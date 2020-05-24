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    Jaquet-Droz yeni Grande Seconde Skelet-One modellerini duyurdu

    Jaquet-Droz, Baselworld'de büyük başarı yakalayan Grande Seconde Skelet-One modelini 2 farklı kasa formu ve malzemesiyle yeniden piyasaya sürdü. Yeni modeller 24.300, 34.600 CHF ile satışa sunuldu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Jaquet-Droz yeni Grande Seconde Skelet-One modellerini duyurdu

     

    ''Automaton'' olarak adlandırılan ve modern bilgisayarların keşfinden önce dünya üzerindeki en karmaşık mekanizmalardan birini oluşturan, ilkel bilgisayarın temeli olduğu düşünülen mekanizmaların mucidi olan Jaquet-Droz, 2018 yılında Baselworld'de büyük başarı yakalayan Grande Seconde Skelet-One modelini 2 yeni farklı kasa formu ve malzemesiyle yeniden piyasaya sürdü.

     

    Skeleton yani iskelet mekanizma olarak üretilen ve bu özelliğini isminde de taşıyan Skelet-One modeli seramik ve roze altın içerisinde tekrar piyasaya adım attı.

    JD 2663 SQ mekanizma

    Jaquet-Droz yeni Grande Seconde Skelet-One modellerini duyurdu
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    Üretilen yeni modeller önceki modelle aynı JD 2663 SQ kalibre otomatik mekanizmaya sahip olmakla birlikte mekanizmanın 68 saatlik güç rezervinin oldukça tatmin edici düzeyde olduğunu söylemek mümkün.

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    Jaquet-Droz yeni Grande Seconde Skelet-One modellerini duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Tamamen şeffaf olan kadran mekanizmanın detaylı olan görülmesine olanak sağlarken saat bilgisi saat 12 hizasında yer alan altın halka içerisinde bulunan altın akrep ve yelkovandan görülebiliyor. Saat 6 yönünde yer alan ve akrep ve yelkovanın bulunduğu çemberden daha büyük bir çember içerisinde bulunan saniye imleci, saniyelerin takip edilmesine olanak sağlıyor.

    Yeni modellerin önceki modelle yaklaşık olarak aynı ( 41.00 ve 41.50 mm ) kasa çapına sahip olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca seramik kasaya sahip olan modelin çok daha modern bir görünüm sunduğunu ve klasik görünümün aksine adeta Batman filminden fırlamış gibi göründüğünü ekleyelim.

    Ayrıca Bkz. "Rebellion RE-Volt Bruno Senna modelini duyurdu"

    Yeni modeller 24.300 ( Seramik ) ve 34.600 ( Altın ) CHF ile satışa sunuldu.

    Saatin videosuna yukarıdaki linkten, fotoğraflara ise galeriden erişebilirsiniz. Horoloji dünyasındaki birçok ilkin mucidi, büyük usta Jaquet Droz'a derin saygıyla.



    https://www.watches-news.com/jaquet-droz/grande-seconde-skelet-one-2/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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