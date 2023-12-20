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    Kanada, elektrikli araçlara geçiş planını açıkladı

    Electric Vehicle Availability Standard adı verilen plan kapsamında elektrikli araçların toplam satışlarda belli bir paya sahip olması gerekecek. 2026'da %20 ile başlayacak bu oran yıldan yıla artacak.

    Kanada, 2035 itibarıyla ülkede satılacak tüm yeni otomobillerin sıfır emisyonlu olması kararını daha önce duyurmuştu. Hükümet şimdi de bu hedefe ulaşmak için izlenecek yolu paylaştı.

    "Electric Vehicle Availability Standard" adıyla açıklanan yol haritasına göre, 2026 yılında satılacak tüm yeni hafif araçların (binek otomobil, SUV, pickup ve kamyonet) yüzde 20'sinin sıfır emisyonlu araçlardan oluşması gerekecek. Bu oran yıldan yıla artırılarak 2035 yılında yüzde 100'e ulaştırılacak. Mevcut içten yanmalı araçların kullanımı veya ikinci el olarak alınıp satılması konusunda ise herhangi bir kısıtlama yok.

    Kanada, elektrikli araçlara geçiş planını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan bu durum içten yanmalı motorların tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor. %100 elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçların yanı sıra PHEV yani şarj edilebilir hibrit araçlar da düzenleme kapsamında tutuluyor. Hükümetin açıklamasına göre Kanada'da halihazırda 50'den fazla sıfır emisyonlu araç modeli var ve 2024 yılında en az 40 modelin daha daha satışa sunulması bekleniyor.

    Yetkililer, düzenlemenin hem sağlığı pozitif yönde etkilemesi hem de önemli derecede tasarruf sağlayacak olması nedeniyle vatandaşlar için son derece faydalı olacağını savunuyor. Ayrıca, Kanada Otomobil Birliği (CAA), ortalama bir elektrikli araç kullanıcısının bakım maliyetlerinden yüzde 40-50 oranında tasarruf sağlayacağını tahmin ediyor.

    Grup ayrıca Kanadalıların akaryakıt için yıllık ortalama 3 bin Kanada doları harcadığını, elektrikli araçlarda ise bu maliyetin sadece birkaç yüz dolar olduğunu belirtiyor. Hükümetin belirttiğine göre Kanadalılar bu düzenlemelerin bir sonucu olarak şimdi ile 2050 arasında 36.7 milyar Kanada doları enerji tasarrufu yapacak.

    Kanada, elektrikli araçlara geçiş planını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Hükümet, üreticilere esneklik sağlamak adına uygulayacağı kredi sistemini de duyurdu. Buna göre, 150 kW ve üzeri güce sahip ve tüm elektrikli araç kullanıcılarının kullanımına açık olan yeni DC şarj istasyonları kuran şirketlere kredi verilecek. Bu istasyonların 1 Ocak 2024 ila 31 Aralık 2027 arasında açılmış olması ve en az 5 yıl hizmet vermesi zorunlu kılınmış.

    Buna ek olarak, %100 elektrikli, hidrojen yakıt hücreli ve 80 km'nin üzerinde saf elektrikli sürüş menziline sahip şarj edilebilir hibrit araçlara da bir kredi verilecek. Daha az menzile sahip şarj edilebilir hibrit araçlarda ise kredi dağılımı aşağıdaki gibi olacak:

    Yıl Elektrik menzili Koltuk kapasitesi Kredi
    2026 35-49 km Hepsi 0.15
    " 50-64 km 7'den az 0.75
    " 65-79 km 7'den az 1
    " 50-79 km 7 veya daha fazla 1
    2027 50-79 km 7'den az 0.75
    " 50-79 km 7 veya daha fazla 1
    2028 50-79 km Hepsi 0.75
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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