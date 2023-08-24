Ripple, SEC’e karşı güç kazanıyor!

Tam Boyutta Gör Ripple ile SEC arasındaki hukuksal gerilim devam ediyor. Ripple, SEC karşısında güçlenmeye ve davada öne geçmeye başladı. Diğer taraftan SEC, kan kaybediyor. SEC’in avukatları, davadan çekilmek için talepte bulundu. İki günde üç avukatını kaybeden SEC, Ripple davasında geri plana düşmeye başladı. Davaya bakan hakim Torres, 2 avukatın davadan çekilme isteğini onayladı. Ancak bir avukatın talebi geri çevrildi.

SEC avukatlarından Pascale Guerrier, geçtiğimiz gün davadan çekilmek için başvuruda bulunmuştu. Hemen ardından iki avukatın da SEC’in saflarından ayrılmak için hamle yapması ise dikkat çekti. SEC’in avukatları Richard Best ve Robert MacDonald Moye, davadan çekilme amacıyla mahkemeye başvurdu.

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Mahkeme hakimi Analisa Torres, Guerrier ve Best’in talebini kabul etti. Ancak Moye’nin başvurusu geri çevrildi. Avukatlar, davanın sonraki aşamasının planlanmasıyla birlikte çekilmek için harekete geçmişti.

Avukatlardan Best, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle davalara katılamadı. Torres, Best’in talebini kabul etti. Ripple ve SEC arasındaki kritik duruşmanın önümüzdeki yıl görülmesi bekleniliyor. Bu duruşma, Ripple ve XRP için önemli bir yol ayrımı olarak görülüyor.

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