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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    K9 köpeklerinin eğitimini güvenli kılacak yöntem geliştirildi

    Köpeklerin gerçek patlayıcılarla eğitilmesi hem köpekler hem eğitmenler için risk teşkil edebiliyor. Araştırmacılar patlayıcıların kokusunu hızlı bir şekilde absorbe edebilen polimer yapı geliştirdi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    K9 köpeklerinin eğitimini güvenli kılacak yöntem geliştirildi
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    Havaalanları başta olmak üzere çeşitli alanlarda bomba ve patlayıcı için kullanılan köpekler oldukça önemli görevler yerine getirmekle birlikte bu köpeklerin gerçek patlayıcılarla eğitilmesi hem köpekler hem de eğitmenler için risk teşkil edebiliyor.

    Şimdi ise bilim insanları köpeklere zarar gelmemesi için patlayıcıların kokusunu hızlı bir şekilde absorbe edebilen polimer yapı geliştirdi.

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    Polidimetilsiloksan

    K9 köpeklerinin eğitimini güvenli kılacak yöntem geliştirildi
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    Araştırma ekibi patlayıcıları polidimetilsiloksan ( PDMS ) adı verilen organik polimerle kapalı hava geçirmeyen kaplara koymakla birlikte bahsi geçen polimerin patlayıcıların kokusunu bünyesinde hapsettiği ve böylece köpeklerin eğitimnde kullanılabileceği öne sürülüyor ancak bu durumun da bir dezavantajı bulunuyor zira bahsi geçen polimerin kokuyu emmesi birkaç hafta sürebiliyor.

    Araştırmacılar bu durumu da çeşitli yöntemlerle ( patlayıcıları güvenli bir şekilde ısıtarak ve polimeri soğutarak ) birkaç güne indirmeyi başardı yani yeni yöntem sayesinde işlemin haftalar değil yalnızca birkaç gün sürmesi sağlandı.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs için geliştirilen tüm aşıların avantajları ve dezavantajları neler?"

    Yeni yöntem köpekler üzeride çift kör olarak test edildi ve sonuçlara göre yeni yöntem başarı sağladı. Araştırmacılar yeni yöntemi gelecekte kullanmayı ve köpekler için zararlı olabilecek uyuşturucularla kimyasal maddelerin kokusunun köpeklere zarar vermeden eğitim için kullanılmasını hedefliyor.

    Yeni araştırma Forensic Chemistry adlı dergide yayımlandı.



    https://www.nist.gov/news-events/news/2020/12/k9-chemistry-safer-way-train-detection-dogs Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    celme42 (Hüseyin Mert Taş) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Neden sevmeyin diye yazı asılı eğitimin bir gereği midir
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    Shovel Knight 2 hf. ( Mesaj Silindi ) celme42
    senin severken yapacağın hareketi tehdit olarak algılayabilir, bakıcısından izin alarak sevmenin bir zararı yok zaten sevmeyin yazısı sadece servis köpeklerinde var sanrım
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