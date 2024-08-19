Apple AirPods 4 iki farklı versiyonla birlikte tanıtılacak

İki farklı AirPods 4
Aktarılanlara göre hem AirPods 2 hem de AirPods 3'ün yerini alacak olan giriş seviyesi bir model ve orta seviye bir model tanıtılacak. Bilindiği üzere Apple, 2019'un başından bu yana giriş seviyesi bir seçenek olarak AirPods 2'yi satıyor. Geleneksel AirPods tasarımını kullanan AirPods 2, uygun fiyatıyla kablosuz kulaklık dünyasına yeni başlayanlar için ideal bir seçenek olarak görülüyor. AirPods 3 ise 2021’de çıktı ve Spatial Audio, kulaklık saplarında yeni kuvvet sensörü, kasada Apple Watch şarjı ve genel ses geliştirmeleri gibi bir dizi yükseltme ile geldi.
Apple analisti Mark Gurman'a göre AirPods 4, AirPods 2'nin yerini alacak giriş seviyesi ve AirPods 3'ün yerini alacak orta seviye bir model olmak üzere piyasaya giriş yapacak. AirPods 4’ün iki versiyonu da benzer tasarımlara sahip olacak ancak aralarındaki en büyük fark ANC yani aktif gürültü engelleme olacak. ANC özelliği ise AirPods 4'ün orta seviye versiyonunda yer alacak.
AirPods 4'ün her iki versiyonu da büyük olasılıkla USB-C'ye geçiş yapacak. AirPods 4'ün giriş seviyesi versiyonunun herhangi bir kablosuz şarj özelliğine sahip olmayacağı ancak orta seviye modelin bunu destekleyeceği değerlendiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.