Japonya, uzay çöplüğünü azaltmak için ahşap uydu geliştiriyor

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Ahşap üreticisi Sumitomo Forestry ve Kyoto Üniversitesi'nin, dünyanın ilk ahşap uydusunu geliştirmek için birlikte çalıştıkları açıklandı. BBC'ye göre bu proje, uzaydaki kalıntı miktarını azaltmaya yardımcı olabilir.

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Dünya yörüngesine fırlatılan her yeni uydu, uzay enkazı anlamında çok ciddi bir sorun haline gelmekte. Her ne kadar bu uyduların bazıları atmosferde yanıyor olsa bile, arkalarında alüminyum parçacıkları bıraktıkları ve bunun da uzayda devasa bir çöplük oluşturduğu bir gerçek. Japonya'nın geliştireceği ahşap uydular ise arkalarında hiçbir zararlı madde bırakmadan atmosferde tamamen yanacak.

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Kyoto Üniversitesi'nden Profesör Takao Doi konuyla ilgili olarak: "Dünya atmosferine yeniden giren tüm uyduların yanarak, uzun yıllar üst atmosferde sürüklenecek minik alüminyum oksit parçacıkları geride bırakması konusunda çok endişeliyiz. Sonuçta bu, gezegenimizin çevresini etkileyecek. Önce uydunun mühendislik modelini geliştireceğiz, ardından uçuş versiyonunu üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Yüksek risk taşıyorlar

Günümüzde uydular, iletişim, televizyon yayını, navigasyon ve hava tahmini için kullanılmakta ve Dünya Ekonomik Forumu'na göre, Dünya'nın yörüngesinde neredeyse 6.000 uydu var ve bunların yaklaşık yüzde 60'ı artık çalışmıyor. Araştırma şirketi Euroconsult, mevcut on yılda her yıl 990 uydunun fırlatılacağını tahmin ediyor ve bu da 2028'de yörüngedeki sayılarının 15 bine ulaşabileceği anlamına geliyor. SpaceX tek başına 900'den fazla Starlink uydusunu fırlattı ve binlerce uydusunu yörüngeye yerleştirmeyi planlıyor.

Uydu kalıntıları inanılmaz derecede yüksek bir hızda hareket ederek (35 bin km/s'den fazla), çarpıştıkları nesnelerde önemli hasarlara neden olabiliyorlar. Örneğin 2006'da, küçük bir metal parça, ISS modüllerinden birindeki pencereye zarar vermişti (yukarıdaki resim). Dolayısı ile dünyanın dört bir yanındaki uzmanlar ve araştırmacılar, uzaydaki kalıntıları azaltmak için çeşitli seçenekleri araştırmaya devam ediyorlar.

https://www.businessinsider.com/japan-developing-wooden-satellites-kyoto-university-2020-12

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