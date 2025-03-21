Robotikte devrim: İnsan gibi kendi kendine öğrenebilen robot köpek geliştirildi

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Tam Boyutta Gör Avrupalı bir yapay zeka girişimi, insan ve hayvan öğrenimini taklit eden dijital bir sinir sistemiyle donatılmış Luna isimli robot köpeğini tanıttı. İsveçli IntuiCell şirketi tarafından geliştirilen Luna, fiziksel etkileşimli yapay zekanın ilk uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor. Bu teknoloji, Luna’nın tıpkı gerçek bir köpek gibi karar vermesine, uyum sağlamasına ve bağımsız hedefler belirlemesine olanak tanıyor.

IntuiCell, geleneksel büyük veri setlerine ve üretken yapay zekaya dayalı bir model kullanmak yerine, nöronların bilgi işlemesine benzer bir yöntemle robot köpeğin öğrenmesini sağlayacak. Şirket, Luna'ya yürümeyi öğretmek için bir köpek eğitmeni tutmayı planlıyor.

Şirket, yeni robot köpeğiyle, yapay zekanın her zaman vaat ettiği ancak henüz sunamadığı şeyi sunmayı vadediyor: Bizim gibi düşünebilen, öğrenebilen ve bulunduğu ortamı gerçekten anlamlandırabilen yapay zekalı robotlar. Sentetik verilerle beslenmek yerine, insanların ve hayvanların yaptığı gibi doğal içgüdüyle öğrenebilen robotlar.

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Canlı evriminden ilham alındı

En gelişmiş zeka, yapay değil, doğayla sürekli etkileşim içinde evrimleşen biyolojik zekadır. Canlılar, sürekli duyusal girdileri şleyerek öğrenir ve her deneyimi bir zeka dersi haline getirir. Şirketin iddiasına göre, biyolojik zekanın 600 milyon yıl önce ortaya çıkışından bu yana ilk kez, bu konsept yazılıma dönüştürüldü. Sonuç olarak, insanlar ve hayvanlar gibi çevresiyle etkileşime girerek öğrenen, tamamen otonom bir dijital sinir sistemi geliştirildi.

Geleneksel yapay zekanın aksine, bu sistem herhangi bir ön eğitim ve geniş çaplı simülasyonlar gerektirmiyor. Şirket, robotlarda insan ve hayvan davranışlarını taklit eden bir öğrenme yaklaşımı uyguluyor. Bu yaklaşım, önceden programlanmış talimatlar yerine gerçek zamanlı öğrenmeye odaklandığı için robot eğitiminde önemli bir değişime işaret ediyor.

Robotikte devrim yaratabilir

IntuiCell’in teknolojisi, sadece robot köpeklerle sınırlı kalmayıp, insansı ve otonom robotik alanlarında da devrim yaratabilir. Bu makinelerin adaptif yetenekleri, özellikle uzay keşfi, derin deniz görevleri ve afet müdahalesi gibi öngörülemeyen ortamlarda büyük avantaj sağlayabilir. Bu öğrenme yazılımıyla donatılmış akıllı makineler, insan müdahalesi olmadan öngörülemeyen zorluklara uyum sağlayarak uzak yerlerde çalışabilir.

Teknolojinin potansiyel kullanım alanlarından biri de Mars’ta insan kolonileri inşa edecek robotların geliştirilmesi olabilir. Önceden tanımlanmış veri setlerine ihtiyaç duymadan, bu robotlar bilinmeyen Mars yüzeyine uyum sağlayarak gerçek zamanlı olarak sorunları çözebilir.

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