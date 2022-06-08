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    Jurassic World: Hakimiyet ön gösterim davetiyesi çekiliş sonuçları

    Geçtiğimiz hafta başlattığımız Jurassic World: Hakimiyet çekilişinin sonuçları belli oldu. Kazanan 7 şanslı üyemizin ve yedeklerin isimlerini haberimizde bulabilirsiniz.
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    Jurassic World Hakimiyet ön gösterim davetiyesi çekiliş sonuçları
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    Herkese merhaba. Geçtiğimiz hafta başlattığımız Jurassic World: Hakimiyet filminin ön gösterim davetiyesi için yaptığımız çekiliş sonuçlandı.

    Kazanan üyelerimizin hepsine Forum üzerinden özel bir mesaj gönderdik. İsminiz listede varsa mesaj kutunuzu kontrol etmeyi unutmayın. Eğer kazananlardansanız size gönderdiğimiz mesaja yanıt verip isim ve soyisminizi paylaşmayı unutmayın. Kazananlardan bugün 23:59'a kadar dönmeyen olursa hakkınız yedek listesindeki isimlere geçecek. 

    Ön Gösterim Nerede ve Ne Zaman?

    Ön gösterim 9 Haziran Perşembe günü saat 21.00’da City’s Cinewam Salon 7’de gerçekleşecek. Harita’daki konumuna göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

    Colin Trevorrow'un yönettiği Jurassic World Hakimiyet’in oyuncu kadrosunda Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum, Sam Neill, BD Wong, Omar Sy, Isabella Sermon, Justice Smith ve Daniella Pineda gibi isimler yer alıyor.

    Çekiliş Sonuçları

    Kazananlar

    • @ocean72
    • @Riddler-cat
    • @ikigai
    • @xenofx
    • @riderman
    • @hasmeram
    • @Blizzard Days

    Yedekler

    • @graw.a3
    • @Nehalem
    • @adige13
    • @tgezer
    • @grikurtccc
    • @Kocareis0685
    • @Siyah Tavsan
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