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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Japonya ev çöplerini kullanarak uçak yakıtı üretecek

    Net sıfır karbondioksit salınımına ulaşmaya çalışan Japonya Havayolları (JAL), 2022'den itibaren oldukça güzel bir işe imza atmaya başlayacak.
    2 gün
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    Alternatif Enerji
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Japonya ev çöplerini kullanarak uçak yakıtı üretecek
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    Bangkok Post'un haberine göre Japonya Havayolları; yani JAL, 2022 mali yılından itibaren evlerden çıkan çöplerin dönüştürülmesi ile oluşan biyolojik yakıtı, uçaklarında kullanmaya başlayacak.

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    Japonya Havayolları'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre, geçmişte birkaç kez denediği biyoyakıt kullanımını 2022 yılında itibaren düzenli bir hale getirmek istiyorlar ve 2050 yılına kadar da aynı düzende devam ettirmeyi planlıyorlar. Bu süreçteki en büyük amaçları ise net sıfır karbondioksit salınımına ulaşmak.

    Japonya Havayolları, 2018'de başlamış olduğu bu projeye yaklaşık 900 milyon yen, yani 8.8 milyon dolar yatırım yapmış. Şu anda çalışmaları süren bu projenin en erken Nisan 2022'de en geç de Aralık 2022'de hayata geçmesi bekleniyor. 

    Ayrıca Japonya Havayolları dışında All Nippon Airways'in ana şirketi ANA Holdings'in de 2023'ün ilk aylarında ev çöplerini biyolojik yakıta çevirip uçaklarda kullanılması bekleniyor.



    https://www.bangkokpost.com/business/2014679/jal-to-use-biofuels-made-from-household-garbage-in-2022 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    47 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    berkandinçay 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Jet motorları kerosen ile çalışmıyor. Boeing kanatları içinde 200 ton kerosen yok, olamaz da. Cunku o kanatlar içine sığamaz.

    Kanat içinde sadece strüktürel mukavemet amaçlı panel, hidrolik ve elektrik yolları var. Kanatlar esnek olmak zorundadır, 10larca santim esneyebilmektedir, her bir kanatta 100 ton kerosen tankı olsa o kadar esnemesi imkansız olduğu kadar tehlikeli.

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