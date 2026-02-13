Giriş
    Büyük bütçeli bir John Wick oyunu geliyor; İlk fragman yayınlandı

    Keanu Reeves, John Wick rolüyle geri dönüyor; ama bu kez büyük bütçeli bir oyunda. Saber Interactive ve Lionsgate ortaklığında hayata geçirilen John Wick oyunu, yayınlanan ilk fragmanla duyuruldu.

    Büyük bütçeli bir John Wick oyunu geliyor; İlk fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Sony'nin dün gece düzenlediği yeni State of Play etkinliği, oyun dünyası için dikkat çekici pek çok duyuruya sahne oldu. Kısa süre önce ilk haberlerini aldığımız yeni John Wick oyunu da bu duyurular arasında yer aldı. Merakla beklenen oyun, yayınlanan fragmanla resmi olarak duyuruldu.

    Bildiğiniz gibi daha önce 2019 yılında John Wick Hex adında bir oyun çıkmıştı. Ancak John Wick Hex, mütevazı bir bütçeyle geliştirilen küçük bir oyundu ve öyle büyük bir etki yaratamadı. State of Play'de duyurulan bu yeni John Wick oyunu ise çok daha büyük bütçeli, AAA bir yapım olacak.

    Yeni John Wick Oyununu Saber Interactive Hazırlıyor

    Filmleri yapan Lionsgate stüdyosunun katkılarıyla hazırlanan bu yeni oyun, Saber Interactive'in imzasını taşıyor. World War Z ve Warhammer 40,000: Space Marine 2 gibi oyunların arkasındaki stüdyo olan Saber Interactive, son yıllarda daha çok popüler oyunlar için hazırladığı portlar ve remake'lerle adından söz ettiriyor. Nitekim merakla beklenen Knights of the Old Republic Remake'ini de Saber hazırlıyor. 

    Fragmandan da görebileceğiniz üzere oyunda John Wick'e yine Keanu Reeves hayat veriyor. Serinin yönetmeni olan Chad Stahelski'nin katkı sunduğu oyun, hikâyeyi geçmişe taşıyor ve henüz suikastçılar loncasından ayrılmamış olan bir John Wick'i takip ediyor. Serinin mitolojisini derinleştirecek olan oyunda hem tanıdık yüzler hem de yeni karakterler göreceğimiz söyleniyor.

    PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC'ye yönelik olarak hazırlanan oyun, TPS türünde (üçüncü şahıs gözünden oynanan) bir aksiyon olacak. Fragmanlara bakılırsa seriyle özdeşleşen "gun fu" dövüş stili oyunda da önemli bir yer sahip olacak. Yani oyuncular bir yandan silahlı çatışmaya girerken, diğer yandan yakın dövüş sanatlarını da icra edecek. Fragmanıyla merak uyandıran oyun için şimdilik bir çıkış tarihi paylaşılmadı.

