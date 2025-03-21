Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Robotikte devrim: İnsan gibi kendi kendine öğrenebilen robot köpek geliştirildi

    İsveçli bir girişimi olan IntuiCell, insan öğrenimini taklit eden dijital bir sinir sistemiyle donatılmış Luna isimli robot köpeğini tanıttı. Yeni yaklaşım, robotik alanında devrim yaratabilir.
    İnsan gibi kendi kendine öğrenebilen robot köpek geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Avrupalı bir yapay zeka girişimi, insan ve hayvan öğrenimini taklit eden dijital bir sinir sistemiyle donatılmış Luna isimli robot köpeğini tanıttı. İsveçli IntuiCell şirketi tarafından geliştirilen Luna, fiziksel etkileşimli yapay zekanın ilk uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor. Bu teknoloji, Luna’nın tıpkı gerçek bir köpek gibi karar vermesine, uyum sağlamasına ve bağımsız hedefler belirlemesine olanak tanıyor.

    IntuiCell, geleneksel büyük veri setlerine ve üretken yapay zekaya dayalı bir model kullanmak yerine, nöronların bilgi işlemesine benzer bir yöntemle robot köpeğin öğrenmesini sağlayacak. Şirket, Luna'ya yürümeyi öğretmek için bir köpek eğitmeni tutmayı planlıyor.

    Şirket, yeni robot köpeğiyle, yapay zekanın her zaman vaat ettiği ancak henüz sunamadığı şeyi sunmayı vadediyor: Bizim gibi düşünebilen, öğrenebilen ve bulunduğu ortamı gerçekten anlamlandırabilen yapay zekalı robotlar. Sentetik verilerle beslenmek yerine, insanların ve hayvanların yaptığı gibi doğal içgüdüyle öğrenebilen robotlar.

    Canlı evriminden ilham alındı

    En gelişmiş zeka, yapay değil, doğayla sürekli etkileşim içinde evrimleşen biyolojik zekadır. Canlılar, sürekli duyusal girdileri şleyerek öğrenir ve her deneyimi bir zeka dersi haline getirir. Şirketin iddiasına göre, biyolojik zekanın 600 milyon yıl önce ortaya çıkışından bu yana ilk kez, bu konsept yazılıma dönüştürüldü. Sonuç olarak, insanlar ve hayvanlar gibi çevresiyle etkileşime girerek öğrenen, tamamen otonom bir dijital sinir sistemi geliştirildi.

    Geleneksel yapay zekanın aksine, bu sistem herhangi bir ön eğitim ve geniş çaplı simülasyonlar gerektirmiyor. Şirket, robotlarda insan ve hayvan davranışlarını taklit eden bir öğrenme yaklaşımı uyguluyor. Bu yaklaşım, önceden programlanmış talimatlar yerine gerçek zamanlı öğrenmeye odaklandığı için robot eğitiminde önemli bir değişime işaret ediyor.

    Robotikte devrim yaratabilir

    IntuiCell’in teknolojisi, sadece robot köpeklerle sınırlı kalmayıp, insansı ve otonom robotik alanlarında da devrim yaratabilir. Bu makinelerin adaptif yetenekleri, özellikle uzay keşfi, derin deniz görevleri ve afet müdahalesi gibi öngörülemeyen ortamlarda büyük avantaj sağlayabilir. Bu öğrenme yazılımıyla donatılmış akıllı makineler, insan müdahalesi olmadan öngörülemeyen zorluklara uyum sağlayarak uzak yerlerde çalışabilir.

    Teknolojinin potansiyel kullanım alanlarından biri de Mars’ta insan kolonileri inşa edecek robotların geliştirilmesi olabilir. Önceden tanımlanmış veri setlerine ihtiyaç duymadan, bu robotlar bilinmeyen Mars yüzeyine uyum sağlayarak gerçek zamanlı olarak sorunları çözebilir.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/luna-robot-dog-learns-like-humans https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/robot-dog-learns-adapts-like-humans-swedish-ai-startup-intuicell-says-2025-03-19/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    m plaka nedir sonradan odaya petek eklemek sabiha gökçen"e en yakın otogar muhabbet kuşu yumurtaya kaç saat yatmazsa bozulur gaza basınca üfleme sesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Honor X9B 5G
    Honor X9B 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum