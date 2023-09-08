Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'e 11 bin yıl hapis cezası

- Savunmasında "Yolun sonu Görünüyor" türküsünü dinletti
- Faruk Fatih Özer'e 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası
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Savunmasında "Yolun sonu Görünüyor" türküsünü dinletti
Özer, kendisini ilginç bir şekilde savundu. Savunmasının bölümünde Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun seslendirdiği "Yolun Sonu Görünüyor" türküsünden alıntı yaparak, tahliyesini ve beraatını talep etti.
Suç örgütü iddiası hakkında Thodex'in yalnızca bir şirket olduğunu ve iflas ettiğini kaydeden Özer, "Thodex'te suç örgütünden bahsedilmez. Dünya üzerindeki tüm kurumları yönetebilecek kadar zekiyim. Bu, 22 yaşında kurduğum şirketten belli. Suç örgütü kuracak olsam bu kadar amatörce hareket etmezdim. Söz konusu olan dosyada şüpheli olanların 2 seneden fazladır mağdur olduğu ortada." diye konuştu. Arnavutluk'ta cezaevindeyken bile müştekilere ödeme yaptığını savunan Özer, bunun örgüt kurmuş bir liderin asla yapmayacağı bir hareket olduğunu, kaostan beslenenlerin şirketin batmasından faydalandıklarını dile getirdi.
Faruk Fatih Özer'e 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'e, "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 11 bin 190 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.
Öte yandan bir müşteki yönünden sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer hakkında "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 4 ay 15 gün hapis ile 135 milyon lira adli para cezasına hükmedildi.
Özer kardeşler 11 bin 196 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.