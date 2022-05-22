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    Kanada, Huawei ve ZTE'yi 5G ağından yasaklıyor

    Huawei ve ZTE'nin ağ ekipmanlarına bir yasak haberi daha geldi. Kanada, ülkede faaliyet gösteren telekomünikasyon şirketlerinin Huawei ve ZTE ekipmanlarını değiştirmelerini istiyor.
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    Kanada'dan kritik karar: Huawei ve ZTE ekipmanları yasaklanıyor
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    Çin'li dev teknoloji şirketleri Huawei ve ZTE, ülkelerin ürün ve 5G ekipman yasaklarıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Şimdi de Kanada, birçok ülkenin (Avustralya, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri) içerisinde bulunduğu Five Eyes (Beş Göz) istihbarat ittifakını takip ederek yeni yasaklama kararını duyurdu.

    Ağ ekipmanları değiştirilerecek

    5G ağlarının birbirine bağlılığının ve karşılıklı bağımlılığının istismarı çok daha önemli hale getirdiğini söyleyen Kanada, ülkede faaliyet gösteren telekomünikasyon şirketlerinin artık Huawei ve ZTE tarafından sağlanan ekipman veya hizmetleri kullanmasına izin verilmeyeceğini ve bu ekipmanlari kullanan şirketlerin kullanımı durdurmaları gerektiğini açıkladı.

    Alınan yeni kararın ülkenin bağımsız güvenlik kurumları tarafından incelendiğini söyleyen Kanada Bilim ve Sanayi Bakanı François-Philippe Champagne, "Kanada hükümeti telekomünikasyon altyapımızın uzun vadeli güvenliğini sağlıyor. Bunun bir parçası olarak hükümet, Huawei ve ZTE ürün ve hizmetlerinin Kanada'nın telekomünikasyon sistemlerine dahil edilmesini yasaklamayı planlıyor'' sözlerini dile getirdi.

    Ülkenin aldığı yeni karara göre, telekom şirketlerinin Eylül ayının başından itibaren Huawei ve ZTE'den yeni 5G veya 4G ekipmanı veya yönetilen hizmet satın almaları yasaklanacak. Daha sonrasında ise şirketlerin mevcut 5G ekipmanlarını sökmek için 28 Haziran 2024'e kadar ve LTE'yi kaldırmak için 2027 yılının sonuna kadar süreleri olacak. 

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    AirSupport 9 saat önce

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    TheEndBeqins 10 saat önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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