Türkiye'ye de gelecek yeni Lexus LM tanıtıldı: "MPV'de limuzin konforu"

Premium otomobil üreticisi Lexus, tamamen yeni LM modelinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Markanın Avrupa’daki ürün gamını genişletecek olan yeni Lexus LM, marka adına tamamen yeni bir segmentte yer alarak büyük bir fark yaratacak. Yeni LM modeli, Eylül ayından itibaren Türkiye’de de satışa sunulacak.

Yeni Lexus LM, özellikleriyle neler sunuyor❓

Üst düzey lüks bir limuzinin özelliklerini geniş bir minivan olarak daha ileriye taşıma hedefiyle geliştirilen Lexus LM, yeni NX, RX ve tam elektrikli RZ SUV’larının ardından Lexus’un yeni dönemini temsil eden dördüncü model oldu. “Luxury Mover”ın kısaltması olan LM’in ismindeki L harfi, LS sedan, LC coupe/convertible ve doğu Avrupa pazarında sunulan LX SUV gibi LM’in de bir Lexus amiral gemisi modeli olduğunu vurguluyor.

Yeni Lexus LM, tüm Lexus’lar gibi sürüş deneyimi ön plana alınarak geliştirildi. Lexus Sürüş İmzası’nın temel değerleri olan Konfor, Kontrol ve Güven unsurları, yüksek rijitliğe ve alçak ağırlık merkezine sahip GA-K platformuyla elde edildi. Araç içerisindeki yüksek kalitedeki işçilik ve gelişmiş teknolojiler ise, kişiselleştirilmiş lüksün Omotenashi vizyonunu yansıtıyor.

Lüks, konfor ve teknolojinin birleşimi

Tamamen konfor ve lüks odaklı olarak tasarlanan yeni LM, farklı müşterilerin yaşam tarzına ve ihtiyaçlarına göre geniş bir ürün yelpazesiyle sunulacak. Tamamen en başından itibaren lüks yolcu taşıma aracı olarak üretilen LM, dört ve yedi koltuklu versiyonlarla tercih edilebilecek. Yedi koltuklu modelde orta sıradaki VIP koltuklar hacim ve erişilebilirlik açısından ön planda tutuldu. Ek olarak üçüncü sıra koltuklar, daha fazla yük alanı gerektiğinde ayrı ayrı açılıp/kapanabiliyor.

Dört koltuklu model, çok fonksiyonlu iki arka koltukla beraber lüksün zirvesi olarak dikkat çekiyor. Bu arka koltuklarda her yolculuğu son derece konforlu ve keyifli hale getiren çok sayıda özellik yer alıyor. Bunlar arasında 48 inçlik geniş ekranın yanı sıra karartılabilen cam panel barındıran ön-arka kabin arasında bir bölme bulunuyor. Bu ekran isteğe göre tam ekran olarak veya farklı yolcu tercihlerini karşılamak için sağ/sol ayrı ekranlar olarak kullanılabiliyor.

Kullanıcılar, içeriği doğrudan akıllı telefonlarından veya tabletlerinden ekrana yansıtabiliyorlar. Aynı zamanda iki HDMI bağlantı noktası aracılığıyla da ekrana bağlanmak mümkün. Sistem online iş toplantıları için de kullanılabiliyor. Yedi koltuklu modelde ön konsoldan bağımsız olarak çalıştırılabilen 14 inçlik arka multimedya ekranı da yer alıyor.

Özel olarak geliştirilen Mark Levinson 3D Surround Sound Ses Sistemi dört koltuklu modelde 23 hoparlöre ve yedi koltuklu modelde 21 hoparlöre sahip. Ayrıca kabin konforu, ısıtma ve havalandırmayı hassas bir şekilde kontrol etmek ve yönlendirmek için termal sensörler kullanan daha sofistike bir Lexus Climate Concierge özelliğiyle daha ileriye taşınıyor.

Yeni LM modelinde sessizlik de önceliklerden biriydi ve bunun için geliştirilmiş bir ses izolasyonu kullanıldı. Ayrıca gürültüyü azaltan jantlar ve lastiklerin yanı sıra kabinde düşük frekanslı gürültüleri azaltan Aktif Gürültü Kontrolü de yer alıyor.

