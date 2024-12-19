Karsan Otonom e-ATAK bu kez İsveç'te yolcu taşıyacak

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Tam Boyutta Gör Karsan’ın ADASTEC, Västtrafik, Vy Buss ve Applied Autonomy işbirliği ile gerçekleştirdiği proje ile Otonom e-ATAK, Ağustos 2025'te İsveç’in ilk Seviye 4 otonom aracı olarak yolcu hizmetine başlayacak. Projenin hayata geçmesiyle Karsan Otonom e-ATAK, Göteborg'un Merkez İstasyonu’nu Liseberg İstasyonu’na bağlayacak ve şehrin Gårda bölgesinde kesintisiz ve verimli bir ulaşım çözümü sunacak.

Proje kapsamında ADASTEC’in flowride.ai platformu, Göteborg'un transit altyapısıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak şehrin bağlanabilirliğini artıran operasyonel açıdan verimli ve erişilebilir bir rota oluşturuyor. Otobüs başlangıçta Västtrafik’in toplu taşıma ağının bir parçası olarak çalışacak.

Karsan CEO’su Okan Baş, “Karsan Otonom e-ATAK’ın 2021’deki lasmanından bu yana, 35 bin yolcu deneyimiyle güvenilirliğimizi kanıtladık. Eksi 25 dereceye varan zorlu hava koşullarında sorunsuz performans sergileyen aracımız, aynı zamanda Avrupa’da tünelden geçebilen ilk otonom araç olma unvanına sahip oldu. Gerçekleştirdiğimiz ilkler ve başarılı çalışmalar, çok daha iyilerini başarmak için bizleri daha da cesaretlendiriyor” dedi.

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Karsan Otonom e-ATAK ABD’de Michigan State University kampüsünde 1.5 yıl boyunca 5 kilometrelik bir rotada yolcu taşıyarak dünyada bir ilki gerçekleştirmişti. Norveç’in Stavanger şehrinde ise 2022 yılından bu yana açık trafikte biletli yolcu yaşıyan Otonom e-ATAK, var olan güzergahını kısa süre önce tünel içeren bir rota ile güncelleyerek genişletti ve tünelden geçen ilk otonom araç olarak zorlu bir sınavı daha başarı ile verdi.

ABD, Norveç, Fransa, Romanya, Finlandiya, Hollanda, İsviçre ve Türkiye’den sonra şimdi de İsveç’te Otonom e-ATAK ile 9 farklı noktada otonom projeleri ile var olacak Karsan, dünyada açık trafikte yolcu taşıyan seviye-4 ilk ve tek otonom otobüs olma özelliğini korumaya devam ediyor.

Otonom e-ATAK özellikleri

Tam Boyutta Gör Gelişmiş Sensör Paketi ile donatılan Karsan Otonom e-ATAK, farklı hava koşullarında hassas navigasyon ve durumsal farkındalık sağlamak için birlikte çalışan LiDAR, Radar, RGB Kameralar, GNSS ve en son teknoloji sensörlerin bir kombinasyonunu kullanıyor.

Gece veya gündüz, her türlü hava koşulunda 40 km/s hıza otonom sürüşte çıkabilen araç, bir otobüs sürücüsünün yaptığı; rota üzerindeki duraklara yanaşma, inme-binme süreçlerini yönetme, kavşak ve geçitlerle trafik ışıklarındaki sevk ve idareyi sağlama benzeri tüm işlemleri sürücüsüz olarak gerçekleştiriyor.

8,3 metre uzunluğundaki Karsan Otonom e-ATAK, Göteborg'un kentsel ulaşım taleplerini verimli bir şekilde karşılayabilecek sürdürülebilir, yüksek kapasiteli bir transit çözüm olarak öne çıkıyor. Otobüsün AC ünitelerle 5 saatte, DC ünitelerle ise 3 saatte tam olarak şarj olabilme yeteneği, aracın sürekli hizmete hazır olmasını sağlıyor.

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Karsan Otonom e-ATAK bu kez İsveç'te yolcu taşıyacak