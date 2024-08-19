Tam Boyutta Gör Apple, önümüzdeki Eylül ayında merakla beklenen iPhone 16 serisinin tanıtımını gerçekleştirecek. Bu etkinlikte firmanın aynı zamanda yeni AirPods modellerinin de tanıtılması bekleniyor. Bununla birlikte teknoloji devinin AirPods 4’ü iki farklı versiyon ile birlikte tanıtacağı söyleniyor.

İki farklı AirPods 4

Aktarılanlara göre hem AirPods 2 hem de AirPods 3'ün yerini alacak olan giriş seviyesi bir model ve orta seviye bir model tanıtılacak. Bilindiği üzere Apple, 2019'un başından bu yana giriş seviyesi bir seçenek olarak AirPods 2'yi satıyor. Geleneksel AirPods tasarımını kullanan AirPods 2, uygun fiyatıyla kablosuz kulaklık dünyasına yeni başlayanlar için ideal bir seçenek olarak görülüyor. AirPods 3 ise 2021’de çıktı ve Spatial Audio, kulaklık saplarında yeni kuvvet sensörü, kasada Apple Watch şarjı ve genel ses geliştirmeleri gibi bir dizi yükseltme ile geldi.

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Apple analisti Mark Gurman'a göre AirPods 4, AirPods 2'nin yerini alacak giriş seviyesi ve AirPods 3'ün yerini alacak orta seviye bir model olmak üzere piyasaya giriş yapacak. AirPods 4’ün iki versiyonu da benzer tasarımlara sahip olacak ancak aralarındaki en büyük fark ANC yani aktif gürültü engelleme olacak. ANC özelliği ise AirPods 4'ün orta seviye versiyonunda yer alacak.

AirPods 4'ün her iki versiyonu da büyük olasılıkla USB-C'ye geçiş yapacak. AirPods 4'ün giriş seviyesi versiyonunun herhangi bir kablosuz şarj özelliğine sahip olmayacağı ancak orta seviye modelin bunu destekleyeceği değerlendiriliyor.

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Apple AirPods 4 iki farklı versiyonla birlikte tanıtılacak