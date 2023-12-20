Kanada, elektrikli araçlara geçiş planını açıkladı

Kanada, 2035 itibarıyla ülkede satılacak tüm yeni otomobillerin sıfır emisyonlu olması kararını daha önce duyurmuştu. Hükümet şimdi de bu hedefe ulaşmak için izlenecek yolu paylaştı.
"Electric Vehicle Availability Standard" adıyla açıklanan yol haritasına göre, 2026 yılında satılacak tüm yeni hafif araçların (binek otomobil, SUV, pickup ve kamyonet) yüzde 20'sinin sıfır emisyonlu araçlardan oluşması gerekecek. Bu oran yıldan yıla artırılarak 2035 yılında yüzde 100'e ulaştırılacak. Mevcut içten yanmalı araçların kullanımı veya ikinci el olarak alınıp satılması konusunda ise herhangi bir kısıtlama yok.
Yetkililer, düzenlemenin hem sağlığı pozitif yönde etkilemesi hem de önemli derecede tasarruf sağlayacak olması nedeniyle vatandaşlar için son derece faydalı olacağını savunuyor. Ayrıca, Kanada Otomobil Birliği (CAA), ortalama bir elektrikli araç kullanıcısının bakım maliyetlerinden yüzde 40-50 oranında tasarruf sağlayacağını tahmin ediyor.
Grup ayrıca Kanadalıların akaryakıt için yıllık ortalama 3 bin Kanada doları harcadığını, elektrikli araçlarda ise bu maliyetin sadece birkaç yüz dolar olduğunu belirtiyor. Hükümetin belirttiğine göre Kanadalılar bu düzenlemelerin bir sonucu olarak şimdi ile 2050 arasında 36.7 milyar Kanada doları enerji tasarrufu yapacak.
Buna ek olarak, %100 elektrikli, hidrojen yakıt hücreli ve 80 km'nin üzerinde saf elektrikli sürüş menziline sahip şarj edilebilir hibrit araçlara da bir kredi verilecek. Daha az menzile sahip şarj edilebilir hibrit araçlarda ise kredi dağılımı aşağıdaki gibi olacak:
|Yıl
|Elektrik menzili
|Koltuk kapasitesi
|Kredi
|2026
|35-49 km
|Hepsi
|0.15
|"
|50-64 km
|7'den az
|0.75
|"
|65-79 km
|7'den az
|1
|"
|50-79 km
|7 veya daha fazla
|1
|2027
|50-79 km
|7'den az
|0.75
|"
|50-79 km
|7 veya daha fazla
|1
|2028
|50-79 km
|Hepsi
|0.75
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.