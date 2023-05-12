Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrikli Honda e:Ny1, Avrupa pazarı için gün sayıyor

    Özünde Çin'de satılan e:NS1 ile aynı araç olan 2023 Honda e:Ny1, 400 kilometrenin üzerinde menzil sunmasının yanı sıra konsoldaki büyük dokunmatik ekranıyla dikkat çekiyor.
    Oy Ver
    2023 Honda e:Ny1 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Honda, tam elektrikli crossover modeli e:Ny1'i Avrupa pazarında satışa sunmaya hazırlanıyor. Markanın Avrupa'daki ikinci elektrikli modeli olan yeni Honda e:Ny1, tasarım olarak HR-V'ye çok benziyor ancak Japon üretici, kabuğun altında bambaşka bir araç yattığının altını çiziyor.

    Honda e:Ny1, özellikleriyle neler sunuyor❓

    B-SUV segmentinde yer alan Honda e:Ny1, üreticinin e:N Architecture F platformunu temel alıyor. Sondaki F harfi, motorun ön tarafta olmasından ileri geliyor. Elektrikli modelde bulunan 68.8 kWsa'lik batarya paketi, WLTP'ye göre 412 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor. DC hızlı şarj ile bataryanın yüzde 10-80 arası doluma ulaşması 45 dakika sürüyor.

    Bataryanın bağlı olduğu üçü bir arada sistem (güç ünitesi, elektrik motoru ve şanzıman) toplam 150 kW (201 hp) güç ve 310 Nm tork sunuyor. Honda'nın belirttiğine göre e:Ny1, bataryalı elektrikli araçlar için özel olarak geliştirilen tamamen yeni bir şasiye sahip. Bunun da torsiyonel sertliği iyileştirdiği belirtiliyor.

    2023 Honda e:Ny1 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Elektrikli Honda e:Ny1'in silüeti ülkemizde de satılan HR-V ile neredeyse aynı. Ön tarafta ise panjur yerine tamamen kapalı bir panel kullanılması gibi değişiklikler söz konusu. Farların siyah bir şeritle birbirine bağlandığı alandaki tampon tasarımı da oldukça farklı. İç mekânda ise fiziksel kontroller, çeşitli depolama alanları, kablosuz şarj ünitesi ve 15.1 inç dokunmatik ekran dikkat çekiyor.

    Honda e:Ny1 önümüzdeki aylarda Avrupa'da satışa sunulacak. Fiyat henüz açıklanmadı ancak 36 bin euro civarında bir beklenti söz konusu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 9 saat önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tyt mi zor ayt mi macbook air m1 yazılım için uygun mu nokian lastik yorumları megane 2 airbag kontrol ettir türk telekom şifre alamıyorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 Pro &#231;ip MacBook Pro
    Apple M2 Pro çip MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız