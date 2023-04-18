Japonya pazarına giren ilk Türk otomotiv markası Karsan oldu

Bu kapsamda Karsan, Ekim 2022’den bu yana pazarlama faaliyetlerini yürüttüğü Japonya pazarında, ülkenin en büyük şirketlerinden Altech Co. Ltd. ile distribütörlük sözleşmesi imzaladı. Bu anlaşmayla Karsan, sağdan direksiyonlu e-JEST üzerindeki çalışmalarına da hız verecek.
4 farklı ülkede operasyonu var
Japonya’nın önde gelen şirketlerinden Altech Co. Ltd., 1976 yılında kuruldu. Endüstriyel makinelerin ithalatı ve satışını yapan bir şirket olarak Japon Borsası’nda da hissesi işlem gören, Asya kıtasında oldukça aktif olan olan Altech Co. Ltd.’nin, Japonya’nın yanı sıra Çin, Vietnam, Tayland ve Endonezya’da da iştirakleri ve operasyonları bulunuyor.