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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Japonya, uzay çöplüğünü azaltmak için ahşap uydu geliştiriyor

    Japonya, uzayın gün geçtikçe devasa bir çöplük haline gelmemesi için düğmeye bastı. Geliştirilecek olan ahşap uydular, hiçbir zararlı madde bırakmadan atmosferde tamamen yanacak.
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    Uzay
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Japonya, uzay çöplüğünü azaltmak için ahşap uydu geliştiriyor
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    Ahşap üreticisi Sumitomo Forestry ve Kyoto Üniversitesi'nin, dünyanın ilk ahşap uydusunu geliştirmek için birlikte çalıştıkları açıklandı. BBC'ye göre bu proje, uzaydaki kalıntı miktarını azaltmaya yardımcı olabilir.

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    Dünya yörüngesine fırlatılan her yeni uydu, uzay enkazı anlamında çok ciddi bir sorun haline gelmekte. Her ne kadar bu uyduların bazıları atmosferde yanıyor olsa bile, arkalarında alüminyum parçacıkları bıraktıkları ve bunun da uzayda devasa bir çöplük oluşturduğu bir gerçek. Japonya'nın geliştireceği ahşap uydular ise arkalarında hiçbir zararlı madde bırakmadan atmosferde tamamen yanacak.

    Japonya, uzay çöplüğünü azaltmak için ahşap uydu geliştiriyor
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    Kyoto Üniversitesi'nden Profesör Takao Doi konuyla ilgili olarak: "Dünya atmosferine yeniden giren tüm uyduların yanarak, uzun yıllar üst atmosferde sürüklenecek minik alüminyum oksit parçacıkları geride bırakması konusunda çok endişeliyiz. Sonuçta bu, gezegenimizin çevresini etkileyecek. Önce uydunun mühendislik modelini geliştireceğiz, ardından uçuş versiyonunu üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

    Yüksek risk taşıyorlar

    Günümüzde uydular, iletişim, televizyon yayını, navigasyon ve hava tahmini için kullanılmakta ve Dünya Ekonomik Forumu'na göre, Dünya'nın yörüngesinde neredeyse 6.000 uydu var ve bunların yaklaşık yüzde 60'ı artık çalışmıyor. Araştırma şirketi Euroconsult, mevcut on yılda her yıl 990 uydunun fırlatılacağını tahmin ediyor ve bu da 2028'de yörüngedeki sayılarının 15 bine ulaşabileceği anlamına geliyor. SpaceX tek başına 900'den fazla Starlink uydusunu fırlattı ve binlerce uydusunu yörüngeye yerleştirmeyi planlıyor.

    Japonya, uzay çöplüğünü azaltmak için ahşap uydu geliştiriyor

    Uydu kalıntıları inanılmaz derecede yüksek bir hızda hareket ederek (35 bin km/s'den fazla), çarpıştıkları nesnelerde önemli hasarlara neden olabiliyorlar. Örneğin 2006'da, küçük bir metal parça, ISS modüllerinden birindeki pencereye zarar vermişti (yukarıdaki resim). Dolayısı ile dünyanın dört bir yanındaki uzmanlar ve araştırmacılar, uzaydaki kalıntıları azaltmak için çeşitli seçenekleri araştırmaya devam ediyorlar.



    https://www.businessinsider.com/japan-developing-wooden-satellites-kyoto-university-2020-12 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Mion
    70 yılda yapılanları, 15 yılda babanızın malı gibi satmasaydınız sizde...
    2 Yanıt Yanıtla +15
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    Rachsuchtig 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Mion
    20 yildir sizin yaptiklarinizi da gördük 20 yildir araba yapacaksiniz, yerli ucak yapacaksiniz, daha uydularimizi bile kendimiz yapmiyoruz
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    Ussuz (mehmet ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yörüngede 15000 uydu var bunlardan belki sadece 15 tanesi bizim fazla söze gerek yok
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    eridim (murat denli) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +1
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    multisongohan (eaüüaüüea taktktkütktktk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bilim eskiden herşeye köklü çözümler buluğunu iddia ederdi.ama son 10 yıldır neredeyse hiçbir konuda kesin çözüm iddiası yok.burası ilginç.neyse en temel sorun ahşap tutuşmazmı.neden bu uyduları yörünge dışına göndermek yerine yörüngede imha ediyorlar.



    saygılar............................................
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    from softwave 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Peki uyduda sansür olacak mı?
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    Askaparta 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tahta ne olur uzayda?
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    Angmarr_Ortadünya 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Maalesef Osmanlı neredeyse her alanda geri kalmıştı. Rusya ''Hasta adam'' şeklinde üzücü bir tabir de kullanmış Osmanlı ile ilgili.

    Osmanlı'dan geriye normal düzeyde bir ekonomi kalsaydı şu an Almanya seviyesinde olabilirdik.
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    xamaximax 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Google : yaz uydular ne kadar yükseklikte
    Orta yüksekliğe (Medium Earth Orbit, MEO) yerleştirilen uyduların yüksekliği ise 2000 km'den başlar

    google yaz : 2000 km yükseklikte sıcaklık kaç derece
    engeller. ? Atmosfer hareketleri, gece gündüz arasındaki sıcaklık farkını azaltır. ... ?Atmosferde,19-45 km yükseklikte bir ozon ... Sıcaklık 1000-2000 oC'ın üstündedir. ... kalınlığı bir kaç km'yi bulur. ... ?Enlem derecelerine göre yükseklikleri ve.

    TAHTA yanmaz hmm ok sorgulamayın yegenim itaat edin yegenim
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    L.Croft (Yusuf O.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) xamaximax
    Yok 8 milyar derece :) Böyle cahillik görmedim ben.
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Akıllı milletin hali bir başka oluyor.
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    por favor (ssena arıkuşu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Marangoz çalıştıracaklar sanırım.
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Uzayda bulunan 4. element yani kullanım süresi bitince kendi kendine yok mu olacak
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    Clusive 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    cehaleti yenmemiz ve enkazı kaldırmamız 70 yıl sürdü ne yapalım. şimdi 2. enkazı devralacağızcaz...
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    Japonya, uydu ve
    5 etiket daha ahşap uydu nasa spacex iss Bilim ve Teknoloji
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