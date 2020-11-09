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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İngiltere’de havayı sıvılaştırarak enerji depolayacak santral kuruluyor

    İngiltere'de alanında bu ölçekte ilk olacak bir depolama tesisinde, enerji sıvılaştırılmış hava şeklinde saklanacak.
    3 gün
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    Alternatif Enerji
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    Gökhan G.
    Editör
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    İngiltere’de havayı sıvılaştırarak enerji depolayacak santral kuruluyor
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    Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriğin depolanması, enerji israfının önüne geçilmesi adına bir hayli önemli. Bu alanda yürütülen bir proje ise enerji depolama çözümlerine güzel bir alternatif oluşturacakmış gibi duruyor.

    İngiltere’de kurulması planlanan ve alanında bu ölçekte bir ilk olacağı ifade edilen projede, enerjinin sıvılaştırılmış hava olarak depolanması hedefleniyor. Havayı yüksek basınç altında -196 oC’ye soğutarak sıvılaştıracak santral, bu işlem için ihtiyaç duyacağı elektriği rüzgâr çiftliklerinin üretim fazlası enerjisinden istifade ederek gerçekleştirecek.

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    Geceleri gerçekleştirilecek faaliyet sonrasında tanklarda depolanacak hava, gündüzleri ihtiyaç halinde ısıtılacak ve genişleyen hava bir türbin yardımıyla yeniden elektrik üretmek için kullanılacak. Manchester yakınlarında kurulacak 50MW kapasiteli tesiste, 50 bin evin elektrik ihtiyacını beş saat süreyle karşılayabilecek enerji üretilebileceği belirtiliyor.

    Söz konusu proje, kendi kendini yetiştiren Peter Dearman isimli mucitin İngiliz hükümetinden 10 milyon sterlinlik yardım almasıyla hayata geçmiş. Proje hakkında açıklamalarda bulunan Dearman, icadının %60 ila 70 arası verimlilikte çalıştığını ifade etmiş. Enerjiyi pilde depolama çözümünün daha verimli olduğunu bildiğini belirten Dearman, kendi sisteminin ise maliyet avantajına sahip olduğunu dile getirmiş. Bu konuda konuşan Dearman’ın sözleri ise şöyle:

     “Oldukça heyecanlı olduğumu belirtmek isterim. Farklı birçok enerji depolama aracına ihtiyacımız var ve sıvılaştırılmış havanın da onlardan biri olacağına inanıyorum. Sıvılaştırılmış hava çözümü pilde enerji depolama alternatifine kıyasla daha az verimli. Ancak piller kısa vadeli depolama için iyi bir alternatif. Bu yöntem, uzun vadeli depolamada çok pahalı hale geliyor. Sıvılaştırılmış hava da tam burada devreye giriyor.”



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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    45 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    CleanCoders (Fatih ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen SEO19ProjectManager
    oksijeni depolamıyor, havayı depoluyor.
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    İngiltere’de yüksek yer olmadığı için böyle deniyorlar halbuki en ucuz yolu suyu alt bir göletten üst bir gölete pompalamak.



    Enerjiyi geri istediğinde ise baraj gibi çalıştırarak aşağı akıtmak.



    Bu sistemin geri dönüşüm oranı %90 civarında ama adamın dediği gibi farklı bir alana hitap ediyor. Bu hava sıvılaştırma ve geri alma çok uzun vadede kayıpsız enerji verir.



    Pil hücresi tabanlı çözümler ise çok pahalı kaçabilir.



    Ben olsam bu teknolojiyi jeneratörde enerji saklamak için kullanırım. Dizel yok, bozulması bakımı yağı şuyu buyu yok sakladığın enerjinin kaybolması gibi bir şeyde yok.



    Havayı sıkıştır kalsın öyle gerektiğinde aç enerji üret.
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    berkandinçay 2 gün ( Mesaj Silindi ) gun
    Baraj ile elektrik üretilmesi sadece bir efsane. Elektrik yüksek direklere asılı çıplak aluminyum nikel halatlar üzerinden atmosferde yüklü katrilyonlarca MWh elektrik cekilerek üretiliyor. 10k Volt DC atmoseferik elektrik trafo ile 220V AC ye dönüştürülerek şehirlere dağıtılıyor. Sehir dışına biraz cıkınca heryerde görülen o yüksek gerilim hattı direkleri bir yerden elektriği taşıyor olsa her sehir ve kasaba civarında baraj, termik santral HES rüzgar falan olurdu. Yüksek gerilim hatları atmosferik elektrik çeken düzenekler. Bu haberdeki hava sıvılaştırma işi dikkatleri bundan başka yöne cekmek için. Zaten bakın bir tek resmini cizmişler ortada öyle bi santral yok ve hiç olmayacak da.
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    berkandinçay 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Faaliyete geçmemiş sadece bir temsili resmi çizilmiş bu şeyin gerçekten yaygınlaşacağını düşünen var mı?
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    kazuya58 (sinan polat) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sadece enerji depolama olarak düşünmüyorlar, çeşitlilik ve bilgi birikimi için yapıyorlar. Bu yüzden bilim ve teknolojide iyiler.

    Biz olsak hidrojen olarak depolama varken niye hava ile uğraşalım der geçeriz.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    havayı sıvılaştırmak sorun değil ! ama havadaki oksijen oranı %100 değil ! ileride bu durum hava kirliliğinden daha farklı patolojik sorunlara sebep olabilir.
    1 araba havayı kirletmiyor milyonlarca araba havayı kirletiyor !
    1 santral havadaki oksijeni bitirmez ama binlercesi bitirir. !
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    Normandia_06 (Yalçın ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) SEO19ProjectManager
    At babam at dalında doktora yapmış biri gelmiş sonunda..Herşeyi biliyorsunuz bişeyi de bilmeyin yahuu ! Adamlar bilmiyor bi sen biliyorsun :))
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    CleanCoders (Fatih ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) SEO19ProjectManager
    oksijeni depolamıyor, havayı depoluyor.
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    celeroni (Cengiz Aytekin) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    enerji üretiminde ve depolanmasında maliyet hesabı çok önemli. Bununla birlikte enerjinin ulaşılabilirliği, depolanması, yerli kaynaklar ile üretilmesi vb konular maliyetinin önüne geçebilir.
    Bu ingiliz mucidin üretim felsefesi oldukça basit, uzun vadede kendisini amorti edebilen ve bakımı az olan bir enerji kaynağı üretmek
    Verim %60- 70 civarında olması da sorun değil. Geliştirilebilir ve uygulanabilir olması daha önemli. İLerleyen zamanlarda yaygınlatıkça maliyeti azalacaktır
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