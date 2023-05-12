Elektrikli Honda e:Ny1, Avrupa pazarı için gün sayıyor

Honda e:Ny1, özellikleriyle neler sunuyor❓
B-SUV segmentinde yer alan Honda e:Ny1, üreticinin e:N Architecture F platformunu temel alıyor. Sondaki F harfi, motorun ön tarafta olmasından ileri geliyor. Elektrikli modelde bulunan 68.8 kWsa'lik batarya paketi, WLTP'ye göre 412 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor. DC hızlı şarj ile bataryanın yüzde 10-80 arası doluma ulaşması 45 dakika sürüyor.
Bataryanın bağlı olduğu üçü bir arada sistem (güç ünitesi, elektrik motoru ve şanzıman) toplam 150 kW (201 hp) güç ve 310 Nm tork sunuyor. Honda'nın belirttiğine göre e:Ny1, bataryalı elektrikli araçlar için özel olarak geliştirilen tamamen yeni bir şasiye sahip. Bunun da torsiyonel sertliği iyileştirdiği belirtiliyor.
Honda e:Ny1 önümüzdeki aylarda Avrupa'da satışa sunulacak. Fiyat henüz açıklanmadı ancak 36 bin euro civarında bir beklenti söz konusu.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.