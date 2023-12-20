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    Elektrikli araçlara yönelik ithalat gözetim uygulamasında değişikliğe gidildi: İthal şarj istasyonları etkilenecek

    İki ay önce elektrikli araçlardaki ithal konvertör ve redresörler için getirilen gözetim uygulamasında değişikliğe gidildi. Artık sadece ithal elektrikli araç şarj istasyonları gözetime tabi olacak.
    Elektrikli araç ithalat gözetim uygulamasında değişiklik yapıldı Tam Boyutta Gör
    İki ay önce elektrikli araçlarda kullanılan ithal konvertör ve redresörler için getirilen gözetim uygulamasında değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayınlanan yeni değişiklik ile gözetim uygulamasının kapsamı daraltıldı. Artık sadece elektrikli araç şarj istasyonlarında kullanılan ithal konvertör ve redresörler gözetim uygulamasına tabi olacak.

    Elektrikli araç şarj istasyonlarına yönelik gözetim uygulaması

    Resmi Gazete'de yayınlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" başlıklı karar ile birlikte sadece ithal şarj istasyonları bundan sonra ek gözetim uygulamasına tabi tutulacak.

    Elektrikli araç ithalat gözetim uygulamasında değişiklik yapıldı Tam Boyutta Gör

    Yerli üretimin korunmasını amaçlayan düzenlemeyle ithal bir redresör, ederi ne kadar olursa olsun 20 bin dolar değerindeymiş gibi kabul edilip vergilendirilecek. İthal statik konvertörler de fiyatından bağımsız olarak birim tutarı 1000 dolar olarak değerlendirilip vergilendirilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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