İngiltere’de havayı sıvılaştırarak enerji depolayacak santral kuruluyor

Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriğin depolanması, enerji israfının önüne geçilmesi adına bir hayli önemli. Bu alanda yürütülen bir proje ise enerji depolama çözümlerine güzel bir alternatif oluşturacakmış gibi duruyor.
İngiltere’de kurulması planlanan ve alanında bu ölçekte bir ilk olacağı ifade edilen projede, enerjinin sıvılaştırılmış hava olarak depolanması hedefleniyor. Havayı yüksek basınç altında -196 oC’ye soğutarak sıvılaştıracak santral, bu işlem için ihtiyaç duyacağı elektriği rüzgâr çiftliklerinin üretim fazlası enerjisinden istifade ederek gerçekleştirecek.İlginizi Çekebilir İngiltere, 2030 yılı itibariyle tüm evlerin elektriğini rüzgâr enerjisinden sağlamak istiyor
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Geceleri gerçekleştirilecek faaliyet sonrasında tanklarda depolanacak hava, gündüzleri ihtiyaç halinde ısıtılacak ve genişleyen hava bir türbin yardımıyla yeniden elektrik üretmek için kullanılacak. Manchester yakınlarında kurulacak 50MW kapasiteli tesiste, 50 bin evin elektrik ihtiyacını beş saat süreyle karşılayabilecek enerji üretilebileceği belirtiliyor.
Söz konusu proje, kendi kendini yetiştiren Peter Dearman isimli mucitin İngiliz hükümetinden 10 milyon sterlinlik yardım almasıyla hayata geçmiş. Proje hakkında açıklamalarda bulunan Dearman, icadının %60 ila 70 arası verimlilikte çalıştığını ifade etmiş. Enerjiyi pilde depolama çözümünün daha verimli olduğunu bildiğini belirten Dearman, kendi sisteminin ise maliyet avantajına sahip olduğunu dile getirmiş. Bu konuda konuşan Dearman’ın sözleri ise şöyle:
“Oldukça heyecanlı olduğumu belirtmek isterim. Farklı birçok enerji depolama aracına ihtiyacımız var ve sıvılaştırılmış havanın da onlardan biri olacağına inanıyorum. Sıvılaştırılmış hava çözümü pilde enerji depolama alternatifine kıyasla daha az verimli. Ancak piller kısa vadeli depolama için iyi bir alternatif. Bu yöntem, uzun vadeli depolamada çok pahalı hale geliyor. Sıvılaştırılmış hava da tam burada devreye giriyor.”
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Enerjiyi geri istediğinde ise baraj gibi çalıştırarak aşağı akıtmak.
Bu sistemin geri dönüşüm oranı %90 civarında ama adamın dediği gibi farklı bir alana hitap ediyor. Bu hava sıvılaştırma ve geri alma çok uzun vadede kayıpsız enerji verir.
Pil hücresi tabanlı çözümler ise çok pahalı kaçabilir.
Ben olsam bu teknolojiyi jeneratörde enerji saklamak için kullanırım. Dizel yok, bozulması bakımı yağı şuyu buyu yok sakladığın enerjinin kaybolması gibi bir şeyde yok.
Havayı sıkıştır kalsın öyle gerektiğinde aç enerji üret.
Biz olsak hidrojen olarak depolama varken niye hava ile uğraşalım der geçeriz.
1 araba havayı kirletmiyor milyonlarca araba havayı kirletiyor !
1 santral havadaki oksijeni bitirmez ama binlercesi bitirir. !
Bu ingiliz mucidin üretim felsefesi oldukça basit, uzun vadede kendisini amorti edebilen ve bakımı az olan bir enerji kaynağı üretmek
Verim %60- 70 civarında olması da sorun değil. Geliştirilebilir ve uygulanabilir olması daha önemli. İLerleyen zamanlarda yaygınlatıkça maliyeti azalacaktır