Elektrikli araçlara yönelik ithalat gözetim uygulamasında değişikliğe gidildi: İthal şarj istasyonları etkilenecek

Tam Boyutta Gör İki ay önce elektrikli araçlarda kullanılan ithal konvertör ve redresörler için getirilen gözetim uygulamasında değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayınlanan yeni değişiklik ile gözetim uygulamasının kapsamı daraltıldı. Artık sadece elektrikli araç şarj istasyonlarında kullanılan ithal konvertör ve redresörler gözetim uygulamasına tabi olacak.

Elektrikli araç şarj istasyonlarına yönelik gözetim uygulaması

Resmi Gazete'de yayınlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" başlıklı karar ile birlikte sadece ithal şarj istasyonları bundan sonra ek gözetim uygulamasına tabi tutulacak.

Tam Boyutta Gör

Tesla otomobillere “kablosuz şarj” özelliği geliyor 2 sa. önce eklendi

Yerli üretimin korunmasını amaçlayan düzenlemeyle ithal bir redresör, ederi ne kadar olursa olsun 20 bin dolar değerindeymiş gibi kabul edilip vergilendirilecek. İthal statik konvertörler de fiyatından bağımsız olarak birim tutarı 1000 dolar olarak değerlendirilip vergilendirilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Elektrikli araç ithalat gözetim uygulamasında değişiklik yapıldı