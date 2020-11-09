İngiltere’de havayı sıvılaştırarak enerji depolayacak santral kuruluyor

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Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriğin depolanması, enerji israfının önüne geçilmesi adına bir hayli önemli. Bu alanda yürütülen bir proje ise enerji depolama çözümlerine güzel bir alternatif oluşturacakmış gibi duruyor.

İngiltere’de kurulması planlanan ve alanında bu ölçekte bir ilk olacağı ifade edilen projede, enerjinin sıvılaştırılmış hava olarak depolanması hedefleniyor. Havayı yüksek basınç altında -196 oC’ye soğutarak sıvılaştıracak santral, bu işlem için ihtiyaç duyacağı elektriği rüzgâr çiftliklerinin üretim fazlası enerjisinden istifade ederek gerçekleştirecek.

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Geceleri gerçekleştirilecek faaliyet sonrasında tanklarda depolanacak hava, gündüzleri ihtiyaç halinde ısıtılacak ve genişleyen hava bir türbin yardımıyla yeniden elektrik üretmek için kullanılacak. Manchester yakınlarında kurulacak 50MW kapasiteli tesiste, 50 bin evin elektrik ihtiyacını beş saat süreyle karşılayabilecek enerji üretilebileceği belirtiliyor.

Söz konusu proje, kendi kendini yetiştiren Peter Dearman isimli mucitin İngiliz hükümetinden 10 milyon sterlinlik yardım almasıyla hayata geçmiş. Proje hakkında açıklamalarda bulunan Dearman, icadının %60 ila 70 arası verimlilikte çalıştığını ifade etmiş. Enerjiyi pilde depolama çözümünün daha verimli olduğunu bildiğini belirten Dearman, kendi sisteminin ise maliyet avantajına sahip olduğunu dile getirmiş. Bu konuda konuşan Dearman’ın sözleri ise şöyle:

“Oldukça heyecanlı olduğumu belirtmek isterim. Farklı birçok enerji depolama aracına ihtiyacımız var ve sıvılaştırılmış havanın da onlardan biri olacağına inanıyorum. Sıvılaştırılmış hava çözümü pilde enerji depolama alternatifine kıyasla daha az verimli. Ancak piller kısa vadeli depolama için iyi bir alternatif. Bu yöntem, uzun vadeli depolamada çok pahalı hale geliyor. Sıvılaştırılmış hava da tam burada devreye giriyor.”

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