Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kamu bankaları, 6 otomobil markasının kredi paketinden çıkarıldığını duyurdu

    Kamu bankaları, yapılan uyarılara rağmen araçlarında fiyat artışı yapan 6 otomobil markasının "yerli üretime özel taşıt kredisi" kampanyasından çıkarıldığını belirtti. İşte detaylar:
    40 dk.
    458
    209
    9
    Otomobi...
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Kamu bankaları, 6 otomobil markasının kredi paketinden çıkarıldığını duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamada Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota’nın “yerli üretime özel taşıt kredisi” kampanyasından çıkarıldığı duyuruldu.

    Kamu bankaları, atılan bu adımın sebebini söz konusu markaların daha önce yapılan uyarılara rağmen araçlarında fiyat artışına gitmesi olarak açıkladı. Açıklamada, söz konusu fiyat artışlarının yerli üretimi teşvik amacı taşıyan kredi kampanyasını etkisiz kıldığı belirtildi. İşte kamu bankaları tarafından yapılan açıklamanın tamamı:

    İlginizi Çekebilir Avatar Kamu bankaları taşıt kredisi faiz oranlarını düşürdü: İşte anlaşmalı markalar

    “Anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49 - yüzde 0,64 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulmuştur. Yapılan iş birlikleri ile hem taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanmış hem de otomotiv sektörüne önemli bir hareketlilik getirilmiştir. Sağlanan finansman imkanı otomotiv sektöründen de büyük övgüler almıştır.

    Ayrıca Bkz. "Jaguar Land Rover, yapay zekadan güç alan “temassız dokunmatik ekran” teknolojisini duyurdu"

    Diğer taraftan, kredi kampanyalarının firmalar tarafından fiyat artışı için bir fırsata dönüştürülmemesi ve olası fiyat artışları ile vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için; açıklanan kredi paketlerinin kapsamına ve amacına uygun olarak faaliyet gösteren firmalarla çalışılacağı, sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firma olması durumunda ilgili firmaların kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacağı 02.06.2020 tarihli basın açıklamamızla kamuoyuna duyurulmuştu.

    Bugün gelinen noktada, Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmalarının belirtilen açıklamalara rağmen fiyat artışları yaptıkları görülmüştür. Yerli üretimi teşvik amacı taşımasına ek olarak bireysel ve kurumsal müşterilerimizin düşük maliyetli finansmana erişimini amaçlayan taşıt kredisi paketinin amacına aykırı hareket eden Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmaları kredi paketi kapsamından çıkarılmıştır.”



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/fiyatlarinda-artis-yapan-otomotiv-firmalari-kredi-paketi-kapsamindan-cikarildi/1922371 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    maximus8282 (maximus ) 36 dk. (düzenlendi)
    Düşük faizli ev kredisi çıkınca ev fiyatlarını iki katına çıkaran firmalara da yaptırım yapsalar da millet rahat etse.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    alito (A. Teyfik Görmez) 31 dk. en beğenilen
    Marka kalmamış zaten. Hepsine çizgiyi çekmişler neredeyse. Her zaman söylüyorum; Siz aldıkça o fiyat artar. Almayıııııın!
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    slymngbs48 (Süleyman Gebeş ) 1 sn.
    Başka ne kaldı zaten milletin tercih ettiği markalar çıkmış
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tonodias 15 dk.
    Hadi bakalım demet akalın oldu olay şimdi :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cemall058 (cemal sakarya) 20 dk.
    Araç satışında ciddi artış oldu. Üretimdeki sorunlardan da araç temin edilmekte zorluk çekildi. Zaten araç yok ellerinde doğru düzgün çoğu firmada. Devlet de demiş demek ki boş yere niye kredi kampanyası yapayım.Zaten elde olan araçlar satılır
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    labtek38 20 dk.
    Zaten o oranlardan kredi veren duymadım ki.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    adnan96 (adnan kurt) 28 dk.
    kampanya kapsamında binek araç kalmadı o zaman
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    haberelectro 26 dk.
    İmam şey edince cemaat işte o hesap
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bualix 27 dk.
    Bu karar nasıl bir etki yapacak şimdi ? Merak ettim, tahmini olan var mı?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    alito (A. Teyfik Görmez) 31 dk. en beğenilen
    Marka kalmamış zaten. Hepsine çizgiyi çekmişler neredeyse. Her zaman söylüyorum; Siz aldıkça o fiyat artar. Almayıııııın!
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    maximus8282 (maximus ) 36 dk. (düzenlendi)
    Düşük faizli ev kredisi çıkınca ev fiyatlarını iki katına çıkaran firmalara da yaptırım yapsalar da millet rahat etse.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 40 dk. GÖRÜNTÜLENEN Kamu bankaları, 6 otomobil markasının kredi paketinden çıkarıldığını duyurdu Sonraki Samsung üç farklı Galaxy S21 modeli hazırlıyor 1 sa. Surface Duo ile aynı anda iki oyun oynanabilecek 2 sa. LG ikinci OLED panel fabrikasını açtı 2 sa. Samsung Galaxy M51'in kamera özellikleri sızdı 3 sa. Oppo'dan Wear OS'lu akıllı saat geliyor 3 sa. LG Q92 5G'nin teknik detayları ortaya çıktı 4 sa. PlayStation Plus abonelerine 60 TL bakiye hediye 5 sa. Vacheron Constantin TRADITIONNELLE TOURBILLON CHRONOGRAPH modelini duyurdu 5 sa. Oppo, 90Hz yenileme hızına sahip ekranıyla A72 5G'yi piyasaya sürdü 6 sa. Exynos 880'li Vivo Y51s tanıtıldı 7 sa. Felçi hastaların yürümesini kolaylaştıracak aparat geliştirildi 8 sa. Hindistan’da Amazon’dan araç sigortası yaptırmak artık mümkün 9 sa. Epic Games mağazasında Tacoma ve Next Up Hero ücretsiz 10 sa. Haftaya A101 marketlerde Xiaomi Earbuds S, BİM marketlerde Volta elektrikli scooter var 11 sa. Unexpected ile ilginç bir nesne bulma oyunu sizi bekliyor 21 sa. Sony'nin yeni oyunu Ghost of Tsushima satış rekoru kırdı 22 sa. Jaguar Land Rover, yapay zekadan güç alan “temassız dokunmatik ekran” teknolojisini duyurdu 1 gün TBMM’de Dijital Mecralar Komisyonu kurulacak 1 gün Samsung’dan GlobalFoundries’e yatırım iddiası 1 gün TikTok platformu ABD’li içerik üreticilerine 200 milyon dolar ayırdı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız