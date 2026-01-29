Samsung Galaxy Buds 4 ve Galaxy Buds 4 Pro fiyatları sızdırıldı

İşte Şubat ayının sonlarına doğru tanıtılması beklenen Galaxy Buds 4 Pro ve Galaxy Buds 4'ün muhtemel fiyatları:
Sızdırılan bilgilere göre Galaxy Buds 4 ve Galaxy Buds 4 Pro’nun, Şubat ayının sonlarına doğru düzenlenmesi beklenen Galaxy Unpacked 2026 etkinliği kapsamında tanıtılabilir. Daha önce Galaxy Buds 2 ve Buds 2 Pro modellerinde izlenen yol, yeni nesilde de benzer bir takvimin tercih edildiğini gösteriyor. Sızıntılarda dikkat çeken bir diğer detay ise Galaxy Buds 4 serisinin halihazırda birçok ülkede sertifikasyon süreçlerinden geçmiş olması. Bu durum ise ürünlerin donanım ve yazılım tarafında büyük ölçüde hazır olduğunu ve seri üretim aşamasına gelindiğini düşündürüyor.
Fiyatlandırma tarafında ise artan üretim maliyetleri ve küresel enflasyon baskısına rağmen Samsung'un Galaxy Buds 4 serisinde fiyat artışına gitmeyeceği iddia ediliyor. Samsung Members uygulamasında Avrupa için listelenen bilgiler de bu sızıntıyı destekler nitelikte. Sızıntılara göreyse Galaxy Buds 4'ün Avrupa fiyatı yaklaşık 179 Euro seviyesinde olacak. Daha üst segmentte konumlanan Galaxy Buds 4 Pro'nun ise Fransa başta olmak üzere büyük Avrupa pazarlarında yaklaşık 249 Euro'dan satışa sunulması bekleniyor.