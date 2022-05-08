Çin'den yeni karar: Windows ve birçok yabancı marka yasaklanıyor

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Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında devam eden ticaret savaşlarına bir yenisi daha eklendi. Bloomberg tarafından bildirilenlere göre Pekin yönetimi, Microsoft’un popüler işletim sistemi olan Windows’u ve yabancı marka bilgisayarları yasaklama kararı aldığını duyurdu.

Birçok yabancı markayı etkileyecek

Yalnızca merkezi hükümet kurumlarında kullanılan yaklaşık 50 milyon bilgisayarı değiştirmeye hazırlanan Çin hükümeti'nin, devlet dairelerine ve devlet destekli firmalara yerli alternatiflere yönelmelerini emrettiği bildiriliyor. Bununla birlikte konuyla ilgili birçok kaynak, sürecin iki yıllık bir süre içerisinde kademeli olarak uygulanacağını ve kararın yazılım tarafında Windows’u, donanım tarafında ise Dell ve HP dahil olmak üzere birçok yabancı markayı etkileyeceğini düşünüyor.

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Paylaşılan bilgiler arasında ayrıca, batılı firmaların sahip olduğu ve değiştirilmesi zor PC bileşenleri olarak nitelendirilen işlemci ve ekran kartlarının yeni karardan muaf tutulacağı yer alıyor. Geçtiğimiz son 10 yıl içerisinde yerel donanım ve yazılımların kullanıma teşvik uygulayan Çin hükümeti, görünüşe göre kararlarını sıkılaştırmaya devam edecek.

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Çin, Windows ve birçok yabancı markayı yasaklayacak