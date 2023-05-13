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    Jeep Renegade ve Compass e-Hybrid Türkiye'de satışa sunuldu

    Jeep, elektrifikasyon planı dahilindeki ürünlerini dünya yollarıyla buluşturmayı sürdürüyor. Jeep Renegade ve Compass’ın e-Hybrid versiyonları Türkiye’de satışa sunuldu.
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    Jeep Renegade ve Compass e-Hybrid Türkiye'de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Jeep Renegade e-Hybrid, 1.119.950 bin TL’den; Compass e-Hybrid ise 1.434.950 bin TL’den başlayan fiyatlarla tercih edilebilecek.

    Yeni modellerin de gelmesiyle ülkemizdeki Jeep Renegade ve Compass ürün gamının tamamı elektriklenmiş oldu. Türkiye’de toplam Jeep satışlarının yüzde 99’unu oluşturan Renegade ve Compass modelleri mayıs ayından itibaren sadece e-hybrid ve 4xe plug-in hybrid seçenekleri ile tercih edilebilecek.

    Jeep Renegade ve Compass e-Hybrid, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Renegade ve Compass e-Hybrid’in yedi vitesli otomatik şanzımanlı e-Hybrid versiyonları, performanslarını yeni nesil 130 HP güç ve 240 NM torka sahip, 1,5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli motor ile 48-Volt bataryaya sahip 15 kw’lık elektrik motorun sinerjisinden alıyor. Renegade ve Compass e-Hybrid BSG (Belt Start Generator) ve 15KW’lık elektrikli motor 130 beygirlik içten yanmalı motoru destekliyor. Her iki modelde de bulunan yeni güç aktarma organları sayesinde içten yanmalı motorun ısınma fazında oluşan yakıt tüketimi ve emisyonun düşürülmesi sağlanıyor.

    Jeep Renegade ve Compass e-Hybrid Türkiye'de satışa sunuldu
    Hibrit teknolojisi; araçların sessiz, akıcı, yakıt harcamadan, %100 elektrikli modda kalkış yapabilmesine (e-launch) ve düşük devirde tamamen elektrikli modda ilerlemesine (e-creep) imkan sağlıyor. Renegade ve Compass e-Hybrid modelleri sadece elektrik motorun gücü ile yoğun ve sıkışık trafikte kısa mesafelerde gaz pedalına basmadan ilerleyebiliyor (e-queueing).

    Tamamen elektrik modunda ve Co2 emisyonu olmadan park edilebiliyor (e-park). Hem frenleme hem de yavaşlama esnasında enerji geri kazanımı ile bataryasını şarj edecek şekilde geliştirilen e-Hybridler, performanstan ödün vermedikleri gibi maksimum sürüş konforu sağlıyor.

    İç donanım, sürüş modları ve güvenlik öğeleri

    Renegade e-Hybrid’de yer alan; şarj, sürüş verimliliği, sürüş geçmişi, planlanmış şarjlar ve daha birçok durumla ilgili tüm bilgileri içeren Uconnect Navigasyon sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto ile akıllı telefon entegrasyonuna da izin veriyor. Şarj seviyesi ve menzili (elektrikli ve hibrit modda) gibi batarya bilgilerini aktaran Renegade’e özel renkli 7 inç TFT ekran gösterge panelindeki teknolojik işlevler hayatı kolaylaştırıyor.

    Jeep Renegade ve Compass e-Hybrid Türkiye'de satışa sunuldu
    İç mekânda üst seviyede konfor sunan Renegade’in Longitude donanım seviyesinde otomatik klima, Akıllı Hız Asistanı, Şerit Değiştirme Asistanı, Trafik İşareti Tanıma Sistemi, Sürücü- Yolcu Hava yastıkları, Arka Park Sensörü ve Lastik Tamir Kiti standart olarak sunuluyor.

    Compass e- Hybrid’in Limited donanım seviyesinde, 18 inç Alüminyum Jantlar, Otomatik Uzun Farlar, Parlak Siyah Tavan Barları, Led Sis Farları, Karartılmış Arka Camlar, Anahtarsız Giriş & Çalıştırma,Geri Görüş Kamerası, Otomatik Katlanır Yan Dikiz Aynaları, Kablosuz Şarj, Adaptive Cruise Control (ACC) sistemi bulunuyor.

    Modelin en üst donanım seviyesi olan S-Limited’de ise 19 inç Saten Gri Alaşımlı Jantlar, Sunroof, Siyah Tavan ve aynı renkteki Tavan Barları, Isıtmalı Ön Koltuklar ve Direksiyon Simidi, 8 Yöne Ayarlanabilen Elektrikli Ön Koltuklar, 4 Yöne ayarlanır Elektrikli Bel Ayarlı Koltuklar, Hafızalı Sürücü Koltukları ile 40/20/40 Katlanabilir Arka Koltuklar ve Trafik İşareti Algılama gibi özellikler ekleniyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 1 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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