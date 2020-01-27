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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Jeff Bezos'a siber saldırı olayında iOS işletim sistemi suçlanıyor

    Suudi Arabistan prensi tarafından Jeff Bezos'un iPhone X telefonuna WhatsApp yoluyla zararlı dosya gönderildiği ve hacklendiği haberi sıcaklığını koruyor. Taraflar ise birbirini suçluyor.
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    Güvenlik
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    Haber Editörü
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    Jeff Bezos'a siber saldırı olayında iOS işletim sistemi suçlanıyor
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    Geçtiğimiz günlerde dünyanın en zenginlerinden Jeff Bezos'un iPhone X telefonunun WhatsApp üzerinden gönderilen zararlı bir video ile ele geçirildiği ve pek çok önemli bilginin çalındığı ortaya çıkmıştı. Saldırının ise Suudi Arabistan prensinin WhatsApp hesabından yapıldığı bilgisi gelmişti.

    Herkes başkasını suçluyor

    2018 yılında gerçekleşen ve Jeff Bezos'un sahibi olduğu The Washington Post gazetesinin Cemal Kaşıkçı cinayetinin prens ile olan bağlantısını araştırmasından rahatsız olan Suudi yetkililerin bir nevi gözdağı vermek amacıyla yaptığı iddia edilen siber saldırı elbette bir anda WhatsApp uygulamasını gündeme oturtmuştu.

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    1.6 milyar kullanıcıya ulaşan WhatsApp uygulamasının daha önce de güvenlik riskleri gündeme gelmişti. Bu nedenle saldırının WhatsApp açıklarından kaynaklandığı gündeme oturdu. Hatta Birleşmiş Milletler de WhatsApp uygulamasına güvenilmemesini istedi.

    Ne varki çatı firma Facebook aynı düşüncede değil. WhatsApp üzerinden gönderilen 4.22MB boyutundaki videonun oynatılmasa bile sisteme sızabilmesi ve bir anda telefondaki tüm verileri uzak sunuculara göndermesi firmaya göre iOS açıklarından kaynaklanıyor.

    Jeff Bezos'a siber saldırı olayında iOS işletim sistemi suçlanıyor
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    Facebook başkan yardımcısı Nicola Mendelsohn siber saldırı olayı ile ilgili iddiaları dikkatli bir şekilde incelediklerini ancak bu tarz saldırıların telefonlardaki işletim sistemlerinde yer alan açıklar nedeniyle gerçekleştiğini dile getirdi.

    Facebook politikalar sorumlusu Nick Clegg de WhatsApp üzerinde mesajların uçtan uca şifreleme ile korunduğunu ve taşıma sırasında bir mesajın böyle bir etki yapamayacağını, aynı oltalama emaillerinde olduğu gibi kullanıcının bu dosyayı işletim sistemi üzerinde açarak hacklenmiş olabileceğini belirtiyor.

    Anlaşılan o ki hiç bir taraf Jeff Bezos olayında sorumluluğu üzerine almak istemiyor. Apple henüz bir açıklama yapmadı ancak muhtemelen olaydaki diğer tarafları suçlayacaktır.



    https://www.phonearena.com/news/facebook-says-apple-at-fault-for-bezos-phone-hack_id121784 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    ahmet1905_47 19 dk.
    Neyle yollarsan yolla aynı dosyayı videoyu Whatsapp da olsa Telegram da olsa gönderebilir. mail de atabilirdi. 4 dakikada o dosyalar nasıl karşı sunucuya yollandı ios açığıdır bu biraz. birazda teknolojinin kötü yanı

    Bizde olsa 4 ayda yüklenmez o veriler sunucuya hata filan verirdi başarılı olamazlardı
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    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    lterlemez 1 sa.
    Şaşırdım mı hayır; bir değişim olacak mı, hayır; çünkü, aynı açıkları ABD de kullanıyor. Bu yüzden, hiç bir değişiklik olmayacak. Dolayısı ile boşu boşuna tartışılıyor. Bu açıklar kapanır ise herkes için kapanır, bu da ABD'nin işine gelmez.
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