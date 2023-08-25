JPMorgan’dan yakın vade kripto para yorumu

Tam Boyutta Gör Kripto piyasası, son zamanlarda oldukça karamsar bir hava izliyor. Belirli bir bölge içerisinde hareket eden Bitcoin (BTC) ve adeta suyu çıkan altcoin’ler, yatırımcıların beklentilerini karşılamış değil. Hacimlerin düşmesi ve borsalardaki likiditenin azalması da piyasanın yaşayacağı boğa koşusu için kurulan hayalleri suya düşürüyor. Tüm bu süreçlere değinen JPMorgan, yakın vade için tam anlamıyla olumlu bir görüşe sahip değil.

JPMorgan, sık sık kripto üzerine değerlendirmelerde bulunuyor. Bankacılık devi, kripto piyasasının karamsar ilerlediği bugünlerde, yeni bir değerlendirme yayınladı. Banka, CME Bitcoin vadeli işlemlerindeki long pozisyonların her an çözülebileceğini aktardı. Bankaya göre bu durum, kısa vadeli olumsuzlukları sınırlandırıyor.

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JPMorgan’a göre, kripto piyasasındaki düzeltme süreci ve likidasyon aşaması geçmiş durumda. Zorlu aşama olarak değerlendirilebilecek bu sürecin tamamlandığını belirten JPMorgan, olumsuzlukların sınırlandığını aktardı.

Nikolaos Panigirtzoglou önderliğindeki JPMorgan analistleri, “Yakın vadede kripto piyasaları için sınırlı bir olumsuzluk görüyoruz” şeklinde açıklamada bulundu. Analistler, yatırımcıların korku ikliminin yavaş yavaş bitmesi ve olumsuz akışın kesilmesinden dolayı long pozisyonlar aldığını aktardı. Özellikle PayPal’ın stablecoin girişimi ve Ripple davası yatırımcıları cezbetmiş durumda.

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