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    Apple AirPods 4 iki farklı versiyonla birlikte tanıtılacak

    Apple’ın önümüzdeki Eylül ayında düzenleyeceği etkinlikte iPhone 16 serisinin yanında yeni AirPods’larında da tanıtılması bekleniyor. Yeni bilgiler ise iki farklı AirPods 4’e işaret ediyor.
    Apple AirPods 4 iki farklı versiyonla birlikte tanıtılacak Tam Boyutta Gör
    Apple, önümüzdeki Eylül ayında merakla beklenen iPhone 16 serisinin tanıtımını gerçekleştirecek. Bu etkinlikte firmanın aynı zamanda yeni AirPods modellerinin de tanıtılması bekleniyor. Bununla birlikte teknoloji devinin AirPods 4’ü iki farklı versiyon ile birlikte tanıtacağı söyleniyor.

    İki farklı AirPods 4

    Aktarılanlara göre hem AirPods 2 hem de AirPods 3'ün yerini alacak olan giriş seviyesi bir model ve orta seviye bir model tanıtılacak. Bilindiği üzere Apple, 2019'un başından bu yana giriş seviyesi bir seçenek olarak AirPods 2'yi satıyor. Geleneksel AirPods tasarımını kullanan AirPods 2, uygun fiyatıyla kablosuz kulaklık dünyasına yeni başlayanlar için ideal bir seçenek olarak görülüyor. AirPods 3 ise 2021’de çıktı ve Spatial Audio, kulaklık saplarında yeni kuvvet sensörü, kasada Apple Watch şarjı ve genel ses geliştirmeleri gibi bir dizi yükseltme ile geldi.

    Apple analisti Mark Gurman'a göre AirPods 4, AirPods 2'nin yerini alacak giriş seviyesi ve AirPods 3'ün yerini alacak orta seviye bir model olmak üzere piyasaya giriş yapacak. AirPods 4’ün iki versiyonu da benzer tasarımlara sahip olacak ancak aralarındaki en büyük fark ANC yani aktif gürültü engelleme olacak. ANC özelliği ise AirPods 4'ün orta seviye versiyonunda yer alacak.

    AirPods 4'ün her iki versiyonu da büyük olasılıkla USB-C'ye geçiş yapacak. AirPods 4'ün giriş seviyesi versiyonunun herhangi bir kablosuz şarj özelliğine sahip olmayacağı ancak orta seviye modelin bunu destekleyeceği değerlendiriliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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