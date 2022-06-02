Jurassic World: Hakimiyet filmine 7 adet çift kişilik ön gösterim davetiyesi hediye ediyoruz

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DonanımHaber’den herkese merhaba. Sinema dünyasının en popüler serilerinden birisi olan Jurassic World’ün yeni filmi Jurassic World: Hakimiyet’in vizyon tarihi yaklaşıyor. Bugün de sizlere bu konuyla ilgili yine güzel bir sürprizimiz var.

10 Haziran’da gösterime girecek olan Jurassic World: Hakimiyet’in ön gösterim etkinliği için sizlere 7 adet çift kişilik bilet hediyemiz olacak.

Çekilişe Nasıl Katılırım?

Çekilişimize katılmak için yapmanız gereken eğer sitemize üye değilseniz üye olmak ve bu konunun altına herhangi bir yorum atmak. Çekilişe 7 Haziran saat 23:59’a kadar katılabilirsiniz. Sonuçlar da 8 Haziran 14:00’de belli olacak. Çekiliş sonucunda 7 kişiye çift kişilik davetiye vereceğiz.

Ön Gösterim Nerede ve Ne Zaman?

City's Kule Cinewam&BiletiniAl ön gösterimi 9 Haziran Perşembe günü saat 21.00’da City’s Cinewam Salon 7’ de gerçekleştirilecek. Harita’daki konumuna göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Colin Trevorrow'un yönettiği Jurassic World Hakimiyet’in oyuncu kadrosunda Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum, Sam Neill, BD Wong, Omar Sy, Isabella Sermon, Justice Smith ve Daniella Pineda gibi isimler yer alıyor.

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Jurassic World: Hakimiyet ön gösterim davetiyesi hediye ediyoruz