Japonya, uzay çöplüğünü azaltmak için ahşap uydu geliştiriyor

Ahşap üreticisi Sumitomo Forestry ve Kyoto Üniversitesi'nin, dünyanın ilk ahşap uydusunu geliştirmek için birlikte çalıştıkları açıklandı. BBC'ye göre bu proje, uzaydaki kalıntı miktarını azaltmaya yardımcı olabilir.
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Dünya yörüngesine fırlatılan her yeni uydu, uzay enkazı anlamında çok ciddi bir sorun haline gelmekte. Her ne kadar bu uyduların bazıları atmosferde yanıyor olsa bile, arkalarında alüminyum parçacıkları bıraktıkları ve bunun da uzayda devasa bir çöplük oluşturduğu bir gerçek. Japonya'nın geliştireceği ahşap uydular ise arkalarında hiçbir zararlı madde bırakmadan atmosferde tamamen yanacak.
Kyoto Üniversitesi'nden Profesör Takao Doi konuyla ilgili olarak: "Dünya atmosferine yeniden giren tüm uyduların yanarak, uzun yıllar üst atmosferde sürüklenecek minik alüminyum oksit parçacıkları geride bırakması konusunda çok endişeliyiz. Sonuçta bu, gezegenimizin çevresini etkileyecek. Önce uydunun mühendislik modelini geliştireceğiz, ardından uçuş versiyonunu üreteceğiz." ifadelerini kullandı.
Yüksek risk taşıyorlar
Günümüzde uydular, iletişim, televizyon yayını, navigasyon ve hava tahmini için kullanılmakta ve Dünya Ekonomik Forumu'na göre, Dünya'nın yörüngesinde neredeyse 6.000 uydu var ve bunların yaklaşık yüzde 60'ı artık çalışmıyor. Araştırma şirketi Euroconsult, mevcut on yılda her yıl 990 uydunun fırlatılacağını tahmin ediyor ve bu da 2028'de yörüngedeki sayılarının 15 bine ulaşabileceği anlamına geliyor. SpaceX tek başına 900'den fazla Starlink uydusunu fırlattı ve binlerce uydusunu yörüngeye yerleştirmeyi planlıyor.
Uydu kalıntıları inanılmaz derecede yüksek bir hızda hareket ederek (35 bin km/s'den fazla), çarpıştıkları nesnelerde önemli hasarlara neden olabiliyorlar. Örneğin 2006'da, küçük bir metal parça, ISS modüllerinden birindeki pencereye zarar vermişti (yukarıdaki resim). Dolayısı ile dünyanın dört bir yanındaki uzmanlar ve araştırmacılar, uzaydaki kalıntıları azaltmak için çeşitli seçenekleri araştırmaya devam ediyorlar.
https://www.businessinsider.com/japan-developing-wooden-satellites-kyoto-university-2020-12 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
saygılar............................................
Osmanlı'dan geriye normal düzeyde bir ekonomi kalsaydı şu an Almanya seviyesinde olabilirdik.
Orta yüksekliğe (Medium Earth Orbit, MEO) yerleştirilen uyduların yüksekliği ise 2000 km'den başlar
google yaz : 2000 km yükseklikte sıcaklık kaç derece
engeller. ? Atmosfer hareketleri, gece gündüz arasındaki sıcaklık farkını azaltır. ... ?Atmosferde,19-45 km yükseklikte bir ozon ... Sıcaklık 1000-2000 oC'ın üstündedir. ... kalınlığı bir kaç km'yi bulur. ... ?Enlem derecelerine göre yükseklikleri ve.
TAHTA yanmaz hmm ok sorgulamayın yegenim itaat edin yegenim
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