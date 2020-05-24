Jaquet-Droz yeni Grande Seconde Skelet-One modellerini duyurdu

''Automaton'' olarak adlandırılan ve modern bilgisayarların keşfinden önce dünya üzerindeki en karmaşık mekanizmalardan birini oluşturan, ilkel bilgisayarın temeli olduğu düşünülen mekanizmaların mucidi olan Jaquet-Droz, 2018 yılında Baselworld'de büyük başarı yakalayan Grande Seconde Skelet-One modelini 2 yeni farklı kasa formu ve malzemesiyle yeniden piyasaya sürdü.

Skeleton yani iskelet mekanizma olarak üretilen ve bu özelliğini isminde de taşıyan Skelet-One modeli seramik ve roze altın içerisinde tekrar piyasaya adım attı.

JD 2663 SQ mekanizma

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Üretilen yeni modeller önceki modelle aynı JD 2663 SQ kalibre otomatik mekanizmaya sahip olmakla birlikte mekanizmanın 68 saatlik güç rezervinin oldukça tatmin edici düzeyde olduğunu söylemek mümkün.

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Tamamen şeffaf olan kadran mekanizmanın detaylı olan görülmesine olanak sağlarken saat bilgisi saat 12 hizasında yer alan altın halka içerisinde bulunan altın akrep ve yelkovandan görülebiliyor. Saat 6 yönünde yer alan ve akrep ve yelkovanın bulunduğu çemberden daha büyük bir çember içerisinde bulunan saniye imleci, saniyelerin takip edilmesine olanak sağlıyor.

Yeni modellerin önceki modelle yaklaşık olarak aynı ( 41.00 ve 41.50 mm ) kasa çapına sahip olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca seramik kasaya sahip olan modelin çok daha modern bir görünüm sunduğunu ve klasik görünümün aksine adeta Batman filminden fırlamış gibi göründüğünü ekleyelim.

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Yeni modeller 24.300 ( Seramik ) ve 34.600 ( Altın ) CHF ile satışa sunuldu.

Saatin videosuna yukarıdaki linkten, fotoğraflara ise galeriden erişebilirsiniz. Horoloji dünyasındaki birçok ilkin mucidi, büyük usta Jaquet Droz'a derin saygıyla.

https://www.watches-news.com/jaquet-droz/grande-seconde-skelet-one-2/

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