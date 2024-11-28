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    Çinli marka eski elektrikli araçların bilgisayar sistemini yenisiyle değiştirme imkanı sunacak

    Çinli otomobil üreticisi Xpeng, emsal teşkil edebilecek bir projeye girişti. Eski Xpeng modellerini kullananlar araçlarındaki çipleri yeni versiyonlarla değiştirebilecek.
    Xpeng eski modellere çip değiştirme fırsatı sunuyor Tam Boyutta Gör
    Çin'in önde gelen elektrikli otomobil üreticilerinden Xpeng, son dönemde dikkat çekici projelerle karşımıza çıkıyor. Bir yandan uçan taşıtlarını sergilemeye başlayan, diğer yandan otonom araçları konusunda önemli yol kat eden şirket, yakın gelecekte otomobil dünyasında daha yaygın hâle gelebilecek bir uygulamanın da temellerini atıyor.

    Çinli otomobil üreticisi, eski modellerinin Pro versiyonlarını kullananlara araçlarındaki teknolojiyi güncelleme imkânı sunuyor. Şirket, bu eski modellerde kullanılan çipleri, AI Hawk tabanlı, yeni nesil XNGP sistemiyle değiştirmek için bir kitle fonlama kampanyası oluşturdu. Eğer bu proje kullanıcı nezdinde karşılık bulur ve fonda yeterince para toplanırsa Xpeng bu yeni sistemi kısa süre içerisinde hayata geçirecek. Böylece, ileride diğer şirketler için de emsal teşkil edebilecek bu sistemin önü açılmış olacak .

    Xpeng, Eski Modellerine de Şehir İçin Otonom Sürüş Özelliği Ekleyecek

    Daha eski modellerdeki çiplerin yenileriyle değiştirilmesi, bu araçlara şehir içinde otonom sürüş özelliğinin eklenmesini sağlayacak. Çünkü Pro modellerindeki mevcut çipler, şehir içi otopilot özelliğini desteklemiyor. Ama bu proje hayata geçirilirse, bu özellik şimdi geriye dönük olarak Pro modellerine de eklenecek.

    Xpeng eski modellere çip değiştirme fırsatı sunuyor Tam Boyutta Gör
    Eski Xpeng modellerindeki çipleri yenilemek isteyenlere iki farklı seçenek sunulacak. Bunlardan ilki akıllı sürüş çipi güncellemesi olacak. Bu planı seçenlerin araçlarındaki Nvidia Orin X çipi, çift çipli yeni versiyonla değiştirilecek. Xpeng P7i Pro, G9 Pro/Plus, G6 Pro/Plus ve X9 Pro modellerini kullananlar bu değişimi yapabilecek. Bu güncellemenin bedeli ise yaklaşık 2800 dolar olacak. Bu programın hayata geçebilmesi için 12 Aralık'a kadar en az bin kişinin kayıt yaptırması gerekiyor.

    İkinci seçenek olan kokpit kontrol çipinde ise araçlardaki Qualcomm 820A yonga seti, Snapdragon 8295 ile değiştirilecek. Bu değişim araçlara çeşitli kokpit içi fonksiyonlar ekleyecek. Sadece Xpeng G3, G3i, P7 modellerine sunulacak bu paketin maliyeti ise yaklaşık 700 dolar olacak.

    Kitle fonlama projesi başarıyla tamamlanırsa, bu güncelleme programının test aşamasına hemen geçilecek ve ilk değişimler 2025'in ekim ayında yapılacak. En azından Xpeng'in planı bu yönde.

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    E_Y_B_H_P_T 12 saat önce

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