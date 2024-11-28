Çinli marka eski elektrikli araçların bilgisayar sistemini yenisiyle değiştirme imkanı sunacak

Çinli otomobil üreticisi, eski modellerinin Pro versiyonlarını kullananlara araçlarındaki teknolojiyi güncelleme imkânı sunuyor. Şirket, bu eski modellerde kullanılan çipleri, AI Hawk tabanlı, yeni nesil XNGP sistemiyle değiştirmek için bir kitle fonlama kampanyası oluşturdu. Eğer bu proje kullanıcı nezdinde karşılık bulur ve fonda yeterince para toplanırsa Xpeng bu yeni sistemi kısa süre içerisinde hayata geçirecek. Böylece, ileride diğer şirketler için de emsal teşkil edebilecek bu sistemin önü açılmış olacak .
Xpeng, Eski Modellerine de Şehir İçin Otonom Sürüş Özelliği Ekleyecek
Daha eski modellerdeki çiplerin yenileriyle değiştirilmesi, bu araçlara şehir içinde otonom sürüş özelliğinin eklenmesini sağlayacak. Çünkü Pro modellerindeki mevcut çipler, şehir içi otopilot özelliğini desteklemiyor. Ama bu proje hayata geçirilirse, bu özellik şimdi geriye dönük olarak Pro modellerine de eklenecek.
İkinci seçenek olan kokpit kontrol çipinde ise araçlardaki Qualcomm 820A yonga seti, Snapdragon 8295 ile değiştirilecek. Bu değişim araçlara çeşitli kokpit içi fonksiyonlar ekleyecek. Sadece Xpeng G3, G3i, P7 modellerine sunulacak bu paketin maliyeti ise yaklaşık 700 dolar olacak.
Kitle fonlama projesi başarıyla tamamlanırsa, bu güncelleme programının test aşamasına hemen geçilecek ve ilk değişimler 2025'in ekim ayında yapılacak. En azından Xpeng'in planı bu yönde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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