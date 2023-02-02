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    Anlık Bildirim

    JP Morgan, kurumsal yatırımcıların kriptoya bakışı hakkında rapor yayınladı

    ABD'li banka JP Morgan, 835 adet kurumsal yatırımcıya kripto paralar hakkında anket yaptı. Katılımcıların büyük çoğunluğu kripto paralara yatırım yapmayı düşünmüyor.
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    JP Morgan kurumsal yatırımcıların kriptoya bakışı hakkında rapor Tam Boyutta Gör
    Amerikan bankası JP Morgan, kurumsal yatırımcıların kripto paralara yaklaşımını değerlendirdiği e-Trading Edit’in yedinci versiyonunu yayınladı. Bu yılki anket, sektördeki teknik gelişmeler ve makroekonomik faktörler ışığında gerçekleştirildi. Ankete, 60 farklı küresel lokasyondan 835 kurumsal ticari isim dahil oldu. Yapılan bu anket, kurumsal isimler arasındaki kripto tereddütlerini de ortaya çıkarmış oldu.

    Kurumsal yatırımcılar kripto paralara sıcak bakmıyor

    Yatırımcılar, kripto para piyasasının son günlerde yaşadığı olumlu atmosferin devam edip etmeyeceğini merakla bekliyor. Bitcoin liderliğinde yükselişini sürdüren piyasa, yeni para girişlerine ihtiyaç duyuyor. Bu noktada kurumsal yatırımcıların hareketleri yakından takip ediliyor. Son günlerde kurumsal yatırımcıların kriptoya bakışı ile ilgili bazı pozitif raporlar yayınlanmıştı. JP Morgan’ın raporu ise biraz negatif veriler ortaya koydu. JP Morgan’a göre kurumsal trader‘ların büyük çoğunluğu kripto paralara dokunmak istemiyor.

    Araştırmaya göre kurumsal trader’ların kripto yatırımı yapmama nedenleri arasında piyasaların değişkenliği gösterildi. ABD’nin regülasyon çalışmalarının etkili olabileceği ifade edildi. Ayrıca likidite sorunu da kurumsal yatırımcıların endişeleri arasında yer alıyor. Dana önce yapılan bir ankette yatırımcılar, resesyon ve enflasyon endişelerini öne sürmüştü.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 1 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 6 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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