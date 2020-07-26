Zenith CHRONOMASTER REVIVAL MANUFACTURE EDITION satışa sunuldu

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Geçtiğimiz aylarda dünyaca ünlü saat firması Zenith, El Primero modeline yeniden hayat vereceğini duyumuş, koleksiyonerlerin ve saat tutkunlarının tekrardan kilometre taşı olan modele erişmelerini mümkün kılmıştı.

Aradan geçen 50 yıllık süreç sonucunda yeniden üretilen El Primero, yine aynı dönemde kullanılan farklı kadran renkleri ve tasarımlarıyla yeniden alıcıların ilgisine sunuldu.

El Primero

Yeni ve klasik kadranla gelen El Primero’nun saat 9 hizasındaki saniye göstergesi için açık mavi, 6 hizasındaki kronograf saat göstergesi için orta koyulukta mavi, saat 3 hizasında bulunan kronograf dakika göstergesi içinse koyu mavi tercih edilmiş.

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Kronograf saniyeleri merkezdeki kırmızı ibre ile takip edilebilmekle birlikte saat 3 ila 6 hizası arasında bulunan takvim ile tarihi takip etmek mümkün. Ayrıca yine El Primero’dan alışık olduğumuz takometrenin de kadranın etrafında yer aldığını belirtelim.

Ayrıca Bkz. "Zenith Chronomaster Revival Shadow modelini duyurdu"

38 mm çelik kasa çapıyla karşımıza çıkan model yine 1970’lerdekinin aynısını yansıtacak şekilde çift butonlu kronograf olarak karşımıza çıkıyor. El Primero 400 kalibre içeren otomatik mekanizmanın balansının saatte 36.000 titreşim yarattığını ve 50 saatlik güç rezervine sahip olduğunu belirtelim.

Yeni model 8,900 CHF ile satışa sunuldu.

https://www.zenith-watches.com/en_us

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