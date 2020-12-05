K9 köpeklerinin eğitimini güvenli kılacak yöntem geliştirildi

Havaalanları başta olmak üzere çeşitli alanlarda bomba ve patlayıcı için kullanılan köpekler oldukça önemli görevler yerine getirmekle birlikte bu köpeklerin gerçek patlayıcılarla eğitilmesi hem köpekler hem de eğitmenler için risk teşkil edebiliyor.

Şimdi ise bilim insanları köpeklere zarar gelmemesi için patlayıcıların kokusunu hızlı bir şekilde absorbe edebilen polimer yapı geliştirdi.

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Polidimetilsiloksan

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Araştırma ekibi patlayıcıları polidimetilsiloksan ( PDMS ) adı verilen organik polimerle kapalı hava geçirmeyen kaplara koymakla birlikte bahsi geçen polimerin patlayıcıların kokusunu bünyesinde hapsettiği ve böylece köpeklerin eğitimnde kullanılabileceği öne sürülüyor ancak bu durumun da bir dezavantajı bulunuyor zira bahsi geçen polimerin kokuyu emmesi birkaç hafta sürebiliyor.

Araştırmacılar bu durumu da çeşitli yöntemlerle ( patlayıcıları güvenli bir şekilde ısıtarak ve polimeri soğutarak ) birkaç güne indirmeyi başardı yani yeni yöntem sayesinde işlemin haftalar değil yalnızca birkaç gün sürmesi sağlandı.

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Yeni yöntem köpekler üzeride çift kör olarak test edildi ve sonuçlara göre yeni yöntem başarı sağladı. Araştırmacılar yeni yöntemi gelecekte kullanmayı ve köpekler için zararlı olabilecek uyuşturucularla kimyasal maddelerin kokusunun köpeklere zarar vermeden eğitim için kullanılmasını hedefliyor.

Yeni araştırma Forensic Chemistry adlı dergide yayımlandı.

https://www.nist.gov/news-events/news/2020/12/k9-chemistry-safer-way-train-detection-dogs

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