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    Jurassic World: Rebirth'ten beklenen fragman geldi; Seride yeni bir dönem başlıyor

    Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak olan Jurassic World Rebirth filminden ilk fragman yayınlandı. Scarlett Johansson'ın başrolünü üstlendiği film, seride yeni bir sayfa açıyor.
    Jurassic World: Rebirth Tam Boyutta Gör
    Sinema tarihinde özel bir yere sahip olan Jurassic World (Jurassic Park) serisi, bu yıl yeni filmiyle beyaz perdeye geri dönecek. Son yıllarda Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard'ın başrollerini paylaştığı filmlerle izleyici karşısına çıkan Jurassic serisi, artık o dönemi geride bırakıyor ve Scarlett Johansson'ın başrolünü üstlendiği Jurassic World: Rebirth ile seride yepyeni bir sayfa açıyor.

    Jurassic World: Rebirth, bir önceki serinin son filmi olan Jurassic World Dominion'ın beş yıl sonrasında geçiyor ve tamamen yeni karakterlere odaklanıyor. Bu yeni karakterlere Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Rupert Friend gibi ünlü isimler hayat veriyor. Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard gibi önceki filmlerden tanıdığımız isimler ise Rebirth'te yer almıyor.

    Jurassic World Rebirth, 2 Temmuz 2025'te Vizyona Girecek

    Jurassic World: Dominion'da dünyanın dört bir yanına yayılan dinozoların büyük bölümü aradan geçen beş yılda telef olmuştur. Ne var ki tropik bölgelerdeki ormanlara göç eden birkaçı kurtulmayı başarmıştır. Jurassic World Rebirth, hayatta kalmayı başaran üç devasa dinozorun peşine düşen ekibe odaklanıyor. Çünkü bu üç dinozorun DNA'sı, insanlık için muazzam faydalar sağlayabilecek mucizevi bir ilacın eksik parçalarını barındırıyor.

    Jurassic World: Rebirth'ün senaryosunda, ilk Jurassic Park filminin senaristi olan, ancak ondan sonra seriden ayrılan David Koepp'in imzası bulunuyor. Filmin yönetmeni ise Gareth Edwards. Son olarak Yaratıcı (The Creator) filmine imza atan Edwards'ın filmografisinde Monsters, Godzilla ve Rogue One: A Star Wars Story gibi dikkat çekici filmler bulunuyor. Edwards'ın özellikle Monsters ve Godzilla gibi canavar filmlerinde ortaya koyduğu iş, Rebirth'e dair beklentileri daha da yukarı çekiyor.

    Jurassic World Rebirth, 2 Temmuz 2025'te dünya genelinde vizyona girecek.

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