Türkiye'nin önde gelen ticari araç üreticilerinden Karsan, yüksek teknolojiyi öne çıkaran yerli modelleriyle dünya çapında bir marka olma yolunda adımlarını hızlandırıyor. Avrupa’da e-JEST ve e-ATAK modelleriyle elektrikli minibüs ve midibüs pazarlarında liderliği kimseye kaptırmayan Karsan, Kuzey Amerika pazarından sonra şimdi de Japonya pazarına girmek üzere distribütörlük için anlaştı.

Bu kapsamda Karsan, Ekim 2022’den bu yana pazarlama faaliyetlerini yürüttüğü Japonya pazarında, ülkenin en büyük şirketlerinden Altech Co. Ltd. ile distribütörlük sözleşmesi imzaladı. Bu anlaşmayla Karsan, sağdan direksiyonlu e-JEST üzerindeki çalışmalarına da hız verecek.

Tam Boyutta Gör Japonya’da yapılan pazar araştırmalarına göre e-JEST, kompakt boyutları ile daha çok turizm bölgelerinde ve yaşlı nüfusun bulunduğu şehirler tarafından talep görüyor. Japonya pazarına uygun sağdan direksiyonlu e-JEST üretimi için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, bu versiyon için bu yılın sonunda Japonya’da lansman planladıklarını belirtti.

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4 farklı ülkede operasyonu var

Japonya’nın önde gelen şirketlerinden Altech Co. Ltd., 1976 yılında kuruldu. Endüstriyel makinelerin ithalatı ve satışını yapan bir şirket olarak Japon Borsası’nda da hissesi işlem gören, Asya kıtasında oldukça aktif olan olan Altech Co. Ltd.’nin, Japonya’nın yanı sıra Çin, Vietnam, Tayland ve Endonezya’da da iştirakleri ve operasyonları bulunuyor.

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Japonya pazarına giren ilk Türk otomotiv markası Karsan oldu