tasarımlarını tamamen kapsadığını savunuyor.

Tam Boyutta Gör Mahkeme sürecinde Qualcomm, Arm’ın artık müşterileriyle rekabet etmeye başladığını da iddia etti. Qualcomm, Arm’ın hem istemci hem de veri merkezi işlemcileri için tam yongaset tasarımları sunduğunu ve bu durumun müşteriler arasında rahatsızlık yarattığını ileri sürdü. Arm CEO’su Rene Haas ise bu suçlamaları reddederek, şirketin donanım satma gibi bir planı olmadığını ifade etti. Haas, Arm’ın yalnızca iş fırsatlarını keşfettiğini ve işlemci üretiminden ziyade lisanslama modeline bağlı kalmayı sürdüreceğini belirtti.

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Davanın bir diğer tartışmalı konusu, Arm’ın Qualcomm müşterilerine gönderdiği mektuplar oldu. Bu mektuplar arasında Samsung gibi Qualcomm işlemcilerini kullanan şirketler de bulunuyor. Arm, bu yazışmaların endüstri ortaklarının davanın potansiyel etkileri konusunda bilgilendirilmesi için gerekli olduğunu savunuyor. Ancak Qualcomm, bu mektupların yanıltıcı olduğunu ve müşteri ilişkilerini bozmayı amaçladığını iddia ediyor.

Arm, CPU ve GPU tasarımlarını lisanslayarak gelir elde eden bir iş modeline sahip. Şirket, Qualcomm’un yüksek lisans ücretlerinden kaçınmasının bu modelin sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini belirtiyor. Haas, bu durumu "emsalsiz" olarak nitelendirerek, şirketin uzun vadeli çıkarlarını korumak için agresif bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade etti.

Etkileri ekosistem ölçeğinde olabilir

Reuters, Bernstein Research'te kıdemli analist olan Stacy Rasgon'a atıfta bulunarak, Qualcomm'un Arm'a yılda yaklaşık 300 milyon dolar ücret ödediğini bildirdi. Arm, Qualcomm'a karşı ilk davayı Ağustos 2022'de sözleşme ihlali ve ticari marka ihlali iddiasıyla açmıştı. Yeni dava ise sürecin devamı niteliğinde ve belirttiğimiz gibi 2021 yılında Nuvia’nın satın alınmasına dayanıyor.

Arm hukuk savaşını kazanırsa, Microsoft da dahil olmak üzere üreticiler tarafından yapılan ve tartışmalı Qualcomm çipleri içeren dizüstü bilgisayarların satışlarını durdurabilir. Ayrıca Qualcomm’un mobil işlemcilerdeki Nuvia temelli planlarını ve tasarımlarını da bozabilir. Dolayısıyla davanın etkileri devasa bir ekosistemi etkileyebilir. Analistler böylesi bir hukuk savaşının birbirine uzunca bir süredir yakın olan iki şirket için de fayda sağlamayacağını, uzlaşmanın daha mantıklı olduğunu söylüyor.

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