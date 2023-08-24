Ripple, SEC’e karşı güç kazanıyor!

SEC avukatlarından Pascale Guerrier, geçtiğimiz gün davadan çekilmek için başvuruda bulunmuştu. Hemen ardından iki avukatın da SEC’in saflarından ayrılmak için hamle yapması ise dikkat çekti. SEC’in avukatları Richard Best ve Robert MacDonald Moye, davadan çekilme amacıyla mahkemeye başvurdu.
Mahkeme hakimi Analisa Torres, Guerrier ve Best’in talebini kabul etti. Ancak Moye’nin başvurusu geri çevrildi. Avukatlar, davanın sonraki aşamasının planlanmasıyla birlikte çekilmek için harekete geçmişti.
Avukatlardan Best, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle davalara katılamadı. Torres, Best’in talebini kabul etti. Ripple ve SEC arasındaki kritik duruşmanın önümüzdeki yıl görülmesi bekleniliyor. Bu duruşma, Ripple ve XRP için önemli bir yol ayrımı olarak görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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