Elektrikli araçlara yönelik ithalat gözetim uygulamasında değişikliğe gidildi: İthal şarj istasyonları etkilenecek

Elektrikli araç şarj istasyonlarına yönelik gözetim uygulaması
Resmi Gazete'de yayınlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" başlıklı karar ile birlikte sadece ithal şarj istasyonları bundan sonra ek gözetim uygulamasına tabi tutulacak.
Yerli üretimin korunmasını amaçlayan düzenlemeyle ithal bir redresör, ederi ne kadar olursa olsun 20 bin dolar değerindeymiş gibi kabul edilip vergilendirilecek. İthal statik konvertörler de fiyatından bağımsız olarak birim tutarı 1000 dolar olarak değerlendirilip vergilendirilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.