Razer Leviathan V2 X bilgisayarlar için geliyor

Tam Boyutta Gör

Bahar aylarında oturma odasına yönelik olarak Leviathan V2 adlı ses sistemini tanıtan Razer bu kez bilgisayarlara yönelik olarak daha uygun fiyatlı Leviathan V2 X PC ses barını piyasaya sürüyor.

Razer Leviathan V2 X özellikleri ve fiyatı

Razer Leviathan V2 X modeli 2 adet tam mesafe sürücü ve 2 pasif radyatör ile yoğun ses tecrübesine odaklanıyor. Ses barı 400mm uzunluğunda ve bir monitör altına rahatça yerleştirilebiliyor.

Razer Leviathan V2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 5 ay önce eklendi

USB Tip-C bağlantısı kullanan sistem 90 desibele kadar çıkabiliyor. Bluetooth 5.0 üzerinden de stabil bağlantılar kurmak mümkün. Razer Chroma RGB aydınlatma, alt kısımda yer alan 14 bölge ile dinamik olarak sahnelere tepki verebiliyor. Tüm kontroller Razer Audio uygulaması ile sağlanıyor. Razer Leviathan V2 X için 119 Avro fiyat etiketi belirlenmiş.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Ses Sistemleri Haberleri

Razer Leviathan V2 X tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı