Japonya ev çöplerini kullanarak uçak yakıtı üretecek

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Bangkok Post'un haberine göre Japonya Havayolları; yani JAL, 2022 mali yılından itibaren evlerden çıkan çöplerin dönüştürülmesi ile oluşan biyolojik yakıtı, uçaklarında kullanmaya başlayacak.

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Japonya Havayolları'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre, geçmişte birkaç kez denediği biyoyakıt kullanımını 2022 yılında itibaren düzenli bir hale getirmek istiyorlar ve 2050 yılına kadar da aynı düzende devam ettirmeyi planlıyorlar. Bu süreçteki en büyük amaçları ise net sıfır karbondioksit salınımına ulaşmak.

Japonya Havayolları, 2018'de başlamış olduğu bu projeye yaklaşık 900 milyon yen, yani 8.8 milyon dolar yatırım yapmış. Şu anda çalışmaları süren bu projenin en erken Nisan 2022'de en geç de Aralık 2022'de hayata geçmesi bekleniyor.

Ayrıca Japonya Havayolları dışında All Nippon Airways'in ana şirketi ANA Holdings'in de 2023'ün ilk aylarında ev çöplerini biyolojik yakıta çevirip uçaklarda kullanılması bekleniyor.

https://www.bangkokpost.com/business/2014679/jal-to-use-biofuels-made-from-household-garbage-in-2022

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