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    Jurassic World Rebirth'ün yeni fragmanı yayınlandı

    Bu yaz sinemaseverlerle buluşacak olan Jurassic World Rebirth'ten yeni fragman yayınlandı. Scarlett Johansson'ın başrolünü üstlendiği film, seride yeni bir sayfa açıyor. 

    Jurassic World Rebirth Tam Boyutta Gör
    Bu yaz sinemaseverlerle buluşacak olan en dikkat çekici filmlerden biri de Jurassic World Rebirth (Jurassic World: Yeniden Doğuş) olacak. Ünlü oyuncu Scarlett Johansson'ın başrolünü üstlendiği Jurassic World Rebirth, seride yepyeni bir sayfa açacak. Rebirth, önceki filmlerin yıllarca sonrasında geçecek ve tamamen yeni karakterler etrafında şekillenen bir hikâye anlatacak. Önceki Jurassic World filmlerinin başrollerini paylaşan Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard, bu yeni serinin bir parçası olmayacak.

    Jurassic World Rebirth, seriden çıkan son film olan Jurassic World Dominion'ın beş yıl sonrasında geçiyor. Dominion'da dünyanın dört bir yanına yayılan dinozoların büyük bölümü aradan geçen beş yılda telef olurken, tropik bölgelerdeki ormanlara göç eden birkaçı kurtulmayı başarmıştır. Rebirth, hayatta kalmayı başaran üç devasa dinozorun peşine düşen ekibe odaklanıyor. Çünkü bu üç dinozorun DNA'sı, insanlık için muazzam faydalar sağlayabilecek mucizevi bir ilacın eksik parçalarını barındırıyor.

    Jurassic World Rebirth, 2 Temmuz'da Gösterime Girecek

    Filmin oyuncu kadrosunda Scarlett Johansson'a Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Rupert Friend gibi isimler eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise Gareth Edwards oturuyor. Son olarak Yaratıcı (The Creator) filmine imza atan Edwards'ın filmografisinde Monsters ve Godzilla gibi başarılı canavar filmleri yer alıyor.

    Diğer yandan David Koepp de bu filmle birlikte seriye geri dönüyor. İlk Jurassic Park filminin senaristi olan Koepp, ilk filmden sonra seriden ayrılmıştı. Rebirth, Koepp'i yıllar sonra bu evrene döndüren film olacak. Koepp ve Gareth Edwards'ın varlığı, Rebirth'e dair beklentileri arttırıyor. Filmin bu beklentileri karşılayıp karşılayamayacağını 2 Temmuz'da vizyona girdiğinde göreceğiz.

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