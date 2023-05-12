Elektrikli Honda e:Ny1, Avrupa pazarı için gün sayıyor

Tam Boyutta Gör Honda, tam elektrikli crossover modeli e:Ny1'i Avrupa pazarında satışa sunmaya hazırlanıyor. Markanın Avrupa'daki ikinci elektrikli modeli olan yeni Honda e:Ny1, tasarım olarak HR-V'ye çok benziyor ancak Japon üretici, kabuğun altında bambaşka bir araç yattığının altını çiziyor.

Honda e:Ny1, özellikleriyle neler sunuyor❓

B-SUV segmentinde yer alan Honda e:Ny1, üreticinin e:N Architecture F platformunu temel alıyor. Sondaki F harfi, motorun ön tarafta olmasından ileri geliyor. Elektrikli modelde bulunan 68.8 kWsa'lik batarya paketi, WLTP'ye göre 412 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor. DC hızlı şarj ile bataryanın yüzde 10-80 arası doluma ulaşması 45 dakika sürüyor.

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Bataryanın bağlı olduğu üçü bir arada sistem (güç ünitesi, elektrik motoru ve şanzıman) toplam 150 kW (201 hp) güç ve 310 Nm tork sunuyor. Honda'nın belirttiğine göre e:Ny1, bataryalı elektrikli araçlar için özel olarak geliştirilen tamamen yeni bir şasiye sahip. Bunun da torsiyonel sertliği iyileştirdiği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli Honda e:Ny1'in silüeti ülkemizde de satılan HR-V ile neredeyse aynı. Ön tarafta ise panjur yerine tamamen kapalı bir panel kullanılması gibi değişiklikler söz konusu. Farların siyah bir şeritle birbirine bağlandığı alandaki tampon tasarımı da oldukça farklı. İç mekânda ise fiziksel kontroller, çeşitli depolama alanları, kablosuz şarj ünitesi ve 15.1 inç dokunmatik ekran dikkat çekiyor.

Honda e:Ny1 önümüzdeki aylarda Avrupa'da satışa sunulacak. Fiyat henüz açıklanmadı ancak 36 bin euro civarında bir beklenti söz konusu.

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