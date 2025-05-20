Jurassic World Rebirth'ün yeni fragmanı yayınlandı

Jurassic World Rebirth, seriden çıkan son film olan Jurassic World Dominion'ın beş yıl sonrasında geçiyor. Dominion'da dünyanın dört bir yanına yayılan dinozoların büyük bölümü aradan geçen beş yılda telef olurken, tropik bölgelerdeki ormanlara göç eden birkaçı kurtulmayı başarmıştır. Rebirth, hayatta kalmayı başaran üç devasa dinozorun peşine düşen ekibe odaklanıyor. Çünkü bu üç dinozorun DNA'sı, insanlık için muazzam faydalar sağlayabilecek mucizevi bir ilacın eksik parçalarını barındırıyor.
Jurassic World Rebirth, 2 Temmuz'da Gösterime Girecek
Filmin oyuncu kadrosunda Scarlett Johansson'a Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Rupert Friend gibi isimler eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise Gareth Edwards oturuyor. Son olarak Yaratıcı (The Creator) filmine imza atan Edwards'ın filmografisinde Monsters ve Godzilla gibi başarılı canavar filmleri yer alıyor.
Diğer yandan David Koepp de bu filmle birlikte seriye geri dönüyor. İlk Jurassic Park filminin senaristi olan Koepp, ilk filmden sonra seriden ayrılmıştı. Rebirth, Koepp'i yıllar sonra bu evrene döndüren film olacak. Koepp ve Gareth Edwards'ın varlığı, Rebirth'e dair beklentileri arttırıyor. Filmin bu beklentileri karşılayıp karşılayamayacağını 2 Temmuz'da vizyona girdiğinde göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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