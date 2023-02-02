JP Morgan, kurumsal yatırımcıların kriptoya bakışı hakkında rapor yayınladı

Kurumsal yatırımcılar kripto paralara sıcak bakmıyor
Yatırımcılar, kripto para piyasasının son günlerde yaşadığı olumlu atmosferin devam edip etmeyeceğini merakla bekliyor. Bitcoin liderliğinde yükselişini sürdüren piyasa, yeni para girişlerine ihtiyaç duyuyor. Bu noktada kurumsal yatırımcıların hareketleri yakından takip ediliyor. Son günlerde kurumsal yatırımcıların kriptoya bakışı ile ilgili bazı pozitif raporlar yayınlanmıştı. JP Morgan’ın raporu ise biraz negatif veriler ortaya koydu. JP Morgan’a göre kurumsal trader‘ların büyük çoğunluğu kripto paralara dokunmak istemiyor.
Araştırmaya göre kurumsal trader’ların kripto yatırımı yapmama nedenleri arasında piyasaların değişkenliği gösterildi. ABD’nin regülasyon çalışmalarının etkili olabileceği ifade edildi. Ayrıca likidite sorunu da kurumsal yatırımcıların endişeleri arasında yer alıyor. Dana önce yapılan bir ankette yatırımcılar, resesyon ve enflasyon endişelerini öne sürmüştü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?