Tüm hatlarıyla zarif bir tasarım

Tam Boyutta Gör LM, Lexus’un yeni dönemini temsil eden tasarımına sahip ve zarif bir şıklık temasıyla geliştirildi. Sonuç olarak ortaya eşsiz ve kendinden emin görünen, aynı zamanda kolay manevralar sağlayan bir tasarım çıktı. LM’in uzunluğu 5,130 mm, genişliği 1,890 mm ve yüksekliği 1,945 mm oldu. Cömert genişliği, yüksekliği ve 3,000 mm’lik aks aralığı, arka yolcuların yaşam alanını maksimuma çıkaran kilit noktalar oldu.

Cesur ön bölüm, Lexus’un imzası olan ön panjurla bir araya getirildi. Spindle ön panjur şekli, tamponun altındaki ince açıklıklarla entegre edilerek far tasarımını da birbirine bağlıyor. LM modelinin akıcı hatları, karartılmış ön ve arka sütunlarla vurgulanıyor. Geniş camlar ise ferahlık hissini artırıyor. Büyük kayar kapılar sayesinde araca binmek çok daha kolay hale geldi.

Aracın sürücü kokpiti, tüm diğer yeni Lexus modelleriyle aynı detaylara dikkat edilerek Omotenashi felsefesine uygun olarak tasarlandı. Tüm kontroller, göstergeler ve bilgi ekranları Tazuna konseptine göre konumlandırıldı. Bu sayede sürücünün sadece çok küçük el ve göz hareketleri yapması yeterli oluyor ve tamamen yola odaklanabiliyor. “Tazuna”, bir binicinin dizginleri nazikçe ayarlayarak at üzerinde sahip olduğu aynı türden sezgisel kontrolü tanımlayan Japonca bir kelimeden geliyor.

Lexus LM hibrit motordan güç alıyor

Sürüş konforu ve sürüş memnuniyetini bir araya getiren LM, Avrupa’da LM 350h ismiyle Lexus’un 2.5 litrelik kendi kendini şarj eden hibrit güç ünitesine sahip. Yeni NX 350h ve RX 350h modellerinde de kullanılan hibrit sistem, yüksek verimliliği, sessiz sürüşü ve rafine performansıyla dikkat çekiyor. Toplam gücü 245 HP olan LM 350h, 239 Nm tork üretiyor.

Standart olarak E-Four elektronik dört çeker sistemine sahip olan LM 350h, daha iyi yol tutuş ve arka koltuk konforunu artırmak adına torku otomatik olarak dengeliyor. Sürüş şartlarına göre tork önden arkaya 100:0’dan 20:80 oranına kadar ayarlanabiliyor.

Son nesil güvenlik teknolojileriyle donatıldı

Bununla birlikte LM, yeni NX, RX ve RZ modellerinde de yer alan son nesil Lexus Safety System+ aktif güvenlik ve sürücü asistanları sistemleriyle donatıldı. Bu güvenlik paketi daha geniş ölçekte kaza senaryolarını algılayabiliyor. Kazalardan kaçınmaya veya etkisini azaltmaya yardımcı olacak şekilde gerektiğinde uyarı veriyor, yönlendirme, frenleme ve çekiş gücü desteği sağlıyor. Bu güvenlik sistemi, sürücüye doğal hisler verecek şekilde ayarlandı. Çalışma kapsamı aynı zamanda sürüş yükünü de düşürerek yorgunluğun azaltılmasına ve sürücünün her zaman dikkatini korumasına katkı sağlıyor.

Ayrıca LM, Acil Direksiyon Yönlendirme Desteği ve Adaptif Hız Sabitleyici içeren Çarpışma Önleyici Sistem ile birlikte, daha yavaş şehir trafiğinde daha güvenli sürüş için Proaktif Sürüş Asistanı’na sahip. Sürücü Monitörü, sürekli olarak sürücünün durumunu takip ederek, tepki verilmediği durumlarda aracı yavaşlatabiliyor veya durdurabiliyor. Arka kayar kapılar dahil olmak üzere kapılarda Lexus’un zarif e-latch elektronik kapı açma sistemi yer alıyor. Güvenli Çıkış Asistanı birlikte çalışan sistem, arkadan gelen trafiği algılayarak kapının açılmasıyla yaşanan kazaların önüne geçiyor.

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